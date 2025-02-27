Гучний скандал "Оскара": згадуємо поцілунок, за який критикували Анджеліну Джолі

25 років тому акторка привела свого брата на церемонію, але їхню поведінку публіка не схвалила.

Анджеліна Джолі завжди була причетна до світу кіно та мистецтва, оскільки народилася в сім'ї акторів Джона Войта та Маршелін Бертран. Тому не дивно, що вона теж пішла акторським шляхом. Перший великий прорив у її кар'єрі стався після виходу фільму 1998 року "Джиа", в якому вона зіграла супермодель Джию Каранджі, а потім після фільму 1999 року "Перерване життя". Ця робота принесла Джолі третю поспіль нагороду "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів США та "Оскар" за "Найкращу жіночу роль другого плану".

Отримувати золоту статуетку в березні 2000 року вона прийшла разом зі своїм старшим братом Джеймсом Гейвеном. Вони вбралися у все чорне, нагадуючи таким чином героїв родини Адамс. Але не готичні образи брата та сестри викликали резонанс у суспільстві, а їхня поведінка. Річ у тому, що на червоній доріжці вони поцілувалися в губи і такого прояву ніжності багато хто не зрозумів. Також тоді вона сказала: "Я так закохана у свого брата просто зараз".

Анджеліна Джолі та Джеймс Хейвен / Фото: Getty Images

Акторку після такого звинуватили в інцесті і вона мала публічно спростувати це і пояснити, що її відносини з Джеймсом були засновані на емоційній підтримці одне одного після розлучення батьків, і висловила жаль, "щось таке прекрасне і чисте перетворили на цирк".

Анджеліна Джолі та Джеймс Хейвен / Фото: Getty Images

Під допити потрапив і брат акторки, тому в одному інтерв'ю змушений був пояснити ситуацію: "Я не дарував Енджі французький поцілунок. Це було щось просте та миле". Він додав: "Я привітав її з перемогою на "Оскарі" і швидко поцілував у губи. Це потрапило на фото і стало великою подією".

Проте поцілунок на "Оскарі" був не єдиним. Місяцем раніше, 24 січня 2000 року, Анджеліна та Джеймс, поцілувалися на 57-й щорічній церемонії вручення премії "Золотий глобус" у готелі Beverly Hilton.

Анджеліна Джолі та Джеймс Хейвен на "Золотому глобусі" / Фото: Getty Images

Джеймс Гейвен також мав деякі акторські амбіції і пробувався у цій професії — закінчив Школу кіно та телебачення Південнокаліфорнійського університету, а також з'являвся в епізодичних ролях у деяких фільмах і серіалах, але в результаті пішов з акторства 2013 року.

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