Гаррі в Києві, сімейний вихід з дітьми та Меган у Парижі: яким був 2025-й для герцога та герцогині Сассекських

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Меган спробувала помиритися з батьком Томасом

Меган Маркл / © Getty Images

Сталося це після того, як стало відомо, що 81-річному Томасу Марклу ампутували частину ноги у лікарні на Філіпінах, де чоловік проживав. Операцію Томас переніс через проблеми зі здоров’ям і рішення про ампутацію ухвалювали екстрено, адже питання стояло між життям і смертю. Меган, дізнавшись про проблеми батька, намагалася вийти з ним на зв’язок і, кажуть, навіть обдзвонила особисто всі лікарні міста, де перебував її батько. Через кілька днів пошуків їй вдалося передати йому рукописну записку, в якій Меган побажала татові якнайшвидшого одужання. Більше жодних подробиць на розголошувалося і навряд чи вони спілкувалися телефоном, тому що Меган не має номера батька, як вона стверджувала.

Принц Гаррі побував в Україні

Герцог Сассекський відвідав Львів навесні, а восени приїхав до Києва разом із командою фонду Invictus Games Foundation. Його метою було зустрітися з українськими ветеранами та обговорити, як фонд Гаррі може допомогти колишнім воїнам.

Принц Гаррі в Києві

Відомо також, що Гаррі зустрічався з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, яка провела британському принцу екскурсію будівлею Кабінету міністрів України та показала ті руйнування, які були задані по будівлі під час однієї з повітряних атак Росії. Ще Гаррі побував на Майдані Незалежності у столиці, відвідавши меморіал загиблим воїнам, та скуштував традиційних українських страв, які для нього приготував шефкухар Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко та принц Гаррі / © Instagram Євгена Клопотенка

Відвідали з дітьми захід на День подяки

Рідко коли Меган і Гаррі виходять із дітьми на публіку. Цього року на День подяки сім’я у повному складі та разом із фондом Сассекських Archewell Foundation об’єдналися з Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) для приготування їжі для місцевого співтовариства, яке щорічно надає більше 70 000 ситних обідів мешканцям Лос-Анджелеса, які відчувають нестачу продовольства.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Раніше Меган розповідала про те, як вони з Гаррі виховують Арчі та Лілі в атмосфері спільності та розуміння цінності їжі, використовуючи як навчальний посібник свій город та невеликий фермерський кіоск біля їхнього будинку в Монтесіто.

Меган запустила бренд та зняла своє шоу

2025 року герцогиня Сассекська запустила бренд As Ever і продає різну продукцію для дому, зокрема джем, вино, свічки та інші частування. Спочатку вона назвала свій бренд American Riviera Orchard, потім перейменувала його на As Ever і запустила веб-сайт. А невдовзі після цього на герцогиню посипалися звинувачення у плагіаті. Спершу сказали, що вона скопіювала логотип одного іспанського села для свого бренду, а потім з’ясувалося, що назва бренду не оригінальна. Але все це не завадило герцогині займатися успішним продажем.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Також вона зняла кілька сезонів шоу «З любов’ю, Меган», зокрема святковий різдвяний сезон, у яких показувала, як готувала різні страви та проводила час на кухні зі своїми друзями та відомими гостями.

Меган побувала у Парижі

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

Вперше за багато років герцогиня приїхала до Європи. Вона відвідала модний показ Balenciaga на Паризькому тижні моди, заявивши, що приїхала підтримати свого друга П’єрпаоло Піччолі, який нещодавно обійняв посаду креативного директора Модного дому.

Меган Маркл у Парижі на вечірці Balenciaga / © Getty Images

На показ герцогиня приїхала у зшитому спеціально на замовлення молочно-білому костюмі з накидкою від Balenciaga та чорних туфлях-човниках на підборах. Також була помічена на вечірці бренду.

Принц Гаррі із сином Арчі зайнявся серфінгом

Цього року принц скористався подарованим дружиною сертифікатом на навчання ще чотири роки тому і став до занять. Гаррі досяг неабияких успіхів у цій справі, і в Мережі можна було знайти відео, як герцог підкорює хвилю.

Пробували українську паску

Юлія Свириденко та принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Частування привіз із України чоловік Меган. А герцогиня показала, як вони всі разом їли цю паску, подаровану принцу Гаррі під час поїздки до Львова навесні 2025 року. Тоді принцу вручила паску Юлія Свириденко. Її приготували з борошна з розмінованих полів, а писанки для великоднього кошика зробила мама львів’янки та парамедикині Ірини Цибух, яка загинула у Харківській області минулого року.

