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Гаррієт Сперлінг: хто така майбутня невістка королівської принцеси Анни
1 серпня син принцеси Анни та її першого чоловіка Марка Філіпса — 47-річний Пітер — оголосив про свої заручини з 45-річною медсестрою Гаррієт Сперлінг. Ми вирішили розібратися детальніше, хто ж така нова королівська невістка.
Пітер Філліпс вже був одружений
Пітер Філліпс вже був одружений. Старший онук покійної королеви Єлизавети II народився 1977 року в першому шлюбі його матері принцеси Анни з капітаном Марком Філіпсом.
Його першою дружиною стала канадка Отем Келлі, вони одружилися 2008 року, у шлюбі у них народилося дві дочки і 2021 року пара розлучилася. Таким чином, Пітер стане першим членом британської королівської родини свого покоління, який розлучившись із дружиною вступить у повторний шлюб.
Гаррієт Сперлінг — дитяча медсестра
Гаррієт працює в Національній службі охорони здоров’я (NHS) дитячою медсестрою. Також вона є авторкою колонок. У березні 2024 року вона описала для Woman Alive про свій досвід матері-одиначки, згадуючи, як спочатку «її ресурси були мізерними, а майбутнє — невизначеним».
«Однак, незважаючи на відсутність матеріальної забезпеченості, я відкрила для себе силу і життя, які народжуються із справжньої безкорисливої любові. Любові, яка може бути присвячена виключно своїй дитині», — писала Сперлінг у колонці.
Гаррієт виховує дочку, яку звати Джорджія. Про батька дівчинки нічого не відомо.
Знайомство Пітера та Гаррієт
Пара познайомилася на спортивному заході, де брали участь дочки обох. Їхні стосунки спершу трималися в таємниці, оскільки Пітер тільки нещодавно розійшовся з попередньою пасією Ліндсі Воллес, яку 2021 року навіть представив своїй бабусі королеві Єлизаветі II.
Пітер і Гаррієнт дебютували як пара у травні 2024 року
Вперше, як пара Пітер Філліпс та Гаррієт Сперлінг з’явилися на публіці в травні 2024 року на змаганнях з бадмінтону та кінних перегонах в Глостерширі. Тоді до них приєдналися доньки Пітера Саванна і Айла, і вони всі разом мило розмовляли. А у вересні того ж року пара відвідала презентацію нової книжки «Кулінарія та корона» Тома Паркера-Боулза — сина королеви Камілла та Ендрю Паркер-Боулза (її першого чоловіка) у Лондоні. Також влітку 2024-го Гаррієтт та Пітер вперше з’явилися на Royal Ascot.
Королівський Аскот 2025 року напередодні заручин
Цього року на Королівському Аскоті Гаррієт і Пітер вперше проїхалися в кареті і вже тоді багато хто запідозрив, що коли вже міс Сперлінг посадили в королівську карету, справа йде до весілля.
1 серпня 2025 року Філліпс оголосив, що вони зі Сперлінг заручені, а оголошення з’явилися в ексклюзивному випуску журналу Hello!.
Дата весілля пари поки не розголошується, але ми тримаємо руку на пульсі.