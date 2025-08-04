Гаррієт Сперлінг: хто така майбутня невістка королівської принцеси Анни

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Реклама

Пітер Філліпс вже був одружений

Пітер Філліпс вже був одружений. Старший онук покійної королеви Єлизавети II народився 1977 року в першому шлюбі його матері принцеси Анни з капітаном Марком Філіпсом.

Принцеса Анна зі своїми дітьми Пітером і Зарою / © Getty Images

Його першою дружиною стала канадка Отем Келлі, вони одружилися 2008 року, у шлюбі у них народилося дві дочки і 2021 року пара розлучилася. Таким чином, Пітер стане першим членом британської королівської родини свого покоління, який розлучившись із дружиною вступить у повторний шлюб.

Пітер Філліпс і його перша дружина Отем Келлі / © Associated Press

Гаррієт Сперлінг — дитяча медсестра

Гаррієт працює в Національній службі охорони здоров’я (NHS) дитячою медсестрою. Також вона є авторкою колонок. У березні 2024 року вона описала для Woman Alive про свій досвід матері-одиначки, згадуючи, як спочатку «її ресурси були мізерними, а майбутнє — невизначеним».

Реклама

«Однак, незважаючи на відсутність матеріальної забезпеченості, я відкрила для себе силу і життя, які народжуються із справжньої безкорисливої любові. Любові, яка може бути присвячена виключно своїй дитині», — писала Сперлінг у колонці.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Associated Press

Гаррієт виховує дочку, яку звати Джорджія. Про батька дівчинки нічого не відомо.

Знайомство Пітера та Гаррієт

Пара познайомилася на спортивному заході, де брали участь дочки обох. Їхні стосунки спершу трималися в таємниці, оскільки Пітер тільки нещодавно розійшовся з попередньою пасією Ліндсі Воллес, яку 2021 року навіть представив своїй бабусі королеві Єлизаветі II.

Пітер і Гаррієнт дебютували як пара у травні 2024 року

Пітер Філліпс з дочками і його кохана Гаррієт на змаганнях з бадмінтону / © Getty Images

Вперше, як пара Пітер Філліпс та Гаррієт Сперлінг з’явилися на публіці в травні 2024 року на змаганнях з бадмінтону та кінних перегонах в Глостерширі. Тоді до них приєдналися доньки Пітера Саванна і Айла, і вони всі разом мило розмовляли. А у вересні того ж року пара відвідала презентацію нової книжки «Кулінарія та корона» Тома Паркера-Боулза — сина королеви Камілла та Ендрю Паркер-Боулза (її першого чоловіка) у Лондоні. Також влітку 2024-го Гаррієтт та Пітер вперше з’явилися на Royal Ascot.

Реклама

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Королівський Аскот 2025 року напередодні заручин

Цього року на Королівському Аскоті Гаррієт і Пітер вперше проїхалися в кареті і вже тоді багато хто запідозрив, що коли вже міс Сперлінг посадили в королівську карету, справа йде до весілля.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

1 серпня 2025 року Філліпс оголосив, що вони зі Сперлінг заручені, а оголошення з’явилися в ексклюзивному випуску журналу Hello!.

Дата весілля пари поки не розголошується, але ми тримаємо руку на пульсі.