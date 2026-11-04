Гейлі Бібер розповіла про діагноз, який їй поставили після народження сина: що таке ПМДР

Гейлі Бібер / © Associated Press

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Материнство приносить багато щасливих моментів, але водночас може супроводжуватися несподіваними фізичними та емоційними змінами. Про це нагадала Гейлі Бібер, яка вирішила поділитися особистою історією та привернути увагу до жіночого здоров’я. В інтерв’ю Women’s Wear Daily модель розповіла, що після народження сина зіткнулася з передменструальним дисфоричним розладом (ПМДР).

Здавалося, що весь світ руйнується

Гейлі Бібер / © Associated Press

За словами Гейлі, ще до вагітності вона відчувала симптоми передменструального синдрому, однак після пологів емоційні прояви стали значно інтенсивнішими. Дуже складними були дні напередодні менструації, думки та почуття ставали настільки сильними, що навіть звичайні ситуації здавалися катастрофічними.

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Бібер розповіла, що приблизно через шість місяців після народження сина Джека їй діагностували ПМДР. Згодом симптоми поступово послабшали. Модель також наголосила, наскільки важливо відкрито говорити про подібний досвід. За її словами, розмови з іншими жінками допомагають не почуватися самотньою та краще розуміти власний стан.

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Що таке ПМДР і чим він відрізняється від ПМС

Гейлі Бібер / © Associated Press

Передменструальний дисфоричний розлад (ПМДР) — серйозний стан, пов’язаний із менструальним циклом, який вважають тяжчою формою передменструального синдрому (ПМС). Він характеризується не просто фізичним дискомфортом чи змінами настрою, а вираженими емоційними та поведінковими симптомами, які можуьб суттєво впливати на якість життя.

На відміну від звичайного ПМС, ПМДР може супроводжуватися настільки сильними емоційними реакціями, що людині стає складно працювати, підтримувати стосунки, виконувати повсякденні обов’язки та контролювати власний настрій.

Зазвичай прояви починаються протягом останнього тижня перед менструацією, посилюються напередодні її початку та слабшають у перші дні після цього. Серед найпоширеніших симптомів:

Різкі перепади настрою

Сильна дратівливість і гнів

Тривожність і внутрішнє напруження

Пригнічений настрій

Труднощі з концентрацією

Порушення сну та апетиту

Фізичні прояви, на кшталт, здуття живота, чутливість грудей, головний чи м’язовий біль, відчуття набряклості та втома.

Не обов’язково мати всі ці симптоми, прояви та їхня інтенсивність можуть відрізнятися.

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Чому виникає ПМДР

Гейлі Бібер / © Associated Press

Точна причина розладу досі не встановлена. Водночас його пов’язують з підвищеною чутливістю організму до природних гормональних коливань протягом менструального циклу. Важливу роль можуть відігравати зміни рівня естрогену та прогестерону, а також реакція мозку на серотонін — речовину, яка бере участь у регуляції настрою. Тобто йдеться не про «надмірну емоційність» або брак самоконтролю, а про стан, який має біологічне підґрунтя.

Ключова відмінність ПМДР від звичайного ПМС — інтенсивність симптомів і те, наскільки сильно вони впливають на життя. Під час ПМС також можуть виникати дратівливість, втома, тривожність або зміни апетиту. Однак при ПМДР емоційні прояви зазвичай значно вираженіші та можуть серйозно порушувати звичний ритм життя.

Материнство змінило життя

Гейлі Бібер / © Associated Press

Попри труднощі після пологів, Гейлі не приховує, що материнство стало одним із найщасливіших розділів її життя. Вона та Джастін Бібер стали батьками сина Джека Блюза 22 серпня 2024 року. Модель зізнавалася, що давно мріяла про дітей. Гейлі також говорила, що хотіла б знову стати мамою, проте не поспішає з поповненням у родині та намагається насолоджуватися кожним етапом життя.

Відвертість Гейлі Бібер — ще одне нагадування про те, що жіноче здоров’я не обмежується вагітністю та пологами. Гормональні та емоційні зміни можуть продовжуватися й після народження дитини, а про складні симптоми важливо говорити без сорому та замовчування.

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