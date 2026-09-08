Голлі Беррі та Ван Гант: про що говорять їхні жести та мова тіла

Голлі Беррі та Ван Гант / © Associated Press

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У зірковому світі є пари, які охоче діляться з підписниками кожним поцілунком, побаченням і спільною відпусткою. Проте є ті, хто воліє залишати романтику за зачиненими дверима. Голлі Беррі та її наречений, музикант Ван Гант, безумовно, належать до другого типу, про це озповіло видання PureWow.

Пара почала зустрічатися на початку 2020 року, а згодом офіційно підтвердила роман у соцмережах. За понад п’ять років разом їхні рідкісні публічні появи дають доволі промовисту картину, щоці стосунки мають спокійний, теплий та дуже близький вигляд.

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Близькість без демонстративності

Наприкінці серпня Беррі опублікувала в Instagram відеодобірку з їхнього спільного відпочинку. У кадрі закохані вечеряють на пляжі, проводять час на човні, п’ють разом і просто насолоджуються компанією одне одного.

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Однак найбільше уваги привертає не місце та романтична атмосфера, а те, як саме вони поводяться поруч. Під час прогулянок пара тримається за руки, близько сидить, нахиляється одне до одного та майже не залишає між собою фізичної дистанції.

Є й поцілунки, Беррі обіймає Ганта за шию, притягує до себе та цілує. При цьому їхня близькість не має вигляду спеціально розіграної сцени для камери. Навпаки — складається враження, що такі дотики стали для них природною частиною повсякденності.

Хто кого обіймає

Ще одна деталь, яку помітно у поведінці пари, — взаємність. Беррі не просто проявляє ніжність до Ганта, він так само охоче відповідає на її жести. Вони багато усміхаються, сміються, торкаються одне одного та мають розслаблений вигляд. Немає відчуття, що хтось із них постійно намагається привернути увагу іншого чи демонструє почуття лише для публіки.

Саме ця легкість може бути одним із найцікавіших сигналів. Звісно, мова тіла не здатна стовідсотково розповісти всю історію стосунків двох людей. Проте природна взаємність, комфорт і відсутність напруження часто створюють враження пари, якій справді добре разом.

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На червоній доріжці

Голлі Беррі та Ван Гант / © Associated Press

Те саме помітно й під час публічних заходів. На червоних доріжках Беррі та Гант не завжди просто стоять поруч і дивляться у камеру. Вони повертаються одне до одного, обмінюються поглядами та усмішками, ніби на кілька секунд забувають про фотографів навкруги.

Такі маленькі моменти особливо промовисті, бо навіть коли вони перебувають у центрі уваги, то ніби створюють власний простір, у якому залишаються тільки вдвох.

І, можливо, саме це найкраще описує їхню пару. Голлі Беррі та Ван Гант не намагаються переконати світ у своїх почуттях щоденними публічними проявами. Їхня близькість проявляється значно тихіше — у дотиках, поглядах, усмішках і звичці бути поруч.

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