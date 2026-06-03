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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
2 хв

Голлівудський секрет молодості: чому Шарліз Терон "живе" в LED-масці

Те, що ще кілька років тому здавалося футуристичною процедурою з клінік, сьогодні впевнено перекочувало в домашній догляд знаменитостей.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Шарліз Терон youtube.com/@ELLE

Шарліз Терон / youtube.com/@ELLE / © YouTube

Колись ми лише здогадувалися, який насправді вигляд має б’юті-рутина зірок. Сьогодні ж голлівудські секрети дедалі частіше стають частиною відкритого діалогу, як-от, наприклад, у подкастах чи інтерв’ю та форматах «Ask Me Anything». Тож саме для подкасту ELLE акторка Шарліз Терон зізналася у своїй несподіваній б’юті-одержимості, яка вже давно стала тихим фаворитом Голлівуду.

Видання Woman&Home розповіло про нову хвилю інтересу до одного з найпомітніших б’юті-трендів останніх років — LED-терапії чи, простіше кажучи, використання червоного світла для догляду за шкірою.

Такі пристрої — це неінвазивні ґаджети, які використовують низькорівневе червоне та близьке інфрачервоне світло. Їхня мета — підтримувати оновлення шкіри, зменшувати запалення, почервоніння, пігментацію і візуальні ознаки старіння. Саме тому червоне світло вже називають «найголовнішим секретом Голлівуду» в боротьбі за сяйливу та свіжу шкіру.

Дедалі більше зірок відкрито визнають свою любов до LED-ґаджетів. Серед них — Вікторія Бекхем та Елізабет Герлі.

Шарліз Терон та її «одержимість» світлом

Під час інтерв’ю у форматі «Ask Me Anything» («Запитай мене, що хочеш») акторці поставили просте запитання про її теперішню «б’юті-одержимість». У відповідь вона з гумором зазначила, що в 50 років у неї вже немає чогось улюбленого, як раніше.

Одначе після короткої паузи її запитали про «червоне світло». Саме це стало ключем до відповіді, адже акторка зізналася, що справді захоплена світловими технологіями в догляді за шкірою, зокрема LED-ґаджетами для домашнього догляду.

Вона підкреслила, що активно використовує як світлові маски, так і портативні LED-інструменти та майже не розлучається з ними в повсякденному житті. За її словами, вона настільки захоплена цими пристроями, що могла б буквально постійно «жити в червоному світлі», настільки їй подобається їхній ефект і відчуття від використання.

Шарліз зізнається, що LED-маски з червоним світлом стали для неї звичною частиною догляду. За її словами, вона щиро полюбила ці пристрої і вважає їх найефективнішим б’юті-засобом, який використовувала за останні роки.

Вона підкреслює, що саме LED-терапія дала їй помітніший результат, ніж будь-які креми чи лосьйони. На її думку, жоден традиційний доглядовий продукт не давав настільки очевидного ефекту, як регулярне використання маски з червоним світлом.

Тож те, що ще вчора було нішевою технологією, сьогодні стало частиною масової б’юті-культури. Ччервоне світло перетворилося на символ нового підходу до догляду за шкірою — технологічного, м’якого та регулярного.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
251
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