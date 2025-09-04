Голос бунту: 5 найвідоміших антиутопій у кіно та серіалах

Реклама

Жанр антиутопії і в літературі, і в кіно завжди був не лише пророчим, а й застережним. Адже він показує нам суспільства, де зникла свобода, а індивідуальність стала злочином. Ці світи можуть здаватися фантастичними і далекими від нашої буденності, але водночас у них справджуються реальні страхи сучасного суспільства: втрата контролю над власним життям, всевладдя держави та загроза, що її несе з собою сліпа покора.

Кожен із проєктів цієї добірки — маніфест проти тоталітаризму, який нагадує, що навіть у найпохмуріших обставинах боротьба за власну ідентичність і свободу залишається найвищою людською цінністю. Від культової кінокласики до сучасних серіалів, ці історії змушують нас критично подивитися на власне сьогодення та усвідомити, наскільки крихкою може бути свобода.

«Механічний апельсин» (1971)

«Механічний апельсин» — культовий фільм, знятий майстром кінематографа Стенлі Кубриком за однойменним романом британського письменника Ентоні Берджесса.

Події розгортаються в антиутопічному майбутньому, де діє банда підлітків, які жорстоко знущаються з людей, а їхній лідер Алекс (Малкольм Макдавелл) є ідеологом їхнього ультранасильства і водночас — справжнім поціновувачем класичної музики. Після арешту за вбивство Алекс стає учасником експериментальної урядової програми із корекції поведінки «Техніка Людовіка». Влада прагне «вилікувати» його від жорстокості, примушуючи дивитися сцени насильства, що супроводжуються класичною музикою. Експеримент спрацьовує, але позбавляє Алекса не лише здатності чинити зло, а й свободи вибору.

Фільм вважається культовим не лише завдяки сміливому візуальному стилю та музиці, а й через глибокі філософські запитання, які він ставить. Фільм змушує задуматися, чи може людина бути «примусово доброю». І чи маніпуляції людською природою справді здатні ціннісно змінити особистість, або ж вони просто перетворюють людину на «механічний апельсин» — щось живе зовні, але позбавлене душі та свободи всередині.

«Оповідь служниці» (2017 — 2025, 6 сезонів)

Серіал-антиутопія, заснований на однойменному романі канадської письменниці Маргарет Етвуд, став справжнім культурним феноменом, отримав чисельні нагороди «Еммі» та «Золотий глобус» та розширив світ, створений авторкою, і додавши йому жорстокості та реалістичності.

Історія відбувається у тоталітарній Республіці Гілеад, що виникла на території колишніх Сполучених Штатів після громадянської війни. Через екологічну катастрофу більшість жінок втратили здатність народжувати дітей. У цьому новому світі, де вся влада належить військовим і панує релігійний фундаменталізм, жінки позбавлені всіх прав, а ті, які ще здатні народжувати, стають так званими «Служницями». Їх віддають до заможних родин, де вони змушені виконувати роль сурогатних матерів для офіцерів і їхніх безплідних дружин. Оповідь ведеться від однієї з таких служниць (Елізабет Мосс), яка у минулому житті звалася Джун Осборн, а тепер її називають Фредова — від імені командора Фреда, чиєю власністю вона стала.

«Оповідь служниці» досліджує теми жіночої емансипації, втрати ідентичності та боротьби за власну свободу в умовах тотального гніту, показуючи, якою неймовірно крихкою є свобода, і як важливо пам’ятати, хто ти є, навіть коли система буквально намагається стерти твою особистість.

«Довга хода»

11 вересня в кінотеатрах України стартує «Довга хода» — екранізація найпершого роману Стівена Кінга, який він написав ще студентом і згодом видав під псевдонімом Річард Бахман.

Події розгортаються в альтернативному світі, де США є тоталітарною державою, уряд якої щороку проводить жорстоке змагання під назвою «Довга хода». Сто юнаків мають безперервно йти визначеним маршрутом, не знижуючи швидкість, під наглядом військових. Той, хто зупиняється або сповільнюється, отримує попередження, а після четвертого попередження його розстрілюють. У цій грі на виснаження є лише один переможець, який у фіналі отримує значний приз. Двох учасників Ходи, на яких тримається фокус історії, Рея і Пітера, зіграли молоді актори Купер Гоффман («Локрична піца») та Девід Джонссон («Чужий: Ромулус»). А безжального наглядача за Ходою, Майора, втілив Марк Гемміл — легендарний Люк Скайвокер із «Зоряних війн».

Екранізація, як і оригінальний роман-антиутопія, концентрується на темі людської стійкості. Фільм показує, як навіть у найжорстокіших обставинах здатна народитися справжня дружба, і як люди об’єднуються, щоб протистояти зовнішньому тиску, втомі, системі і страху.

Кінофраншиза «Голодні ігри»

Режисер «Довгої ходи» Френсіс Лоуренс — не новачок в темі антиутопій, адже саме він зняв усі, крім першої, частини культової кінофраншизи «Голодні ігри» за однойменною серією романів американської письменниці Сюзанн Коллінз. Наразі до франшизи входять: «Голодні ігри» (2012), «Голодні ігри: У вогні» (2013), «Голодні ігри: Переспівниця. Частина І» (2014) та «Голодні ігри: Переспівниця. Частина ІІ» (2015). У 2023 році вийшов приквел «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій». А наступного року чекаємо на екранізацію ще одного, найсвіжішого роману-приквела «Світанок перед жнивами».

Події основної серії розгортаються в постапокаліптичному світі, у державі Панем на території сучасних Сполучених Штатів. Щороку з 12 Дистриктів держави випадковим чином обирають по одному юнаку та дівчині (їх називають трибути), аби вони взяли участь у жорстоких змаганнях на виживання — Голодних іграх, створених як покарання Дистриктам за повстання, а також як спосіб Капітолію, центру Панема, затвердити свою владу. В прямому ефірі підлітки мають вбити одне одного, щоб вижив лише один. Центральним персонажем є Катнісс Евердін (Дженніфер Лоуренс), яка добровільно займає місце своєї молодшої сестри на Іграх. Разом із іншим трибутом Дистрикту 12 Пітою Мелларком (Джош Гатчерсон) Катнісс кидає виклик системі та розпалює полум’я повстання. Але жодна революція неможлива без жертв…

«Володар мух» (1990)

«Володар мух», знятий режисером Гаррі Хуком, є екранізацією культового однойменного роману британського письменника, лауреата Нобелівської премії Вільяма Ґолдінга.

Сюжет розповідає про групу хлопчиків, які вижили після авіакатастрофи та опинилися на безлюдному острові. Без дорослих і правил, діти спочатку намагаються побудувати власне суспільство, обираючи лідера Ральфа та встановлюючи демократичні норми. Проте незабаром влада переходить до рук Джека, який обирає шлях жорстокості та грубої сили. І зрештою острівне суспільство розколюється на два табори: один прагне зберегти порядок і розум, а інший, піддавшись первісним інстинктам, занурюється у хаос і варварство.

Ця антиутопія показує, що зло не є чимось зовнішнім — воно живе всередині кожної людини буквально з народження, і лише нашим вибором є піддаватися йому чи ні. Фільм демонструє, як швидко руйнуються правила, коли зникає зовнішній контроль, і як влада може розбещувати, перетворюючи «невинних» дітей на безжальних дикунів.