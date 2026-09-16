Головна амазонка Голлівуду: п’ять яскравих ролей Галь Гадот, які варто побачити

Галь Гадот / © Associated Press

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Шлях ізраїльтянки Галь Гадот на світовий кіноолімп нагадує витончену хореографію, де кожний рух вивірений із бездоганною елегантністю, проте наповнений енергією, яка пульсує. Колишня військова і володарка корони «Міс Ізраїль» увірвалася до світового кінематографа не просто як чергова акторка-красуня, а як маніфестація нової жіночності — де крихкість силуету межує із залізним внутрішнім стрижнем. Її фірмова постава, гіпнотичний оксамитовий погляд та здатність заповнювати собою кадр без єдиного зайвого слова зробили Галь унікальною фігурою в сучасному кіно, якій однаково пасують і міфологічні обладунки, і ніжний шовк кутюрних суконь, і… звичайний спортивний костюм для ранкової пробіжки.

З роками амбіції акторки переросли рамки амплуа зірки блокбастерів DC, змушуючи Гадот шукати ролі із новими акцентами й гострішими емоційними гранями.

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Ліннет Ріджвей-Дойл — «Смерть на Нілі» (2022)

Кеннет Брана вже майже десятиліття із витонченою одержимістю колекціонера переосмислює класику Агати Крісті, створюючи на екрані розкішні кінематографічні ретро-візії з бездоганним візуальним стилем та густим шармом золотого віку детектива. Після засніженого «Убивства у „Східному експресі“» (2017) режисер переносить нас під пекуче сонце Єгипту, де на борту величного колісного пароплава розгортається класична драма пристрастей, заздрощів та фатальної помсти. Зірковий ансамбль фільму — від Армі Гаммера й Емми Маккі до Аннет Бенінг та самого Брани в образі невтомного Еркюля Пуаро — занурює нас в атмосферу вишуканої ізоляції, де під блиском палуби, розпеченої від пустельної спеки, ховаються найтемніші таємниці та зламані долі.

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У центрі цього витонченого вихору людських слабкостей опиняється Ліннет Ріджвей-Дойл у виконанні Галь Гадот — молода блискуча мільйонерка, яка випромінює майже сліпуче сяйво розкоші та абсолютної влади над життям. Вона втілює саму ідею успіху і це притягує до неї і захоплення всіх довкола, й отруйну ненависть. Акторка надзвичайно тонко балансує між холоднуватим аристократичним шармом своєї героїні та її прихованою, майже крихкою вразливістю, перетворюючи Ліннет на розкішну мішень і водночас на трагічний епіцентр шторму на начебто тихій річці.

Діана / Диво-жінка — «Диво-жінка» (2017)

Уперше приміривши цей культовий образ роком раніше у стрічці «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості» (2016), Гадот у сольному фільмі від режисерки Петті Дженкінс перетворила Діану Прінс на новий еталон попкультури та символ емансипації у супергеройських блокбастерах. Режисерка вибудувала сюжет на контрасті між брутальністю Першої світової війни та наївною, але незламною вірою безсмертної амазонки Діани в людство, а акторка наповнила цей міф життєдайною енергією. Її гра майстерно поєднувала атлетичну грацію з майже царственною поставою, а ласо і щит у руках Диво-жінки мали вигляд справжніх атрибутів влади над глядацькою увагою.

Образ Диво-жінки настільки органічно зрісся з творчою ідентичністю акторки, що з роками Гадот неодноразово поверталася до нього, розгортаючи характер своєї героїні у нових координатах кіновсесвіту DC. Вона знову одягала легендарні обладунки у «Лізі справедливості» (2017) та її розширеному масивному маніфесті «Ліга справедливості Зака Снайдера» (2021), а згодом занурилася у ностальгійну естетику вісімдесятих у сиквелі «Диво-жінка 1984» (2020), де її Діані довелося зіткнутися з гірким смаком власних бажань і втрат. Навіть мікропояви у форматі ефектних камео — як-от у фільмах «Шазам! Лють Богів» та «Флеш» (обидві –2023 року) — щоразу підкреслювали: для мільйонів фанатів у всьому світі саме Гадот і є та сама Диво-жінка зі сторінок коміксів, але тепер — не вигадана, а справжня, з плоті і крові.

Зла королева — «Білосніжка» (2025)

Вихід у прокат ігрового ремейку класичної диснеївської «Білосніжки» супроводжувався токсичним шлейфом із медійних скандалів: тут тобі й гострі дискусії навколо переосмислення класичного сюжету, і «несправжні» гноми, і чимала напруга через відмінність політичних поглядів між виконавицями головних ролей — Галь Гадот і Рейчел Зеглер. Зрештою, тягар суперечливих очікувань зробив свою справу: претензії від глядачів та розгромні відгуки критиків привели проєкт до гучного касового провалу, перетворившись на складний фінансовий кейс для студії Disney.

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Проте кіно буває парадоксальним: на тлі загального творчого розбалансування та шквалу критики Галь Гадот в образі Злої королеви тут справді розкішна. Забувши про рамки звичного амплуа позитивної героїні, акторка з неймовірною самовіддачею занурюється в територію темного кіноглянцю, перетворюючи кожну свою появу на маніфест владної краси та отруйного шарму. Монарша постава, вивірена до міліметра холодна усмішка, розкішні архітектурні костюми: Гадот настільки органічно, самоіронічно та впевнено тримає на собі всю візуальну вагу картини, що її бездоганна, хижа ефектність змушує пробачити фільму чи не всі його недоліки.

Офіцерка Сара Блек (вона ж — найкраща злодійка у світі мистецтва) — «Червоне повідомлення» (2021)

У гучному проєкті Netflix режисер Роусон Маршалл Тербер зібрав на одному екрані трьох найяскравіших важковаговиків сучасного мейнстрімного кіно.

За сюжетом, досвідчений профайлер ФБР Джон Гартлі (Дуейн «Скеля» Джонсон) вимушено об’єднується з харизматичним і зухвалим злодієм Ноланом Бутом (Раян Рейнольдс), аби спільно вистежити та зупинити головну конкурентку — найвправнішу викрадачку творів мистецтва у світі на прізвисько «Єпископ», роль якої виконує Гадот.

Цей блискучий атракціон у найкращих традиціях голлівудських авантюрних екшенів будується навколо гонитви за легендарними золотими яйцями Клеопатри, де детективні загадки слугують лише стильним тлом для жартів і кпинів, витончених маніпуляцій та ефектних протистоянь.

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Юристка та ексчемпіонка з бігу Майя Мартен — «Біжи!» (2026)

Новий екшен-триллер від режисера Кевіна Макдональда («Останній король Шотландії», «Мавританець») є сповненим напруженого саспенсу, де межа між ефектним екшеном і глибокою психологічною драмою стає майже непомітною. Режисерські акценти тут розставлені так, щоб перетворити кожен кадр на концентроване поле битви, де швидкість реакції важить не менше за гострий інтелект, а напруга тримає від першого кадру до останнього.

Гадот постає тут у ролі Майї Мартен — успішної юристки та колишньої чемпіонки з бігу, чиє ретельно сплановане життя в одну мить летить шкереберть. За сюжетом, героїня опиняється втягнутою у небезпечну змову, де правові методи безсилі, а єдиним порятунком стає її минуле спортсменки: Майя змушена бігти на випередження зі смертю, використовуючи і свій чудовий розум, і залізну витривалість, щоб переграти ворогів і врятувати свого сина, який опинився у них в заручниках.

Галь перетворює тут кожну хвилину екранного часу на справжній майстерклас із виживання на межі людських можливостей. Це кіно нового формату для акторки: менше глянцевого блиску казок чи блокбастерів, більше — чистого, виснажливого адреналіну і внутрішнього вогню. А побачити, як цей вогонь палає і стирає всі перешкоди на своєму шляху, можна буде у кіно вже від 17 вересня.

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