Хто міг стати герцогинею Кембриджською: сім дівчат принца Вільяма до Кейт

Серцеїдом у британській королівській родині прийнято вважати принца Гаррі, адже це він багато разів потрапляв у незручні ситуації з різними дівчатами, засмучуючи такою поведінкою свою бабусю, королеву Єлизавету II. Його старший брат Вільям десять років був у стосунках із Кейт Міддлтон, але, виявляється, короткі інтрижки траплялися і в нього, до того ж навіть тоді, коли Вілл і Кейт були разом.

Давіна Дакворт-Чад

Давіна Дакворт-Чад / Фото: Getty Images

Чарівну блондинку Давіну Дакворт-Чад у королівській сім'ї вважали чи не ідеальною кандидатурою на роль дружини принца Вільяма, тому їхню дружбу всіляко вітали. Давіна з дуже забезпеченої сім'ї, більше того, її батьки були дружні з батьками Вільяма, логічно, всі бажали в майбутньому побачити дівчину в ролі дружини принца та матері його дітей. 1999 року Вільям і Давіна разом вирушили в круїз на яхті, і, хоча Вільям полювляв білявок, романтичних стосунків не вийшло, вони вирішили розійтися друзями. Пізніше Давіна вийшла заміж, Вільям був на весіллі подруги дитинства і явно не був засмучений таким поворотом подій. Зараз у Давіни та її чоловіка двоє дітей – дівчатка-близнючки.

Роуз Фарквар

Роуз Фарквар / Фото: Getty Images

Роуз Фарквар – дівчина із аристократичної родини. Щорічно її батько Ян Фарквар організовував полювання на лисиць, на яке було запрошено багато членів королівської родини. Саме під час такого полювання принц Вільям уперше побачив Роуз. Чарівна блондинка запала йому в душу, Вільям серйозно захопився, але сама дівчина аж ніяк не збиралася відмовлятися від головної мрії свого життя — стати співачкою, і вже тоді, в такому юному віці (обидвоє щойно закінчили школу), вирішила, що життя в королівській сім'ї точно не для неї. Їхні романтичні стосунки тривали лише одне літо, після чого дівчина вирушила до США, щоб стати відомою та успішною. В Англії залишилася сім'я дівчини, тому Роуз періодично поверталася додому і навіть відвідувала світські заходи та весілля, де з принцом Вільямом вони згодом неодноразово перетиналися. До речі, кар'єру співачки світового рівня Роуз поки що так і не зробила.

Арабелла Масгрейв

Арабелла Масгрейв / Фото: Getty Images

Наступною пасією Вільяма стала глава pr-відділу Модного дому Gucci Арабелла Масгрейв. З принцом вони познайомилися 2001 року під час гри у поло. Це не було кохання з першого погляду, швидше дружба, яка після переросла в романтичний потяг принца. Однак і їм не судилося бути разом. Незабаром Вільям вступив до Сент-Ендрюського університету і поїхав до Шотландії, а Арабелла залишилася в Лондоні, де мала дуже успішну роботу. Вже студентом Вільям писав листи дівчині, розповідаючи про своє нове студентське життя, а іноді навідувався до Лондона і запрошував на зустрічі експодругу. 2014 року Арабелла успішно вийшла заміж, а 2011-го, коли одружився сам принц, була запрошена на його весілля

Олівія Гант

Олівія Гант / Фото: Getty Images

Олівія Гант була дочкою відомого лондонського лікаря, тому про роман, який спалахнув між дівчиною та принцом у студентському містечку Сент-Сальвадор, на вечірці, організованій напередодні нового навчального року, швидко стало відомо навколишнім. І, можливо, саме цій милій білявці – як ви вже зрозуміли, до знайомства з Кейт принц віддав перевагу саме білявкам – вдалося б вирушити з ним до вівтаря. Але потім в університеті стався благодійний показ мод, на якому дефілювала у напівпрозорій сукні Кейт Міддлтон. Кажуть, Вільям звернув увагу на дівчину одразу, і інтерес до Олівії затих. Ображена дівчина не мала наміру бути другим номером і вирішила відступити. Не знаємо, як склалися їхні стосунки далі, але саме Олівії принц Вільям має бути вдячний за знайомство зі своїм майбутнім найкращим другом Вільямом ван Катсемом.

Ізабелла Анструтер-Гох-Калсорп

Ізабелла Анструтер-Гох-Калсорп / Фото: Getty Images

Роман принца Вільяма та Кейт Міддлтон розпочався 2003 року, але в роки студентського життя юний принц був дуже легковажним, і його, як і раніше, приваблювали інші дівчата. Однією з них була ще одна блондинка Ізабелла Анструтер-Гох-Калсорп. Нещасний принц ніяк не міг визначитися, хто ж із двох дівчат йому подобається більше – блондинка Ізабелла чи шатенка Кетрін. Варто віддати належне терпінню Кейт, вона знала про "пригоди" Вільяма, але вперто чекала, що незабаром він розсудливо зробить свій вибір на її користь. Були особливо важкі періоди, коли Кейт та Вільям навіть ненадовго розходилися. А одного разу Кетрін поставила принца перед вибором, і, хто знає, кого б обрав Вілл, якби Ізабелла сама його не покинула, віддавши перевагу більш вигідній для себе партії. Рішення прийшло само собою, і принц знову повернувся до своєї Кейт.

Джекка Крейг

Джекка Крейг / Фото: Getty Images

Роман із Джеккою у принца був у той же час, що і з Кейт Міддлтон. Тобто у складні періоди життя, коли Кетрін постійно скандалила та ревнувала, Вільям шукав розради в обіймах інших жінок. З Джеккою Вілл був знайомий з 16 років, вони зустрілися в Кенії, куди він прилетів разом зі своїм батьком, щоб відвідати величезний заповідник в Африці, яким володів батько Джекі. Джекка теж навчалася в Сент-Ендрюському університеті, де вони, власне, потім зустрілися. Спогади юнацьких років наринули, і між ними знову пробігла іскра. Джекі була гідною пасією для Вільяма, і принц був налаштований дуже серйозно, що, напевно, дуже засмучувало Кейт, яка знову стала аутсайдером. Але Джекі заявила Віллу, що не хоче королівського життя і має намір вирушити жити до Африки, далеко від цивілізації та будь-якого світського життя. Друге повернення принца до Кетрін не забарилося. Від журналістів дівчина навіть отримала прізвисько "Кетті, що чекає", адже вона пробачала принцу багато його "загулів" і все одно приймала назад.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото: Getty Images

Вона чекала від нього освідчення довгих десять років, в очах багатьох з оточення мала не найкращий вигляд, але чи то кохання і почуття до принца, чи то чітко поставлена перед собою мета вийти за Вільяма заміж допомогли Міддлтон не зробити помилку. Вони дружили, двічі розходилися, потім знову сходилися, і, можливо, так могло б тривати до нескінченності, якби не втрутилася королева. Єлизавета II провела розмову з Вільямом, закликавши старшого онука подумати про вибір дружини. Кейт Міддлтон хоч і була з досить багатої сім'ї, але, як кажуть у народі, простолюдинка, проте королева схвалила цей союз і дала свою згоду на весілля. Ймовірно, гіркий досвід Єлизавети II, коли вона змусила свого старшого сина Чарльза (батька принца Вільяма) одружитися з жінкою, яку він ніколи не кохав, — Діаною Спенсер, допоміг Її Величності ухвалити рішення на користь Кейт, дуже милої, надійної і головне тієїї, хто палко кохає її старшого онука. 16 листопада 2010 року було оголошено про заручини Кейт та Вільяма. А 29 квітня 2011-го у Вестмінстерському абатстві відбулося їхнє весілля, на яке принц запросив чи не всіх своїх колишніх дівчат.

Весілля принца Вільяма та герцогині Кембриджської / Фото: Getty Images

До речі, на весіллі брата Вільма – принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл також були присутні колишні пасії молодшого принца. Офіційно відомих, до речі, їх було теж близько п'яти, тож брати до весілля вели практично рівний рахунок.

Сьогодні Вільям і Кетрін виховують вже трьох спадкоємців: двох синів – Джорджа та Луї – та доньку Шарлотту. І всі п'ятеро гідно виконують свої королівські обов'язки.

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