Хто міг стати герцогинею Сассекською: подруги принца Гаррі до Меган

Британський принц Генрі, відомий усім як принц Гаррі, є серцеїд. Точніше був таким у молоді роки. Він мав багато романів з британськими красунями, а одружився з американською акторкою Меган Маркл.

Від 2004 до 2010 року у принца був роман з Челсі Деві. Кохані знали одне одного з дитинства, адже навчалися у сусідніх школах. 2004 року вони зустрілися на благодійному прийомі у Південній Африці, де і розпочався їхній роман. За шість років Гаррі та Челсі кілька разів розходилися, а потім знову сходилися.

В одну з таких "криз" Челсі навіть зустрічалася з іншим чоловіком, але все одно потім поверталася до принца. Коли після чергового розставання 2010-го принц запросив Челсі на весілля свого старшого брата принца Вільяма, дівчина погодилася, а журналісти знову почали писати про поновлення їхнього роману. Але після весілля Челсі заявила пресі, що не готова бути дружиною принца, адже таке життя не для неї, тому їм довелося просто розійтися друзями. У травні 2022 року стало відомо, що Челсі нещодавно вийшла заміж за директора готельної компанії Bijou Collection Сема Катмора-Скотта і народила сина.

Флоренс Браднелл-Брюс / Фото: Getty Images

2011 року принц Гаррі зустрічався з англійською моделлю та акторкою Флоренс Браднелл-Брюс. Їхні стосунки тривали лише три літні місяці, і розійшлися вони, як писала преса, через те, що принц був не готовий до серйозних стосунків. Але Флоренс, здається, нічого не втратила. Невдовзі після розставання дівчина познайомилася з мультимільйонером Генрі Сент-Джорджем, за якого успішно вийшла заміж і народила дочку.

Крессіда Бонас та принц Гаррі / Фото: Getty Images

У березні 2013 року у Гаррі почався роман із Кресідою Бонас. Їх познайомила двоюрідна сестра Гаррі, принцеса Євгенія, яка добре дружить із Кресідою. Боннас – дочка моделі Мері-Гейл Курзон (дочки Едварда Курзона, 6-го ерл Хоу Британії – цей титул мали люди з найвищого шару дворянства у XVIII-XX століттях), відноситься до роду короля Карла II. Так що вона була найкращою пасією для Гаррі. Не дивно, що в пресі одразу почали писати про майбутнє весілля пари. Але роман тривав лише два роки, було кілька розставань. У результаті Крессіда заявила Гаррі, що не готова стати його дружиною і хоче зосередитися на танцювальній кар'єрі, що, звичайно, для дружини принца зовсім не припустимо. Остаточно вони розійшлися у квітні 2014 року, зумівши зберегти дружні стосунки. Влітку 2020 року Кресіда вийшла заміж за Гаррі Вентворт-Стенлі, а зараз чекає від нього первістка.

Принц Гаррі та Еллі Голдінг / Фото: Getty Images

Після розставання з Крессідою принцу Гаррі приписували романтичні стосунки з кількома відомими дівчатами. Він був помічений у компанії попвиконавиці Еллі Голдінг, з якою познайомився ще 2011 року (дівчина співала на весіллі принца Вільяма та герцогині Кетрін). Потім писали, що принц закохався у 19-річну грецьку принцесу Марію-Олімпію, з якою провів зимові канікули на курорті в Швейцарії.

Марія Олімпія / Фото: Getty Images

А британській акторці Еммі Вотсон, якій теж приписували роман із принцом, навіть довелося спростовувати ці чутки у пресі. Багато розмов було про те, що Гаррі намагався привернути увагу Кари Делевінь, яка в свою чергу встигла розповісти журналістам, що засипала принца СМС-ками, перебуваючи у нетверезому стані. Щось на зразок віртуального роману з Гаррі трапилося і у акторки Марго Роббі.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Вони познайомилися на одному зі світських прийомів у Лондоні, і Гаррі запав на ефектну білявку. Журналістам Марго повідомила, що вони часто пишуть одне одному повідомлення: "Гаррі дуже швидко відповідає мені на СМС, а от я можу чотири дні не відповідати".

Восени 2016 року світ дізнався про те, що у принца Гаррі нове серйозне захоплення. І ми б не повірили, що це так, якби Гаррі сам не опублікував офіційну заяву з цього приводу. Новою і, можливо, останньою пасією рудоволосого серцеїда стала американська акторка Меган Маркл.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Дівчина на три роки старша за принца, вони познайомилися влітку на благодійному заході Invictus Games в Торонто. Меган відома завдяки ролі Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори", також вона грала у фільмі "Пам'ятай мене" з Робертом Паттінсоном. Після оголошення Гаррі про серйозність цього роману увага ЗМІ до дівчини збільшилася, її почали переслідувати папараці. 27 листопада 2017 року принц Гаррі оголосив про заручини з Меган. Весілля вони зіграли 19 травня 2018 року. У них народилося двоє дітей – син Арчі та дочка Лілібет. 2020 року пара склала з себе королівські обов'язки і переїхала жити до США, Каліфорнії.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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