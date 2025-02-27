Хто посяде трон після короля: спадкоємці норвезького престолу

Нещодавно королю Норвегії Гаральду V виповнилося 88 років. Незважаючи на почесний вік, монарх не вважає за необхідність передавати трон своєму єдиному синові – 51-річному кронпринцу Гокону. Поговоримо про лінію наступності в норвезькій монархії.

Правління короля Гаральда V

Король Гаральд V / Фото: Associated Press

Гаральд був третьою дитиною та єдиним сином короля Норвегії Улафа V та принцеси Марти Шведської. Він був другим у лінії престолоуспадкування на момент свого народження, після свого батька. 1940 року в результаті німецької окупації під час Другої світової війни королівська родина вирушила у вигнання. Гаральд провів частину свого дитинства у Швеції та Сполучених Штатах. Він повернувся до Норвегії 1945 року.

Дід Гаральда – король Гокон VII – помер 1957 року, і Гаральд став спадковим принцом, а його батько Улаф – королем. Улаф помер 1991 року та його місце посів Гаральд V. Він вступив на престол 17 січня 1991 року.

Майбутня королева Соня та кронпринц Гаральд / Фото: Getty Images

Гаральд одружився з простолюдинкою Сонею Гаральдсен 1968 року, хоча його батько був проти цих стосунків. Про історію кохання цієї пари навіть зняли серіал. У шлюбі у них народилося двоє дітей – син Гокон та дочка Марта Луїза.

Королева Соня та кронпринц Гаральд у день свого весілля / Фото: Associated Press

17 січня 2021 року король Гаральд відсвяткував 30-річчя перебування на троні Норвегії та заявив, що на спочинок поки не збирається.

Кронпринц Гокон – перший у черзі на престол

Кронпринц Гокон — єдиний син короля Гаральда V та його дружини королеви Соні. Гокон представляє четверте покоління нинішньої норвезької королівської родини із дому Глюксбургів. Він народився 20 липня 1973 року. Гокон є військово-морським офіцером і як спадковий принц найвищим військовопосадовцем у норвезьких збройних силах. Він має ступінь бакалавра в галузі політології Каліфорнійського університету в Берклі, а також ступінь магістра в галузі досліджень розвитку Лондонської школи економіки.

Кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

1990 року норвезька конституція була змінена, надавши абсолютне первородство норвезькому престолу, що означає, що старша дитина, незалежно від статі, має пріоритет у лінії спадкування. Саме тому старша дочка Гокона – принцеса Інгрід Олександра – є його спадкоємицею.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Associated Press

Гокон одружений з Метте-Маріт Тьєссем Хойбі, у шлюбі у них народилося двоє спільних дітей – дочка Інгрід Олександра та син Сверре Магнус.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра – майбутня королева

Принцеса Інгрід Олександра стане королевою Норвегії після смерті свого батька Гокона. Вона народилася 21 січня 2004 року і є старшою дитиною кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт. Вона посідає друге місце в лінії успадкування престолу і представляє п'яте покоління нинішньої норвезької королівської родини з дому Глюксбургів.

Як і її батько принцеса Інгрід Олександра розпочала свою 12-місячну військову службу як призовниця в інженерному батальйоні бригади "Норд" від 17 січня 2024 року. А до цього вона проходила навчання у школі призовників протягом восьми тижнів, де здобула базову військову освіту. У вересні 2024 року було оголошено, що Інгрід Олександра продовжить свою військову службу до 15 місяців.

Принцеса Інгрід Олександра / Фото: Getty Images

Вона стане королевою ще не скоро, але, коли зійде на престол, то в багатьох європейських країнах правитимуть жінки, так що нудно Інгрід Олександрі точно не буде.

Маленька Інгрід Олександра, кронпринц Гокон та король Гаральд V / Фото: Getty Images

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