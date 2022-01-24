Хто такий Тьєррі Мюглер і чому нам його не вистачатиме

Хто такий Тьєррі Мюглер і чому нам його не вистачатиме

23 січня не стало французького модельєра Тьєррі Мюглера — геніальної та незвичайної людини, яка була однією з найяскравіших зірок світу моди.

Манфред Тьєррі Мюглер народився 21 грудня 1948 року. З раннього дитинства він відрізнявся сором'язливістю і мрійливістю, любив яскраві книжки, багато часу проводив наодинці, гуляючи найближчим лісом. З дев'яти років почав займатися класичним танцем і досяг у цьому значного успіху, адже у 14 років уже танцював у Національній Рейнській опері. Саме танець та розкіш театру зародили в юному Тьєррі любов до мистецтва, гри світла та краси. Також паралельно молодий Мюглер навчався дизайну інтер'єру в Страсбурзі.

Тьєрі Мюглер / Associated Press

У 21 рік Тьєррі переїжджає до Паприжа і занурюється у абсолютно нову творчу тусовку нічних клубів, створює ескізи, приголомшує оточення своїми вбраннями, які сам створює.

У 26 років молодий та талановитий Мюглер стає стилістом-фрілансером та починає співпрацю з різними паризькими брендами, розробляє одяг для бутіка Gudule. Приблизно в цей час він створює свою першу колекцію одягу Café de Paris, яка відрізнялася жіночністю і міським паризьким шиком. Саме ця перша колекція дизайнера започаткувала образ жінки, яку він показував у своїх творах: сексуальної та гіпержіночної дівчини, яка ніби зійшла з екрану фантастичного кіно 40-50-х років.

У 1978-му він відкрив свій перший паризький бутік, а 80-90-х вже став всесвітньо відомим дизайнером. Одяг Мюглера демонстрували на подіумах найвідоміші моделі того часу, а його модні покази були скоріше як видовищне шоу, де кожній моделі відведено конкретну роль.

Щодо стилю модельєра, то надмірна сексуальність стала візитною карткою кожної його колекції. Також Мюглер не приховував, що часто надихався роботами Тревіса Бентона – американського дизайнера костюмів, який прославився своєю довгою співпрацею з акторкою Марлен Дітріх. І якщо розглядати вбрання Марлен і Мюглера, можна помітити, що модельєр перейняв саме розкішну жіночність акторки. Часто моделі на подіумі під час показів Модельєра шалено схожі на Марлен: укладання, тонкі талії, "голі" сукні, розшиті камінням, хутро.

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Головний у вбраннях був силует "пісковий годинник" і гламурна сексуальність. Дизайнер намагався підкреслити тонкі талії, декольте, виділити плечі, доповнити образ величезним капелюхом. Кожне вбрання було витвором мистецтва, але також важливими для дизайнера були й самі моделі. Дівчат він відбирав дуже ретельно і не всі з них були супермоделями, адже також часто дизайнер запрошував пройтися подіумом акторок та інших відомих жінок, які не були модельної зовнішності, однак тільки їх модельєр бачив у своїх вбраннях.

Getty Images

Але також у творчості модельєра була ще одна помітна риса – естетика сексуального фетишизму. Моделі часто демонстрували на подіумах досить відверте вбрання в естетиці домінатрікс: корсети, прозорі деталі, оголені тіла, шкіра, латекс, високі розрізи, підбори, яскраві макіяжі.

Getty Images

Getty Images

І останній стиль, який проглядається у створених образах модельєра – фантастика. Його найвідоміші сукні та костюми нагадують незвичайних міфічних богинь, метеликів, інопланетян, космічних ковбоїв, комах, химер та рептилій. Всі ці образи він поєднує з неймовірними макіяжами та зачісками. Преса через такий екстравагантний стиль прозвала Мюглера "творець шоку".

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Джері Холл / Getty Images

Getty Images

На початку нульових Мюглер вирішує кардинально змінити своє життя та піти з моди. Він змінює ім'я на Манфред Т. Мюглер, робить кілька пластичних операцій, які змінюють його зовнішність до невпізнанності (зокрема через нещасний випадок у спортзалі), починає створювати костюми для циркових шоу, спектаклів та мюзиклів. 2013 року він вирішив повернутися у світ моди і знову працювати зі своїм брендом, але вже як креативний консультант. Від 2017 року креативним директором Модного дому Mugler є американський дизайнер Кейсі Кедуолладер.

Тьєрі Мюглер / Associated Press

Тьєрі Мюглер / Associated Press

Getty Images

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