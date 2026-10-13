Як дві краплі: шість акторів, які стали точними копіями реальних людей

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Іноді перегляд кіно перетворюється на справжню магію, де ти бачиш реальну історію, що ожила на екрані в найдрібніших деталях. Від оскароносних байопіків до гучних нових прем’єр — ми зібрали добірку кінопроєктів, де акторське перевтілення в реальні історичні постаті настільки бездоганне, що межа між голлівудською зіркою та прототипом її екранного образу повністю стирається з перших кадрів.

«Праймтайм» (2026): Роберт Паттінсон у ролі телеведучого Кріса Гансена

Культове американське реаліті-шоу середини 2000-х «Спіймати хижака» функціонувало як зухвала телевізійна пастка, де команда під керівництвом ведучого Кріса Гансена вистежувала в інтернеті, а потім в прямому ефірі викривала дорослих чоловіків, які прибували на зустрічі з неповнолітніми. Попри шалену популярність, проєкт залишив по собі неоднозначний слід і завершився глибокою кризою через етичні скандали навколо методів розслідування та самогубство одного з підозрюваних. Саме цей темний бік медійного успіху ліг в основу напруженого художнього фільму «Праймтайм» від режисера Ленса Оппенгейма і студії А24, який проведе нас у темні залаштунки «Спіймати хижака».

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Кріса Гансена у фільмі втілив Роберт Паттінсон, який для досягнення стовідсоткової впізнаваності годинами вивчав архівні записи, аби перейняти унікальний голос і манери телеведучого. Такий інтенсивний підхід приніс свої плоди: світова прем’єра стрічки на Венеційському кінофестивалі супроводжувалася дев’ятихвилинними оваціями, а кінокритики вже прогнозують Паттінсону за цю роль номінацію на премію «Оскар». А ми зможемо побачити це грандіозне акторське перевтілення на великих екранах вже від 22 жовтня, коли «Праймтайм» вийде в широкий український прокат.

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«Нюрнберґ» (2025): Рассел Кроу у ролі Ґермана Ґерінґа

Історична драма, знята режисером Джеймсом Вандербільтом, спирається на документальний бестселер американського письменника Джека Ель Хая «Нацист і психіатр. Доленосна зустріч напередодні Нюрнберґа». Сюжет переносить нас у повоєнну Німеччину 1945 року, де армійський психіатр США Дуґлас Келлі отримує завдання дослідити стан ув’язнених лідерів Третього Рейху перед трибуналом, вступивши в гостру інтелектуальну гру з головним із них — рейхсмаршалом Ґерманом Ґерінґом. Хоча у цій стрічці володар «Оскара» Рамі Малек також майстерно перевтілюється на реального персонажа — доктора Келлі, найвражаючішим і найбільш моторошним перевтіленням тут беззаперечно є робота Рассела Кроу в ролі Ґерінґа.

Щоб бути максимально зовнішньо схожим на нацистського лідера, актор пішов на чималі жертви: на момент завершення знімань у травні 2024 року його вага досягла рекордних для Кроу 126 кілограмів (на щастя, потім актор зміг 25 із них скинути). Поєднання масивної статури, високого рівня пластичного гриму і видатного акторського таланту дозволило Расселу повністю розчинитися в образі хитрого й самовпевненого воєнного злочинця. Кінокритики та глядачі одностайно назвали цей перформанс актора гіпнотичним.

«Темні часи» (2017): Ґері Олдмен у ролі Вінстона Черчилля

Байопік Джо Райта занурює нас в переломні для Великої Британії місяці 1940 року, коли новоспечений прем’єр-міністр країни Вінстон Черчилль опиняється перед складним вибором між мирними переговорами з гітлерівською Німеччиною та продовженням запеклої боротьби. Беззаперечним серцем цієї стрічки стала віртуозна гра Ґері Олдмена, який змусив повірити в кожен рух, погляд і характер легендарного «британського бульдога». Американська кіноакадемія оцінила цей масштабний доробок двома престижними преміями «Оскар» — за найкращу чоловічу роль для самого Олдмена, а також нагородою в категорії «Найкращий грим і зачіски».

Масштаб трансформації вражає, адже до створення образу Черчиля долучилися справжні легенди індустрії. Зокрема, видатний майстер зі спецпротезів Казухіро Цудзі спеціально вийшов із творчої пенсії на особисте прохання Ґері Олдмена, який заявив, що просто не візьметься за цей проєкт без його участі. Щодня підготовка до знімань тривала близько чотирьох годин: Олдмену накладали складні силіконові накладки на обличчя та шию, ретельно продумуючи міміку. Аби досягти абсолютної достовірності в деталях, актор відмовився від бутафорії та курив на зніманнях справжні кубинські сигари улюбленої марки британського прем’єра, витративши на них близько $20–30 тисяч з власної кишені і заробивши… специфічне нікотинове отруєння.

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«Богемна рапсодія» (2018): Рамі Малек у ролі Фредді Мерк’юрі

«Богемна рапсодія» розповідає про видатний британський рок-гурт Queen та шлях їхнього культового фронтмена Фредді Мерк’юрі — від заснування колективу до тріумфального виступу на благодійному концерті Live Aid у 1985 році. Стрічка показує не лише творчі злети й музичні пошуки групи, а й складні взаємини всередині колективу та внутрішні переживання Фредді. Абсолютним серцем і рушійною силою фільму став Рамі Малек, який настільки органічно перевтілився на легендарного співака, що здобув за цю роботу «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль».

Щоб досягти такого вражаючого результату, Малек розпочав підготовку ще до офіційного затвердження у проєкті, самостійно займаючись вокалом та хореографією. Головною технічною деталлю перевтілення стали спеціальні накладні зуби, що імітували особливості прикусу Мерк’юрі: актор навмисно почав носити їх задовго до знімань, аби звикнути природно говорити з ними й поводитися перед камерою (цікаво, що після завершення роботи він зберіг ці протези, замовивши для них золоте покриття). Крім того, для відтворення неповторної сценічної пластики Мерк’юрі актор годинами працював із тренером з руху, надихаючись манерою виступів не лише самого Фредді, а й Лайзи Міннеллі та Джимі Гендрікса.

«Я, Тоня» (2017): Марго Роббі у ролі фігуристки Тоні Гардінг

Ця біографічна чорна комедія базується на шокувальній реальній історії американської фігуристки Тоні Гардінг, чий злет перекреслив один із найгучніших скандалів в історії світового спорту. Гардінг була першою американкою, котра на офіційних змаганнях виконала складний потрійний аксель, проте її кар’єра назавжди зруйнувалася через напад на суперницю-фігуристку Ненсі Керріган, який у 1994 році організували колишній чоловік Гардінг та її охоронець. Фільм режисера Крейга Гіллеспі майстерно досліджує токсичні стосунки в родині Тоні, які й призвели до такого сумного фіналу.

Аби перетворитися на Тоню Гардінг, Марго Роббі пройшла через виснажливу чотиримісячну підготовку, тренуючись на льоду по п’ять годин на день, щоб правдиво відтворити поставу і манеру руху на ковзанці (хоча для небезпечних стрибків, зокрема того самого потрійного акселя, все ж використовували дублерок та цифрові ефекти). Окрім спортивних тренувань, акторка приділила величезну увагу деталям епохи 90-х: для неї створили близько десятка специфічних перук, використовували спеціальні накладки для корекції фігури, а також ретельно підбирали гардероб із провінційним американським колоритом того часу. Сама Гардінг пізніше зізнавалася, що була приголомшена грою Роббі, яка змогла безжально й водночас дуже емпатично передати її складний характер і внутрішній біль, за що й отримала заслужену номінацію на «Оскар».

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«Залізна леді» (2011): Меріл Стріп у ролі Марґарет Тетчер

Байопік режисерки Філліди Ллойд розповідає про складний життєвий та політичний шлях Марґарет Тетчер — першої жінки-прем’єр-міністра Великої Британії, яка зламала гендерні стереотипи та керувала країною в один із найтурбулентніших періодів її історії. Стрічка оригінально побудована через спогади літньої Тетчер, яка бореться з віковими змінами та самотністю, переосмислюючи свої тріумфи і жорсткі політичні рішення. Бездоганне виконання цієї ролі легендарною Меріл Стріп принесло акторці третій у кар’єрі «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль», а загалом фільм здобув дві золоті статуетки: другу — за видатний грим і зачіски.

Процес перевтілення Стріп на британську прем’єрку вимагав від акторки нетипових кроків: зокрема, аби на власні очі побачити роботу британського парламенту та перейняти особливості поведінки й мови політиків, вона свого часу навіть таємно відвідала Палату громад. Над зовнішнім виглядом акторки працювала команда майстрів на чолі з Марком Кульє та Джей Роєм Хеллендом, які створили тонкі силіконові накладки для природного відтворення вікових змін політикині на різних етапах її життя. Цікаво, що на знак поваги до масштабу особистості Тетчер, Меріл Стріп повністю передала свій гонорар за участь у цьому проєкті на підтримку створення Національного музею жіночої історії.

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