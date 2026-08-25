Як Луна з "Гаррі Поттера" вийшла заміж за колишнього бармена: подробиці весілля та історія кохання

Евана Лінч і її чоловік Дені Скіннер у день весілля

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Зірка «Гаррі Поттера» — акторка Евана Лінч — вийшла заміж за Дені Скіннера 21 серпня 2024 року і до річниці весілля розповіла подробиці не лише заручин, а й самого свята, виданню Vogue.

Знайомство

Пара познайомилася 2021 року, коли Евана поверталася додому після тренування. Дорогою вона проходила повз тропічний бар і вирішила зайти всередину. За стійкою працював бармен із довгим білявим волоссям, у спідниці, колготках та капелюсі-федорі і для акторки він був як дивне ельфійське створіння.

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Лінч так зацікавилася незвичайним барменом, що почала регулярно повертатися до закладу. Вона навіть намагалася зав’язати з ним розмову через його собаку — щоправда, цей план не спрацював.

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«Я навіть фліртувала з його собакою, сподіваючись заговорити з господарем. Але це точно не додало мені симпатії в його очах», — згадує акторка.

Зрештою спільна п’яна подруга розкрила її симпатію, а невдовзі Дені передав Евані записку зі своїм номером телефону.

Заручини

Через кілька років стосунки пари перейшли на новий рівень і 2023 року Евану та Дені спіткала серйозна сварка, яка, за словами акторки, нагадувала розмову перед розривом.

«Це була сварка в стилі: наші стосунки стають серйозними, і мені страшно», — розповіла Лінч.

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Проте замість розставання Дені зробив пропозицію.

«Це жахливий спосіб заручитися!» — пожартувала Евана у відповідь. Коли ж емоції вщухли, вона додала: «Якщо зробиш це як слід — тоді добре».

На день народження акторки в серпні Дені підготував справжню романтичну несподіванку. Дорогою на вечерю вони звернули до садової ділянки двоюрідної сестри Евани. Там серед зелені та під гірляндами на неї чекало освідчення.

Весілля

До вибору дати весілля Лінч підійшла не менш незвично. Спочатку вона проконсультувалася з ведичним астрологом, який порадив уникати сонячного затемнення. Пара спочатку планувала одружитися 22 серпня — через символіку подвійних чисел, які в нумерології називають «ангельськими». Однак обране місце на цю дату вже було зайняте, тому весілля перенесли на 21 серпня.

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Сукня нареченої

Для весілля Евані хотілося пишної сукні з чітко структурованим корсетом. Разом зі стилістом вона обійшла безліч весільних бутиків Лондона, однак ідеальну сукню знайшли буквально в останні тижні перед церемонією. Стилістка дівчини натрапила на вінтажну прозору спідницю, схожу на хмару, яка ідеально відповідала побажанню Лінч — класичний образ, але з незвичайною деталлю.

Верх сукні замінили на корсет Moira Hughes від Ellie Sanderson, також деякі деталі скоригувала кравчиня. Окремою деталлю образа стала фата, прикрашена перлинами, що нагадували горошок.

«Я дуже люблю горошок. Мене щодня доводиться відмовляти від ідеї вдягнути сукню в горошок», — жартує акторка.

Образ нареченого

Дені Скіннер спочатку розглядав фіолетовий оксамитовий костюм — частково через своє захоплення образом Джокера після перегляду «Темного лицаря». Зрештою він зупинився на зеленому вельветовому костюмі від Suit Supply. Образ доповнили туфлі Rothy’s, виготовлені з перероблених пластикових пляшок.

Незвичайні деталі весілля

Під час підготовки до весілля пара також обирала музику для першого танцю. Дені, який полюбляє техно, та Евана, яка надає перевагу поезії й фолк-музиці, зрештою зупинилися на свінговому гурті.

Для першого танцю вони обрали пісню Our House Ґрема Неша, однак після одного заняття Дені заявив, що не зможе виконати його перед 110 гостями. Пісню обрали не випадково. За словами Евани, композиція для них символізує дім і добре передає їхні стосунки.

«Ми насправді дуже різні в плані роботи та поглядів на життя, але нам просто дуже добре вдається разом будувати домашнє життя», — пояснила акторка.

Після першого танцю молодята вирушили до бару, де на них чекали два авторські коктейлі. Для Евани приготували лічі-мартіні — на згадку про тропічний бар, де вона вперше побачила Дені. Для нареченого створили Chambord bramble, який відсилав до його минулої роботи барменом.

Однак одним із найбільш особистих сюрпризів весілля став подарунок Евани чоловікові. Замість традиційної прикраси вона підготувала для Дені намисто з підвіскою, зробленою із зуба його улюбленого собаки, який нещодавно випав.

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