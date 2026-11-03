Як мама: діти акторки Анджеліни Джолі відмовляються від прізвища Пітт і повторюють її історію з батьком

Родина Джолі / © Associated Press

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Попри те, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися ще 2019 року, наслідки їхнього непростого розставання продовжують позначатися на сімейних стосунках. Колишнє подружжя має шістьох дітей, чиї взаємини з батьком залишаються непростою темою. Про це розповідає видання Hello!

Першою з доньок відмовитися від прізвища Пітт вирішила Шайло. 2024-го, після досягнення повноліття, вона подала документи на офіційну зміну імені. Згодом стало відомо, що Захара представляється в університетському середовищі як Захара Марлі Джолі, а Вів’єн у театральному проєкті разом із мамою була зазначена без прізвища Пітт. 2026 року Захара та Вів’єн також пройшли юридичні процедури щодо зміни прізвища.

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Анджеліна Джолі колись зробила те саме

Джон Войт та Анджеліна Джолі / © Associated Press

У цій історії є цікава паралель, адже сама Анджеліна колись пройшла через подібне рішення. Вона — донька зірки Голлівуду Джона Войта та акторки Маршелін Бертран. Батьки розійшлися, коли дівчинці було лише шість місяців. Мама сама виховувала її та брата Джеймса, а батько значно менше брав участь у їхньому житті.

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Попри спільні появи на публіці та коротке професійне зближення під час знімань фільму «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» стосунки батька й доньки залишалися напруженими. 2002 року Анджеліна офіційно змінила ім’я, прибравши прізвище Войт, і залишила своє друге — Джолі. Її брат Джеймс також зробив аналогічний крок.

Згодом, після смерті Маршелін Бертран 2007-го, Анджеліна та Джон змогли поступово відновити спілкування.

Можливе примирення

Анджеліна Джолі / © Associated Press

2017 року акторка розповідала, що її батько знову став частиною життя родини та підтримував онуків у непростий період. Вона зазначала, що він добре розумів, наскільки дітям потрібен дідусь, і не намагався нав’язувати їм свою увагу. Водночас сама родина Джолі-Пітт традиційно неохоче коментує особисті взаємини між бітьком і дітьми.

Історія прізвищ у родині Джолі-Пітт — це більше, ніж голлівудська сенсація. Вона нагадує про те, що сімейні зв’язки не завжди визначаються відомим прізвищем або спільною історією. Колись Анджеліна Джолі сама відмовилася від прізвища батька, а тепер подібний вибір роблять її діти. І хоча справжні причини їхніх рішень залишаються особистою справою родини, ця паралель між поколіннями досить промовиста.

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