Як Ніколь Кідман тренує свої сідниці: вправи, які легко повторити вдома

Ніколь Кідман / © Getty Images

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У свої 59 років Ніколь Кідман продовжує вражати не лише на червоних доріжках. Акторка вже давно віддає перевагу тренуванням, зокрема пілатесу, а тепер у центрі уваги опинилася її проста програма для сідниць, про це розповіло видання Woman&Home.

Три вправи для сильних сідниць

Кідман виконує підйоми ноги назад рачки, відведення ноги дугою та відведення зігнутої ноги вбік — вправи з вагою власного тіла, які можна об’єднати у 15-хвилинне тренування чи додати до повноцінного заняття.

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Тренерка з силової та фізичної підготовки Мелісса Ліч пояснює, що сильні сідниці важливі не лише для естетики. Вони допомагають підтримувати стабільність, поставу та загальну силу тіла, тоді як малорухливий спосіб життя може створювати додаткове навантаження на поперек, стегна та коліна.

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Підйоми ноги назад рачки

Станьте рачки, тримайте руки під плечима, а коліна під стегнами. Напружте прес і, не прогинаючи спину, підіймайте одну зігнуту під кутом 90 градусів ногу вгору. У верхній точці стисніть сідницю та повільно опустіть ногу. Виконайте 10–15 повторень на кожну сторону. Важливо тримати таз рівно та контролювати рух. Якщо вправа здається надто легкою, можна додати еластичну стрічку.

Відведення ноги дугою

Залишайтеся у позиції рачки та підніміть одну зігнуту ногу. Стопа має бути зігнута, а коліно — під кутом 90 градусів. Уявіть, що великим пальцем ноги малюєте дугу та повільно переміщуйте ногу вбік і назад, не рухайте корпусом. Виконуйте вправу протягом 30–45 секунд на кожну ногу та утримуйте напруженими прес і сідниці.

Відведення зігнутої ноги вбік

З того самого положення підіймайте зігнуту ногу вбік, але не розвертайте таз. Підніміть її настільки високо, наскільки комфортно, а потім поверніть у вихідне положення. Зробіть 10–15 повторень на кожну сторону, а для більшого навантаження можна використовувати еластичну стрічку чи затиснути невеликий м’яч між стегном і литкою.

Ці рухи не потребують тренажерів, але добре залучають сідниці, а також м’язи кора й згиначі стегна. Тож треенування Ніколь Кідман — хороший приклад того, що ефективне заняття не обов’язково має бути складним.

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