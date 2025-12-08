- Дата публікації
Як почистити духовку у костюмі Gucci: майстерклас від Елтона Джона
Навіть такі музичні ікони як Елтон Джон, виявляється, стикаються з абсолютно земними проблемами — зокрема з брудним склом на дверцятах духовки. І хоча зазвичай про життя світових зірок ми дізнаємося з обкладинок глянців, цього разу все вирішив TikTok.
Саме там артист, володар незліченної кількості премій та автор одних із найвідоміших хітів світу, отримав хвилю коментарів, але не про голос, стиль чи виступи, а про стан свого кухонного приладдя.І він відповів так, як може лише Елтон Джон, з гумором, самоіронією та майже театральною подачею.
«У моєму домі немає нічого брудного»
У новому ролику, який артист підписав як «Step Into Christmas PSA», Елтон сидить у своєму будинку у Віндзорі, у фірмовому домашньому костюмі та абсолютно спокійним тоном каже, що у його домі немає нічого брудного. Ніколи не було та й взагалі, він — не брудна людина.
Сказано — зроблено. Після цього артист театрально підіймає руки та показує рожеві кухонні рукавички з пір’ям, які мають такий вигляд, ніби їх створив кутюр’є спеціально для прибирання у будинку легенди. У фіналі відео Елтон обіцяє «продовження у Частині 2». І вона не змусила себе чекати.
Частина 2: Елтон Джон чистить духовку
Лише за кілька годин музикант публікує новий ролик, тепер уже він безпосередньо займається тим самим злощасним склом духовки та у тих самих рукавичках. Соціальні мережі вибухнули.
Фани у захваті, інтернет давно не бачив нічого настільки людяного. Коментарі під відео — мов бальзам на душу:
«У ці часи бачити, як сер Елтон Джон — такий саме простий, як ми, дуже багато значить»
«Дивитися, як Елтон Джон чистить духовку у пухнастих рукавичках — це добрий ранок»
«Мені теж треба почистити духовку. Якщо Елтон Джон може, то і я зможу»
«Я навіть не знала, що мені так потрібно було побачити Елтона Джона за прибиранням! День обіцяє бути чудовим»
«Обожнюю цього чоловіка з семи років. Його гумор — це просто щастя»
У світі, де все надто серйозне, раціональне та напружене, саме такі маленькі, смішні моменти й нагадують, що за світовими іменами — живі люди. І серед мегатурів, легендарних саундтреків і статусу лицаря британської корони Елтон Джон знаходить час прибрати духовку.
Елтон Джон давно асоціюється з величчю, екстравагантністю та масштабом. Коли він відповідає на побутову критику з властивим йому гумором, це руйнує бар’єри між зіркою й аудиторією.
Світові зірки нерідко намагаються дистанціюватися, але Елтон — навпаки, показує себе таким, як є. Не лише через костюми, сцену чи музику, а через маленькі побутові сюжети, близькі кожному з нас.