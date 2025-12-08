Як почистити духовку у костюмі Gucci: майстерклас від Елтона Джона

Елто Джон tiktok.com_@eltonjohn

Саме там артист, володар незліченної кількості премій та автор одних із найвідоміших хітів світу, отримав хвилю коментарів, але не про голос, стиль чи виступи, а про стан свого кухонного приладдя.І він відповів так, як може лише Елтон Джон, з гумором, самоіронією та майже театральною подачею.

«У моєму домі немає нічого брудного»

У новому ролику, який артист підписав як «Step Into Christmas PSA», Елтон сидить у своєму будинку у Віндзорі, у фірмовому домашньому костюмі та абсолютно спокійним тоном каже, що у його домі немає нічого брудного. Ніколи не було та й взагалі, він — не брудна людина.

Сказано — зроблено. Після цього артист театрально підіймає руки та показує рожеві кухонні рукавички з пір’ям, які мають такий вигляд, ніби їх створив кутюр’є спеціально для прибирання у будинку легенди. У фіналі відео Елтон обіцяє «продовження у Частині 2». І вона не змусила себе чекати.

Частина 2: Елтон Джон чистить духовку

Лише за кілька годин музикант публікує новий ролик, тепер уже він безпосередньо займається тим самим злощасним склом духовки та у тих самих рукавичках. Соціальні мережі вибухнули.

Фани у захваті, інтернет давно не бачив нічого настільки людяного. Коментарі під відео — мов бальзам на душу:

«У ці часи бачити, як сер Елтон Джон — такий саме простий, як ми, дуже багато значить»

«Дивитися, як Елтон Джон чистить духовку у пухнастих рукавичках — це добрий ранок»

«Мені теж треба почистити духовку. Якщо Елтон Джон може, то і я зможу»

«Я навіть не знала, що мені так потрібно було побачити Елтона Джона за прибиранням! День обіцяє бути чудовим»

«Обожнюю цього чоловіка з семи років. Його гумор — це просто щастя»

У світі, де все надто серйозне, раціональне та напружене, саме такі маленькі, смішні моменти й нагадують, що за світовими іменами — живі люди. І серед мегатурів, легендарних саундтреків і статусу лицаря британської корони Елтон Джон знаходить час прибрати духовку.

Елтон Джон давно асоціюється з величчю, екстравагантністю та масштабом. Коли він відповідає на побутову критику з властивим йому гумором, це руйнує бар’єри між зіркою й аудиторією.

Світові зірки нерідко намагаються дистанціюватися, але Елтон — навпаки, показує себе таким, як є. Не лише через костюми, сцену чи музику, а через маленькі побутові сюжети, близькі кожному з нас.