Як тренується Марго Роббі: 5 принципів, які допомагають акторці залишатися у формі без виснажливих дієт і марафонів

Як тренується Марго Роббі / © Associated Press

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Після прем’єри фільму «Барбі» багатьох цікавило одне питання, як Марго Роббі вдалося мати настільки бездоганний вигляд, втім, відповідь може здивувати, про це розповіло видання Women`s Health.

Особистий тренер акторки Девід Хіггінс зізнається, що під час підготовки до стрічки перед ним не ставили завдання зробити Марго схожою на «ідеальну Барбі». Його робота полягала лише в тому, щоб підтримувати фізичну форму всієї команди. Для Марго спорт завжди був насамперед про силу, здоров’я та гарне самопочуття, як фізичне, так і психологічне, пояснює тренер.

Марго Роббі instagram.com/davidhigginslondon / © Instagram

Сама акторка неодноразово говорила, що не хоче, щоб її образ у фільмі став новим стандартом жіночої краси. На її думку, Барбі не повинна диктувати, який саме жінки мають мати вигляд або поводитися. Саме тому її тренування напрочуд реалістичні, без виснажливих кардіо сесій, жорстких обмежень і нескінченних годин у спортзалі.

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Силові вправи плюс реформер-пілатес

Основу програми Марго складає поєднання силових тренувань і реформер-пілатесу. Кожне заняття починається з п’ятихвилинного міофасціального релізу за допомогою ролера, після чого переходять до силового блоку. Усі вправи виконуються по 15 повторень із мінімальним відпочинком між підходами. У програмі:

жим лежачи

тяга гантелі в нахилі окремо для кожної руки

підйоми на біцепс

жим на плечі сидячи

французький жим

випади «реверанс» на кожну ногу

Окреме місце займає комплекс для преса зі 100 повторень:

20 скручувань

20 торкань носків із ногами разом

20 торкань носків із поворотом вліво

20 торкань носків із поворотом вправо

ще 20 торкань носків

Після цього тренування продовжується на реформері. Тут уже рахують не повторення, а час — приблизно по 2 хв на кожну вправу. До комплексу входять:

«прогулянка фермера»

планка

планка з підйомом таза вгору

ще одна планка

відведення ноги назад

кола ногами

За словами Девіда, саме поєднання цих двох напрямків дає найкращий результат. Силові вправи зміцнюють великі групи м’язів, а реформер-пілатес покращує рухливість, стабілізує суглоби та допомагає уникнути травм.

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При цьому жодного жорсткого графіка не існувало. Якщо Марго почувалася готовою до інтенсивнішого навантаження, вони робили акцент на силових вправах. Якщо організм потребував м’якшого тренування, обирали реформер-пілатес. Сьогодні такий підхід називають інтуїтивними тренуваннями, і саме він набирає популярності серед фітнес-експертів.

Кардіо — не обов’язкове

Марго Роббі / © Associated Press

Ще один несподіваний факт: Марго практично не виконувала окремих кардіотренувань. Під час фільмування «Барбі» актори щодня проводили від двох до чотирьох годин на танцювальних репетиціях, тому цього навантаження було цілком достатньо. Втім, Девід переконаний, що якісне силове тренування саме по собі може стати чудовим кардіо.

Під час роботи з різними групами м’язів серце постійно перекачує кров між верхньою та нижньою частинами тіла, а це значно підвищує частоту серцевих скорочень. Саме тому вже через кілька підходів силових вправ пульс може бути не нижчим, ніж після бігу.

Тренер також використовує невеликі технічні хитрощі. Наприклад, під час випадів рекомендує тримати гантелі біля грудей, а не вздовж тіла. Через те що руки розташовані вище рівня серця, серцево-судинна система працює ще активніше.

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Головний акцент — сильний тулуб

Під час кожного тренування особлива увага приділяється м’язам тулуба. Навіть звичайний французький жим стає складнішим, спортсмен утримує ноги у положенні, коли коліна зігнуті під кутом 90 градусів. Це змушує постійно напружувати прес і не дозволяє грудній клітці надмірно розкриватися.

Саме сильний тулуб допомагає підтримувати правильну поставу, покращує стабільність і робить будь-які рухи ефективнішими. Відомо, що під час підготовки до фільму «Я, Тоня» Марго Роббі виконувала по 100 скручувань щодня. Для «Барбі» навантаження стало ще серйознішим.

Комплекс із 100 вправ на прес вона повторювала п’ять разів за одне тренування. Так, загалом виходило 500 повторень. Не менш дивовижні й результати у реформер-пілатесі. За словами тренера, акторка здатна утримувати планку понад 4 хв.

Регулярність має результат

Попри популярність експрес-програм, Девід переконаний, що швидких результатів у фітнесі не існує. Фізіологічно м’язам потрібно приблизно від шести до десяти тижнів регулярних силових тренувань, щоб почати помітно змінюватися.

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Марго працювала з тренером багато років, а підготовка до «Барбі» тривала приблизно 12–15 тижнів. Саме регулярність, а не екстремальні навантаження, дала результат.

Ще один принцип Марго Роббі — тренуватися тоді, коли це справді зручно. На відміну від попередніх кінопроєктів, де вона займалася по дві-три години п’ять разів на тиждень, під час роботи над «Барбі» усе було значно простіше.

Заняття проходили п’ять разів на тиждень і тривали від 45 до 60 хв. Якщо графік дозволяв лише пів години, цього теж було достатньо. Час доби також не мав значення. Команда тренувалася тоді, коли між зніманнями з’являлося вікно. Саме ця гнучкість, на думку тренера, допомагає не випадати зі спортивного режиму навіть у найнапруженіші періоди життя.

Історія Марго Роббі ще раз доводить, що ефективний фітнес — це не про виснаження, а про системність. Її підхід побудований не навколо цифри на вагах чи прагнення відповідати чужим стандартам, а навколо сили, здоров’я та поваги до власного тіла.

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