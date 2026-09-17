Як у "Бріджертонах": Дженніфер Лопес показала свою вітальню

Дженніфер Лопес показала свою вітальню / © Getty Images

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Дім Дженніфер Лопес складно назвати типовим для Лос-Анджелеса. Замість світлого простору з мінімумом меблів зірка зробила ставку на стиль англійських заміських будинків — затишний, багатошаровий та трохи ностальгійний. Видання Woman&Home звернуло увагу на те, як Дженіфер поєднала естетику епохи Регентства із сучасними деталями.

Її любов до естетики минулих епох цілком закономірна, Лопес не приховує захоплення «Бріджертонами», а у 2024 році вона навіть влаштувала розкішну вечірку на честь свого 55-річчя у стилі серіалу.

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У вітальні головну роль відіграють фактури та тепла природна палітра. Блідо-ліловий диван доповнюють оливково-зелені подушки з бахромою, а важкі штори насиченого паленого помаранчевого відтінку додають кімнаті глибини. Усе це поєднується з деревом, мармуром і м’яким оксамитом, і створює відчуття стриманої розкоші.

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Особливо атмосферним простір робить освітлення. Старовинна на вигляд лампа, свічки та кілька джерел теплого світла формують так зване багатошарове освітлення — хитрик, який допомагає зробити інтер’єр затишним і візуально об’ємним.

Ще одна характерна риса — велика кількість декору. На тлі приглушених шавлієво-зелених стін розміщені картини, ескізи та вінтажні предмети у темних дерев’яних рамах. Вони не мають вигляду ідеально підібраної колекції з одного магазину, навпаки, створюється враження, ніби ці речі збирали роками тож вони мають власну історію.

Саме у цьому й полягає чарівність англійського стилю, бо він не прагне стерильної досконалості. На стінах Лопес немає лише однієї-двох акцентних картин, простір заповнений різноманітними принтами та зображеннями, які створюють ефект затишного «творчого безладу».

Навіть квіти підтримують цю концепцію. Замість бездоганних флористичних композицій Дженіфер обрала великий трохи недбалий букет із темно-бордових квітів. Він нагадує щойно зібрані в англійському саду рослини — природні та навмисно неідеальні.

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© Getty Images

Серед декоративних деталей особливу увагу привертають мармурова арка та камін із вінтажними книжками та двома фігурками левів. Це не просто ефектний декор, Лопес — Лев за знаком зодіаку й не раз публічно говорила про свою любов до цього символу. Так особиста деталь органічно вписалася у загальну концепцію кімнати.

А головним фінальним акцентом став рояль. Але й тут співачка відійшла від класики та замість традиційного чорного інструмента вона обрала глянцевий рояль насиченого сливового чи темно-червоного відтінку. Невелика зміна, яка водночас додає інтер’єру сучасності та пов’язує між собою всі його кольорові акценти.

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