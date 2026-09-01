Як змінювалися "ідеальні" груди за останні 100 років

Кармен Електра / © Associated Press

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Ідеальні груди — поняття напрочуд нестабільне. Те, що в одне десятиліття вважалося еталоном жіночності, за кілька років могло перетворитися на антитренд. Мода змінювала білизну, одяг і, разом із ними, саме уявлення про те, якими «мають» бути груди, про це розповіло видання NewBeauty.

За останні 100 років цей стандарт встиг пройти шлях від навмисно плаского силуету до пишних форм, від очевидної пластики до максимальної природності. І сьогодні, ми нарешті відмовляємося від самої ідеї універсального ідеалу.

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1920–1930-ті

Christian Dior, мода 1920х / © Associated Press

Ця епоха не просто приховувала груди, вона навмисно стирала жіночі форми. Бандажні бюстгальтери, сукні з заниженою талією та прямі силуети створювали майже хлопчачу фігуру.

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У 1930-х мода поступово повернулася до м’якших ліній. Косий крій суконь підкреслював тіло, але вже без радикального акценту на грудях.

1950-ті

Мерилін Монро та Роберт Мітчем 1954 рік / © Associated Press

Після десятиліття стриманості маятник хитнувся в інший бік. Мерилін Монро стала символом пишної жіночності, а її культовий бюстгальтер створював максимально виразний, загострений силует.

Груди більше не потрібно було приховувати, навпаки, вони стали одним із головних символів сексуальності.

1960-ті

Ракель Велч, 1966 рік / © Associated Press

У 1960-х пишні груди залишилися актуальними, але силует змінився, замість м’якої округлості — вираженіша проєкція вперед. Одним із втілень епохи стала Ракель Велч.

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1970-ті

Yves Saint Laurent колекція 1972 року / © Associated Press

Контркультура сказала бюстгальтерам «до побачення». Природна форма грудей, зокрема й нижче посаджена, перестала бути недоліком.

До середини десятиліття з’явилася нова естетика: розслаблена, дещо недбала, ніби жінка взагалі не намагалася створити ідеальний образ. Вільні бікіні, мінімум підтримки та природний силует стали частиною цієї свободи.

1980-ті

Джейн Фонда 1989 рік / © Associated Press

У 1980-х великими стали не лише зачіски. Разом із популярністю пластичної хірургії зросла й кількість операцій зі збільшення грудей. Силіконові імпланти поступово стали одним із головних інструментів створення бажаного бюста.

1990-ті

Памела Андерсон 1995 рік / © Associated Press

Якщо 1990-ті мали одну впізнавану форму грудей, то це великі, круглі, пружні груди. Серіал «Рятувальники Малібу» зробив цей силует масовим і фактично закріпив у попкультурі образ очевидно збільшеного бюста.

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Це була епоха, коли пластика не мала мати непомітний вигляд, навпаки, результат мав бути помітним.

2000–2010-ті

Джессіка Альба 2005 рік / © Associated Press

На початку нового тисячоліття мода змінилася. Об’єм залишився бажаним, але груди мали мати природніший вигляд. Поступово на перший план вийшли пропорції та баланс.

У 2010-х декольте знову повернулося, однак із новою умовою, воно мало мати такий вигляд, ніби таким його створила природа. І круглі, і натуральніші форми залишалися актуальними, головне, щоб вони не здавалися очевидно «зробленими».

2020–2022

Сідні Свіні 2022 рік / © Associated Press

На початку 2020-х ідеалом стала помірна повнота, тобто груди мали залишатися об’ємними, але не мати штучного вигляду. Перевага віддавалася низькому чи середньому профілю, який гармонійно вписувався у природні пропорції тіла.

У 2022-му більший бюст знову став актуальним, але вже за новими правилами: максимум природності, мінімум ефекту «Рятувальників Малібу».

2023

Флоренс П’ю 2023 рік / © Associated Press

Покоління зумерів дедалі активніше відмовляється від самої ідеї, що груди повинні бути певного розміру. Бралети, прозорі тканини, відсутність бюстгальтера та природні форми стають не компромісом, а свідомою заявою.

Маленькі груди без імплантів більше не сприймаються як те, що потрібно виправляти, навпаки, вони стають частиною нової естетики свободи від нав’язаних параметрів.

2025–2026

Зендея / © Associated Press

Сьогодні стандарт остаточно зміщується від «які мають бути груди» до питання «як вони пасують саме конкретній людині». За словами пластичних хірургів, пацієнтки дедалі частіше цікавляться не конкретним розміром, а тим, наскільки результат відповідатиме їхній фігурі.

І це, мабуть, найцікавіша зміна за все століття, груди більше не повинні відповідати образу Мерилін, естетиці «Рятувальників Малібу» чи будь-якому іншому тренду. Ідеальна форма сьогодні — та, яка має гармонійний вигляд саме на конкретному тілі.

За сто років «ідеальні» груди встигли побувати пласкими, загостреними, пишними, круглими, збільшеними та максимально натуральними. Кожне покоління створювало власний еталон і майже кожне згодом від нього відмовлялося.

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