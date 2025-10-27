Який вигляд мав перший "нюдс": історія пікантної картини американської художниці

Сара Гудрідж / Фото: Museum of Fine Arts, Boston

Протягом століть художники зображували оголені жіночі тіла, але найчастіше їхні роботи мали міфологічний чи релігійний підтекст. Також на подібних портретах могли бути зображені оголеними, наприклад, повії. Саме тому робота американської художниці Сари Гудрідж така незвична.

1828 року Гудрідж, яка спеціалізувалася на мініатюрних роботах, написала особливо інтимну картину, яку назвала «Розкрита краса».

Картина «Розкрита краса» Сари Гудрідж / © Getty Images

Картина була розміром 6,7 на 8 см і зображувала лише оголені груди самої художниці, оточені білою ніжною тканиною. Гудрідж, якій на момент закінчення цього акварельного портрета на шматку слонової кістки було 40 років, написала його для овдовілого американського сенатора Деніела Вебстера, з яким крутила роман. Свою роботу вона персоналізувала за допомогою маленької родимки — це був своєрідний підпис.

Нібито Сара дуже хотіла одружитися з чоловіком. Але попри такий інтимний подарунок Вебстер вибрав іншу, багатшу даму, а Сара, на жаль, так і не вийшла заміж.

Як відреагував чоловік на подарунок — невідомо, але картина зберігалася в його сім’ї до 1980-х років. Потім її продали на аукціоні Christie’s, а зараз робота Сари Гудрідж берігається в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.