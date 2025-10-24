Який зараз вигляд має «найкрасивіший хлопчик у світі» і чому він схожий на героїв японських аніме та манги

Бйорн Андресен / © Getty Images

Певно, якщо ви коли-небудь дивилися аніме та мангу, то звертали увагу на те, який вигляд мають головні персонажі. Зазвичай головний чоловічий персонаж — це високий, худий хлопець, блондин із так званою «скандинавською» зовнішністю. Проте це не випадковість, оскільки насправді прототипом для всіх героїв подібного жанру стала одна людина — шведський актор Бйорн Андресен.

Його життя було зовсім не типовим, оскільки свого батька Бйорн не знав, а мати наклала на себе руки, коли йому було 10 років. Його виховували бабуся і дідусь, а також він навчався в школі-інтернаті. Після смерті матері бабуся активно заохочувала й тиснула на онука, щоб він зайнявся акторською та модельною кар’єрою, мотивуючи це особистим бажанням мати знаменитого онука. Миловидна зовнішність принесла йому роботу — багато хто почав брати хлопчика у свої фільми, і він дуже швидко став дитиною-актором. Але особливий прорив у кар’єрі у Бйорна трапився на початку 1970-х років.

Бйорн Андресен у фільмі «Смерть у Венеції» / © Getty Images

Фільм став популярним у Японії, через що в цій країні спалахнула велика фанбаза молодого підлітка. Пов’язано це було, зокрема, з тим, що побачити хлопця подібної зовнішності у східній країні можна було не часто.

Бйорн став таким собі стандартом краси того часу. Він провів у Японії тривалий час, працюючи моделлю, — його обличчя з’являлося повсюди.

Персонаж фільму «Ходячий замок» створеного японським режисером-аніматором Хаяо Міядзакі / © скриншот з відео

Інтенсивна комерційна діяльність закріпила його статус ключової фігури в популярній естетиці «Бісенен» — красивого юнака. Багато японських художників манги зізнавалися, що обличчя актора з його жіночними рисами стало прототипом для їхніх знаменитих персонажів.

Бйорн Андресен у фільмі «Смерть у Венеції» / © Getty Images

Крім акторської кар’єри, Андресен — професійний музикант. Він ще іноді також знімається в кіно. Акторові зараз 70 років і він уже зовсім не схожий на того юнака з фільму.

Життя у Бйорн було трагічним — попри славу, фільм Лукіно Вісконті практично зламав молодого юнака — «Він неабияк зіпсував мені життя», — сказав він про фільм. Пізніше стало відомо, що під час роботи в Японії Андресена силоміць примушували з’являтися на публіці та брати участь у музичних шоу, напихали пігулками, щоб він міг витримати виснажливий графік. Андресен пізніше описував свій дискомфорт від ролі у фільмі «Смерть у Венеції» та його режисера Лукіно Вісконті, заявивши: «Коли я дивлюся його зараз, я розумію, як цей сучий син сексуалізував мене». Ходили чутки про те, що Андресен був гомосексуалом через сюжет фільму (в історії розповідалося, як у юнака закохується дорослий чоловік). Після прем’єри фільму Вісконті натиснув на Андресена, щоб той відвідав гей-клуб, де йому було ніяково через пильні погляди дорослих чоловіків; пізніше Андресен описав цей досвід як «пекло». Прагнучи розвіяти чутки про свою сексуальну орієнтацію і позбавитися образу «красеня», Андресен уникав гомосексуальних ролей і ролей, які, на його думку, підкреслювали б його привабливість.

Бйорн Андресен у 2021 році / © Getty Images

Андресен живе у Стокгольмі. У нього є дочка Робін від колишньої дружини Сюзанни Роман. Також у пари був син, Елвін, який помер від синдрому раптової дитячої смерті у віці дев’яти місяців. Після смерті дитини Андресен впав у тривалу депресію.

У 2001 році про життя актора вийшов документальний фільм, що демонструє трагедію слави, якої він ніколи не хотів.