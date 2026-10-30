Який жорсткий ультиматум Кетрін Зета-Джонс поставила Майклу Дугласу на початку їхнього роману

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © Associated Press

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Історія Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа давно стала прикладом стосунків, які витримали випробування часом. Однак шлях до спільного життя почався не лише з романтики, компліментів і красивих жестів. У ньому знайшлося місце й для ультиматуму, про це розповіло видання Page Six.

На початку їхнього знайомства Дуглас ще не був готовий до виняткових стосунків, після розлучення з першою дружиною він зустрічався з кількома жінками одночасно. Однак Зета-Джонс швидко окреслила власні правила гри, тож майбутньому чоловікові довелося робити вибір.

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«Або я, або інші жінки»

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © Associated Press

За словами актора, коли він почав залицятися до Кетрін, вона дала йому зрозуміти, що не збирається вступати у стосунки, якщо він продовжуватиме зустрічатися з іншими.

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На той момент актор уже був розлучений із першою дружиною Діандрою Люкер, із якою прожив у шлюбі 23 роки. Після розставання він не поспішав повертатися до моногамних стосунків і, за його власним зізнанням, одночасно зустрічався з п’ятьма жінками, які жили у різних містах. Однак знайомство із Зета-Джонс змінило ситуацію. Актор зрозумів, якщо хоче бути з нею, доведеться попрощатися з іншими романтичними історіями.

Дзвінки, які все змінили

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © Associated Press

Дуглас зізнався, що після розмови з майбутньою дружиною йому довелося зателефонувати п’ятьом жінкам і повідомити, що він більше не продовжуватиме з ними стосунки. У своїх мемуарах «One Helluva Ride» актор також описав цей момент. За його словами, він пояснив кожній, що зустрів іншу людину тож тепер хоче зосередитися на нових стосунках. Усі, як стверджує Дуглас, поставилися до цього спокійно.

Актор також із гумором зауважив, що сам був трохи здивований кількістю романтичних партнерок, які мав до знайомства з Кетрін. Він пояснив, що під час роботи над фільмами легко зблизитися з колегами, а іноді такі знайомства можуть перерости у щось більше. Проте цього разу Дуглас вирішив не залишати місця для неоднозначності.

Від знайомства у Франції до весілля в Нью-Йорку

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © Associated Press

Майбутнє подружжя познайомилося у 1998 році на Американському кінофестивалі у Франції. Між акторами виникла симпатія, яка досить швидко переросла у серйозні стосунки. Через два роки, у 2000-му, Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас одружилися.

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У подружжя народилося двоє дітей: син Ділан і донька Керіс. Обоє вже дорослі та також пов’язують своє життя з акторською професією. Крім того, у Дугласа є старший син Кемерон від першого шлюбу. За роки спільного життя пара пережила чимало складних моментів, від успіхів у кар’єрі до серйозних особистих випробувань.

Криза, розлука і другий шанс

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © Associated Press

У 2013 році шлюб акторів пережив непростий період, адже подружжя тимчасово розійшлося. На той час вони зіткнулися з важкими випробуваннями, зокрема боротьбою Дугласа з раком ротової порожнини та лікуванням Кетрін, пов’язаним із біполярним розладом.

Однак розлука не стала остаточною крапкою в їхній історії. Згодом пара відновила стосунки, а Дуглас у своїх мемуарах зізнався, що ніколи не втрачав надії на примирення.

«Я люблю Кетрін так, як ніколи не любив жодну іншу жінку. Вона моя дружина, найкраща подруга та партнерка на все життя. Я ніколи не зміг би її втратити» — написав актор у книжці.

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Ці слова звучать досить промовисто з огляду на те, скільки років пара провела разом і скільки випробувань їм довелося подолати.

Історія Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа — це ще одне нагадування, що романтика — не лише сильні почуття, а й готовність домовлятися, визначати межі та робити вибір. На початку їхніх стосунків акторці вистачило рішучості сказати, чого вона не прийме, а Дугласу — готовності залишити минуле позаду.

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