Іменинниця дня: 5 цікавих фактів з життя Мадонни

Мадонну по праву вважають однією з найкомерційніше успішних виконавців в історії. Журнал Time включив співачку до списку "25 жінок минулого століття, які мають найбільшу владу", Мадонна стала однією з перших музикантів-жінок, які зробили успішну кар'єру на великому лейблі і не втратили творчого чи фінансового контролю.

Мадонна / Фото: Associated Press

Сьогодні, 16 серпня, вона святкує день народження, і ми вирішили згадати найцікавіші факти з її біографії.

Мадонна третя із шести дітей у сім'ї. Мадонною Луїзою її назвали на честь матері, ім'я Вероніка було обрано у 12 років для традиційного католицького таїнства миропомазання і не є офіційним. Коли Мадонна розпочинала музичну кар'єру, багато хто думав, що це її творчий псевдонім, а не справжнє ім'я.

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Мадонна чудово навчалася у школі, але однолітки вважали її "дівчинкою з привітом" і недолюблювали за її блискучу успішність. Мадонні було байдуже, вона була улюбленицею викладачів і майже не спілкувалася з однокласниками. В інтерв'ю відомому радіоведучому Говарду Стерну співачка заявила, що вважала їх "ідіотами", а себе — бідно одягненою "селючкою".

Мадонна / Фото: Getty Images

Школу Мадонна закінчила екстерном 1976 року. Майбутня зірка пішла проти волі батька, який хотів, щоб Мадонна стала лікаркою чи юристкою (IQ співачки у 17 років було 140 балів), і вступила до університету Мічігану, де навчалася танцювальному мистецтву.

Мадонна та Девід Банда / Фото: Getty Images

Перебравшись до Нью-Йорка після закінчення навчання, Мадонна зняла дешеву кімнату в небезпечному районі і одного разу була зґвалтована. Про інцидент Мадонна не заявила в поліцію, оскільки не хотіла ганьби, однак через багато років відкрито розповіла про це в інтерв'ю.

Мадонна / Фото: Associated Press

Навесні 1981 року майбутня зірка познайомилася з власницею студії звукозапису Каміллою Барбон – однією із перших менеджерок у шоубізнесі. Камілла знайшла для своєї підопічної житло, дала їй гроші та почала з нею працювати. Після перших успіхів Камілла почала зловживати алкоголем, що змусило Мадонну втекти від неї.

Мадонна, 1990 рік, Роттердам / Фото: Getty Images

У липні 1983 року вийшов дебютний альбом під назвою Madonna. Спочатку він залишився непоміченим, але протягом року досяг 8 місця у чарті Billboard. Критик журналу Billboard Пол Грейн тоді заявив, що Мадонна через пів року буде нікому не потрібна, але, як бачите, час все розставляє на свої місця, і зараз, майже через сорок років музичної кар'єри, співачка, як і раніше, на хвилі успіху.

Мадонна / Фото: Associated Press

Мадонна / Фото: Associated Press

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