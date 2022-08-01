Іменинник дня: 12 фактів про Іва Сен-Лорана

Майбутній кутюр'є народився алжирському місті Орані в аристократичній сім'ї, члени якої від покоління до покоління ставали юристами. Його батько був президентом страхової компанії та власником мережі кінотеатрів, мати – домогосподаркою. Своїм захопленням модою Ів завдячує матері – Люсьєн, вона любила гарно одягатися і виписувала журнал Vogue, який її син вивчав замість абетки. Сен-Лоран ще хлопчиком почав вигадувати вбрання для своєї матері та сестер.

Ів Сен Лоран / Фото: Getty Images

Загальноосвітня школа, де навчався Сен-Лоран, стала для нього справжнім пеклом. Однокласники дражнили і навіть били майбутнього кутюр'є.

Профільну освіту Сен-Лоран здобув у школі стилю "Шамбр Сіндікаль" – там його протягом кількох місяців навчили мистецтву крою та шиття.

Ів Сен Лоран / Фото: Getty Images

Ів Сен-Лоран дуже рано зробив кар'єру у світі моди: в дев'ятнадцять років він переміг у першому міжнародному модному конкурсі, а через два роки, після смерті Крістіана Діора, став директором Модного дому Christian Dior, де до цього працював асистентом. Вже за три місяці після призначення представив власну колекцію, яка мала шалений успіх. Проте був звільнений з Christian Dior після того, як представив на публіці колекцію "Весна-літо-1960", яку він назвав Beatnik. Короткі шкіряні мотоциклетні куртки, норкові пальта з вузькими в'язаними рукавами і костюми, під які замість сорочок були одягнені водолазки, шокували модну громадськість. Сен-Лорану вдалося відсудити у колишніх роботодавців пристойну компенсацію за незаконне звільнення. Саме ці гроші лягли в основу власного бізнесу кутюр'є – Дім моди Yves Saint Laurent, який у модників всього світу асоціювався із трьома переплетеними золотими літерами YSL, він відкрив 1962 року.

1960 року Сен-Лорана призвали до армії, звідки він після двох місяців служби потрапив до психіатричної клініки з важким нервовим зривом. Після лікування електрошоком та психотропними препаратами кутюр'є важив лише тридцять п'ять кілограмів. Від того часу Сен-Лоран все життя страждав на біполярні розлади, регулярно впадав у важку депресію і був алко-і наркозалежним.

Ів Сен Лоран / Фото: Getty Images

За словами самого кутюр'є, для кожної своєї колекції протягом двох тижнів він малював близько тисячі ескізів, з яких зрештою вибирав лише двісті, а на те, щоб їх пошити, витрачалося півтора місяця. Цей творчий режим залишався непорушним упродовж сорока (!) років.

Сен-Лоран є автором силуету "трапеція", після появи якого в пресі написали, що він зміг продовжити традиції будинку Dior і тим самим "врятував Францію". Він також ввів у вжиток жіночої моди чоловічі смокінги, шкіряні піджаки, комбінезони з широкими штанами, прозорі блузки, стиль сафарі, селянські блузи, об'ємні банти і чоботи-ботфорти, етноафриканські мотиви в одязі та сукні з абстрактним малюнком, які отримали назву "Мондріан" за ім'ям голландського художника-абстракціоніста Піта Мондріана, картини якого надихнули кутюр'є на їхнє створення. Вважається засновником стилю унісекс.

Ів Сен Лоран / Фото: Getty Images

Кутюр'є любив малювати і робив це в будь-який – вільний від роботи – час: він створював ескізи декорацій до вистав і розсилав друзям розмальовані вручну листівки.

Музами й моделями Сен-Лорана були Катрін Денев, яку кутюр'є одягнув у фільмі Луїса Бунюеля "Денна красуня", Енді Ворхол та Елізабет Тейлор. У його рекламних кампаніях знімалися Лінда Євангеліста, Руперт Еверетт і Софі Даль. Сен-Лоран був першим кутюр'є, який запросив на свої модні покази темношкірих моделей – Наомі Кемпбелл, Іман та Катушу Ніан.

Ів Сен-Лоран та Катрін Денев / Фото: Getty Images

1971 року кутюр'є знявся оголеним для рекламної кампанії чоловічих парфумів свого бренду, ставши першим в історії моди дизайнером, який рекламував власний продукт. Попри викликаний цими фотографіями скандал, знімати оголених моделей для реклами чоловічих парфумів стало традицією.

Ів Сен-Лоран у рекламі парфумів / Фото: Getty Images

Не меншим шоком для публіки стала й поява рекламних плакатів знаменитих парфумів "Опіум". Мало того, що обурена громадськість визнала їхню назву рекламою наркотиків, так ще й на самих постерах красувалася Софі Даль у непристойній позі – оголена (на ній були лише босоніжки, кольє та браслет) і з розсунутими ногами. Модель отримала за знімання два мільйони фунтів, а Дім Сен-Лорана – 730 скарг, надісланих до Британської комісії з рекламних стандартів. Іншим парфумам кутюр'є – "Шампань" – пощастило ще менше: після того, як французька фірма, що займається виробництвом шампанських вин, подала на Сен-Лорана до суду, він змушений був перейменувати їх у Yvresse.

Софі Даль у рекламі парфумів «Опіум» / Фото: Getty Images

Незадовго до смерті кутюр'є уклав офіційний шлюб зі своїм давнім партнером – як у житті, так і у бізнесі – П'єром Берже. Їхнім стосункам присвячений документальний фільм "Ів Сен-Лоран і П'єр Берже: Божевільне кохання". До нинішнього дня про великого кутюр'є знято два художні фільми-байопіки – французько-бельгійський "Ів Сен-Лоран" та французький "Ів Сен-Лоран: Стиль – це я". У першому головну роль зіграв П'єр Ніне, у другому – Гаспар Ульєль.

Ів Сен-Лоран та П'єр Берже / Фото: Getty Images

Знаменитий кутюр'є помер 1 червня 2008 року від раку мозку. Прах Сен-Лорана розвіяний у саду ультрамаринової вілли Мажорель у Марракеші, що належала йому і Берже, саме там де кутюр'є любив гуляти зі своїм бульдогом на прізвисько Мужик III.

Сен-Лорану належить знаменита цитата: "Найкращий одяг для жінки – обійми чоловіка, який любить її, тих, яким пощастило менше, одягаю я". А про самого кутюр'є найкраще сказала редакторка американського Vogue Діана Вріланд: "Якщо Коко Шанель і Крістіан Діор – титани, то Ів Сен-Лоран – геній".

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