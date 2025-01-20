Інавгураційні образи перших леді США

Вбрання першої леді на інавгураційному балу може привернути увагу до нікому невідомого дизайнера, зробити гучну заяву і визначити те, як американська публіка - і весь світ - будуть бачити дружину президента протягом наступних чотирьох років.

20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа, який стане 47-м президентом США. Але звичайно ж, всі ЗМІ обговорюватимуть і образ його дружини - першої леді Меланії Трамп. Все, що вона одягне цього дня для офіційних заходів, в результаті буде виставлено в Національному музеї американської історії у Вашингтоні разом із сукнями, які одягали і інші перші леді свого часу.

Проте поки про вбрання майбутньої першої леді нічого не відомо, ми вирішили згадати, в чому з'являлися інші дружини новообраних президентів США на балу після інавгурації.

Гелен Тафт

1909 року перша леді Гелен Тафт одягла на бал після інавгурації свого чоловіка білу сукню зі шлейфом Frances Smith Company з ніжного шифону, прикрашену вишивкою і бісером. Вбрання доповнювала витончена прикраса на шию і високі білі рукавички. Вона була першою дружиною президента, хто пожертвував своє вбрання музею, таким чином, почавши збирати цю колекцію.

Хелен Тафт / Фото: Getty Images

Елеонора Рузвельт

1933 року Елеонора Рузвельт одягла на першу інавгурацію свого чоловіка сукню з біло-блакитної парчі. Її сукня була елегантною і мала простий силует. Пряжки на плечах виконані з намистин і місячного каменю. Дизайнеркою, яка створила це вбрання, стала Саллі Мінгрім з Нью-Йорка.

Елеонора Рузвельт / Фото: Getty Images

До речі, Елеонора Рузвельт була єдиною першої леді США, яка призначалася на цей пост чотири рази: 1933, 1937, 1941, 1945.

Меймі Ейзенхауер

1953 році першою леді стала Меймі Ейзенхауер. На церемонії інавгурації вона з'явилася у світло-рожевій сукні від Nettie Rosenstein, розшитій камінням. Цей вечірній образ вона доповнила рукавичками, прикрасами від Trifari, розшитою бісером сумочкою від Judith Leiber і туфлями Delman з її ім'ям, надрукованим на лівому підйомі.

Меймі Ейзенхауер / Фото: Getty Images

Коли Ейзенхауер був обраний президентом вдруге, його дружина вирішила вибрати не менше розкішну сукню, ніж першого разу. Тому на другу інавгурацію вона одягла сукню з відкритими плечима з мережива. Доповнювало це вбрання кольє з перлів Trifari, клатч, розшитий бісером, і високі сатинові рукавички.

Мейм Ейзенхауер / Фото: Getty Images

Жаклін Кеннеді

1961 року першою леді стала Жаклін "Джекі" Кеннеді. Вона була однією з наймолодших перших леді за всю історію США, їй було всього 32 роки. Вбрання на бал розробила Етель Франкау з Bergdorf Goodman, використовуючи ескізи, які придумала і передала їй Жаклін.

Вбрання складалося з кремової шовкової сукні без рукавів і кейпу. Сама сукня була розшита дорогоцінними каменями і вишивкою срібною ниткою. Образ доповнював клатч, рукавички і діамантові прикраси.

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Леді Бьорд Джонсон

1963 року першою леді стала Клаудія Альта "Леді Бьорд" Тейлор Джонсон. На бал з нагоди інавгурації чоловіка вона одягла довгу жовту сукню і такого ж кольору пальто з хутряними манжетами на рукавах. Вбрання було створене американським дизайнером Джоном Муром.

Леді Бьорд Джонсон / Фото: Getty Images

Доповнили цей елегантний одраз білі високі рукавички і перлова нитка.

Леді Бьорд Джонсон / Фото: Getty Images

Пет Ніксон

1969 року першою леді США стала Тельма Кетрін Раян "Пет" Ніксон. Вона, як і її попередниця, теж обрала жовтий колір для своєї сукні на інавгурацію чоловіка. Вбрання місіс Ніксон складалося з довгої сукні, прикрашеної облямівкою з каменів на талії і коміра, а також жакета, повністю розшитого золотом, сріблом і кристалами Swarowski. Вбрання було створене дизайнеркою Карен Старк, що працювала на компанію Harvey Berin.

Доповнювали її образ білі рукавички, висока зачіска і сережки з дорогоцінними каменями.

Пет Ніксон / Фото: Getty Images

Розалін Картер

1977 року перша леді Розалін Картер викликала справжній фурор під час інавгурації свого чоловіка Джиммі Картера. У той період країна переживала нафтову кризу і економічний занепад, тому замість розкішного балу президент Картер влаштував "вечірку з приводу інавгурації", на якій була відносно неформальна атмосфера.

Перша леді вирішила не гнатися за ексклюзивністю і одягти не нову сукню, а ту, в якій з'являлася шість років тому, під час присяги чоловіка на пост губернатора штату Джорджія. Її лише трохи перешили. Образ вона доповнила простою золотою сумкою After Five.

Розалін Картер / Фото: Getty Images

Ненсі Рейган

Ненсі Рейган стала першою леді 1981 року і дуже швидко завоювала популярність своїм почуттям моди і схильністю просувати американських дизайнерів. Вона чудово стартувала на першому інавгураційному балу чоловіка Рональда Рейгана, одягнувши білу сукню на одне плече з шовкового атласу, поверх якого було ніжне мереживо, розшите бісером. Розробив це вбрання Джеймс Галанос.

З аксесуарів вона обрала білі рукавички від дизайнера сукні, білі туфлі, розшиті бісером, від Девіда Евінса і сумочку від Джудіт Лейбер.

Ненсі Рейган / Фото: Getty Images

1985 року під час другої інавгурації свого чоловіка вона знову одягла вбрання від дизайнера Джеймса Галанос, але цього разу з довгими рукавами. Образ складався із спідниці, повністю розшитої бісером, і красивого верху, на якому вишивка бісером нагадувала стиль артдеко. Доповнили цей образ красиві світлі туфлі і прикраси.

Ненсі Рейган / Фото: Associated Press

Барбара Буш

На інавгураційному балу чоловіка Джорджа Буша-старшого 1989 року Барбара була одягнена в величну синю сукню з оксамитовим корсажем і драпованою атласною спідницею. Це вбрання розробив Арнольд Скаазі, а перша леді доповнила образ перловим намистом на шиї і сумочкою від Джудіт Лейбер.

Барбара Буш / Фото: Associated Press

Гілларі Клінтон

Гілларі Клінтон ставала першою леді двічі: в 1993-му і 1997-му роках. Під час першого терміну президента Білла Клінтона вона була в фіолетовій мереживній сукні із синьою спідницею, яка переливалася. Розробили це вбрання маловідомі на той момент дизайнерки Сара Філіпс і Барбара Матер. На ній були туфлі на підборах, розшиті бісером, від Бруно Мальї, а завершував образ клатч кольору індиго від Джудіт Лейбер.

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Її вбрання для другої інавгурації було ніжно-бежевого кольору, і його повністю вкривала вишивка бісером і камінням. Розробив цю сукню вже знаменитий дизайнер Oscar de la Renta.

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Лора Буш

2001 року на президентських виборах переміг Джордж Буш, а першою леді відповідно стала його дружина Лора. На першій інавгурації вона з'явилася в червоній довгій мереживній сукні, вишитій кристалами і з декольте. Вбрання розробив для неї Майкл Ферклос. До цього перші леді не одягали у день інавгурації червоні сукні і тим паче з глибокими вирізами.

Лора Буш / Фото: Getty Images

На другу інавгурацію чоловіка вона вибрала сріблясту сукню Oscar de la Renta з глибоким V-подібним вирізом і красивим візерунком з бісеру. Доповнила образ перша леді кольє з австрійського гірського кришталю і сережками.

Лора Буш / Фото: Associated Press

Мішель Обама

2009 року першою леді стала Мішель Обама. На першій інавгурації чоловіка вона сяяла в білій шифоновій сукні на одне плече, яку створив нікому невідомий тоді молодий дизайнер Джейсон Ву. Вбрання було прикрашене квітами з органзи і кристалами Swarowski.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

Для другої інавгурації 2013 року Мішель обрала червону шифонову сукню з оксамитовою аплікацією, теж створену Джейсоном Ву. Верх сукні був з американською проймою, а талію підкреслював тонкий сатиновий пояс. Образ першої леді доповнювали прикраси від Кімберлі Макдональд і туфлі Джиммі Чу.

Це вбрання стало першою сукнею з другої інавгурації, яка вирушила до Національного музею американської історії. Раніше виставлялися лише перші вбрання.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

Меланія Трамп

Після обрання президентом Дональда Трампа, багато дизайнерів відмовилися працювати з новою першою леді Меланією Трамп. Серед тих, хто не захотів пошити їй сукню, були Том Форд і Марк Джейкобс.

Тому Меланія вирішила сама придумати своє вбрання. Разом із дизайнером Ерве П'єром, який працював раніше з Oscar de la Renta і Carolina Herrera, вона створила ніжну білу сукню з відкритими плечима, тонким червоним поясом на талії і розрізом до стегна. Вбрання ідеально підкреслювало її струнку фігуру. Образ першої леді доповнювали красиві туфлі, а з прикрас вона одягла лише сережки-пусети.

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Джилл Байден

Інавгурація Джо Байдена збіглася з початком коронавірусу, тож бал із концертом не проводився. Байдени обійшлися лише офіційною частиною. Перша леді тоді одягла жіночне вбрання блакитного кольору, яке включало сукню, пальто та маску відповідного відтінку. За дизайн інавгураційного образу відповідала дизайнерка Александра О'Ніл, засновниця нью-йоркського бренду Markarian.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Проте скромний прийом того дгя все ж таки відбувся, а також святковий салют, за яким подружжя Байденів спостерігало з балкона Білого дому. На Першій леді була біла сукня, прикрашена вишитим квітковим орнаментом від американського дизайнера уругвайського походження.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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