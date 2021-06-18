Історія ідеї: хто придумав, повторив і носив легендарну сукню-лебідь

Ми живемо в часи, коли все хороше, здається, вже придумали до нас.

Вперше про незвичайне вбрання заговорили 2001 року, коли ісландська співачка Бьорк з'явилася в білій сукні з головою лебедя, яка обвивала її шию, на 73-й церемонії "Оскар". Вбрання було повністю розшите тюлем, який імітував пір'я, а на руках і ногах у виконавиці були рукави і щось на кшталт лосин, розшитих великими стразами. Коли Бьорк йшла червоною доріжкою, то ще влаштувала і виставу, розкладаючи величезні білі яйця на підлогу. Гості з цікавістю розглядали цей образ і дивувалися витівкам співачки.

Створив сукню македонський дизайнер Мар'ян Пейоскі. Для Бьорк було зшито два екземпляри таких "лебедів". Одна сукня була продана 2005 року з аукціону для міжнародного агентства з надання допомоги Oxfam за 9 500 доларів. В іншому пізніше вона позувала для обкладинки свого альбому 2001 року Vespertine.

Бьорк, "Оскар", 2001 рік / Associated Press

Але ідея лебединої сукні насправді належить не Пейоскі, а німецькій акторці Марлен Дітріх. 1935 року кінодіва з'явилася в білій шовковій сукні, розшитій пір'ям, з крилами і головою лебедя на шиї.

Це вбрання вона одягла на костюмовану вечірку організовану актором Безілом Ретбоуном і його дружиною письменницею Відою Бержер. За час своїх стосунків ця пара прославилася в Голлівуді, як організатори найрозкішніших і дорогих вечірок, на які запрошувалися лише найвідоміші в ті роки актори, режисери і продюсери.

Тема тієї вечірки була: "Людина, якою ви захоплюєтеся найбільше". Марлен вирішила перевтілитися в персонаж давньогрецької міфології — Леду, матір Єлени Прекрасної.

Марлен Дітріх, 1935 рік / Getty Images

Але македонський дизайнер був не єдиним, хто згадав цей давньогрецький міф під час створення своїх колекцій. Так лебедина тема проглядається у вбраннях Александра Маккуїна, але у значно похмурішій версії.

Модель під час показу колекції Alexander McQueen Ready to Wear осінь/зима 2009-2010 в рамках Тижня моди в Парижі / Getty Images

Модель під час показу колекції Alexander McQueen Ready to Wear осінь/зима 2009-2010 в рамках Тижня моди в Парижі / Getty Images

А ось Марія Грація К'юрі вже неодноразово інтерпретує цей образ. Раніше, коли вона працювала у Valentino, то в колекції 2014 року була представлена модель сукні дуже схожа на вбрання Дітріх.

Модель під час показу Valentino в рамках Тижня високої моди в Парижі, весна/літо 2014 / Getty Images

А 17 червня 2021-го вона вирішила повторитися в Dior — закривала показ круїзної колекції 2022 модель у сукні лебедя.

Модель під час показу круїзної колекції Dior 2 022 на стадіоні Панатінаіко 17 червня 2021 року в Афінах, Греція / Getty Images

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