Історія кохання: королева Єлизавета II і принц Філіп

20 листопада 2021 року британська королева Єлизавета II та її чоловік гецог Единбурзький Філіп мали б відсвяткувати 74-тю річницю від дня свого весілля. Для своїх онуків і правнуків вони - гарний приклад того, яким міцним може бути шлюб. Про те, як починалася історія кохання принцеси Єлизавети і принца Філіпа, читайте в нашому матеріалі.

Принцеса Єлизавета до зустрічі з принцом Філіпом

Принцеса Єлизавета / Associated Press

Принцеса Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року в родині принца Альберта, герцога Йоркського (майбутнього короля Георга VI) і леді Єлизавети Боуз-Лайон і була найстаршою дитиною в сім'ї (вона мала молодшу сестру, принцесу Маргарет). Маленьку Єлизавету батьки ласкаво називали Лілібет. Як і слід було принцесі в ті роки, Єлизавета II отримала хорошу домашню освіту (зокрема гуманітарну), самостійно вивчила французьку мову, а головним хобі її життя були коні та їзда верхи.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Юна принцеса і не думала про те, що може стати королевою, адже, згідно з лінією успадкування престолу, королем мав стати її дядько – Едуард VIII. Однак він вирішив відмовитися від корони заради кохання до розлученої американки Волліс Сімпсон, шлюб з якою був неможливий з багатьох причин, якби він залишився на троні. Таким чином королем Великої Британії став батько принцеси Єлизавети – король Георг VI, а його старша донька – прямою спадкоємицею корони.

Принц Філіп до зустрічі з принцесою Єлизаветою

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Getty Images

Принц Філіп VI народився 10 червня 1921 року в палаці Мон-Репо на грецькому острові Корфу. Він був п'ятою дитиною в сім'ї і єдиним сином принца Андрія, сина короля Греції Георга I і молодшого брата короля Костянтина I. Від народження носив титул принца Грецького і Данського. Його дід, король Греції Георг I, був убитий 1913 року, дядько – скинутий з престолу, а батько впав у депресію після втрати всіх регалій і разом з родиною змушений був тікати з Греції до Парижа. За деякий час батьки Філіпа розлучилися, діти залишилися з матір'ю, а батько перебрався до Монте-Карло, де вів дуже безхмарний спосіб життя. Мама принца Філіпа не змогла впоратися з такими життєвими складнощами: вона втратила розум і була поміщена до психіатричної лікарні. Після цієї події батько забрав єдиного сина до себе і влаштував до приватної школи. Займатися дитиною у нього часу не було, тому що він був зайнятий своїм особистим життям. Тож за кілька років принц Філіп самостійно вирушив до Англії й зупинився у родичів, де незабаром і зустрів своє кохання.

Перша зустріч Єлизавети і Філіпа

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Getty Images

Познайомилися Єлизавета і принц Філіп 1934 року. Тоді принцесі було всього вісім років, а її майбутньому чоловікові – 13. Їхня зустріч відбулася на весіллі грецької принцеси Марини у Вестмінстерському абатстві. Друга зустріч майбутнього подружжя відбулася на коронації батька Єлизавети II, за три роки після першої зустрічі. А ще через два роки 13-річна принцеса раптом усвідомила, що її дуже приваблює 18-річний ставний принц. Якось принцеса Єлизавета II приїхала разом з батьками і сестрою до Королівського військово-морського коледжу в Дартмуті. Юний принц саме проходив там службу і люб'язно погодився провести королівській сім'ї екскурсію коледжем. Відтоді принцеса більше ні про кого й думати не могла, хоча її батьки спочатку навіть не розглядали Філіпа на роль свого майбутнього зятя і шукали своїй доньці, майбутній королеві, кандидатуру набагато привабливішу та благонадійнішу. Коли принц Філіп поїхав на фронт, вони з Єлизаветою довго листувалися. У юної принцеси був дуже впертий характер, і вона твердо вирішила, що Філіп – той самий чоловік у її житті та інших їй не потрібно. Що цікаво, вони були далекими родичами: мали спільну прапрабабусю - королеву Вікторію, що робило їх четвероюрідними братом і сестрою. Але вже тоді всім було зрозуміло, що ані цей факт, ані якісь інші не зможуть перешкодити їхньому шлюбу.

Заручини і весілля

Принцеса Єлизавета и принц Філіп / Getty Images

Після повернення Філіпа з фронту у Великій Британії сім'я принцеси Єлизавети II зрозуміла, що сперечатися з дочкою марно. Невідомо, як саме Філіп освідчився своїй принцесі: одні подейкують, що він написав про це в одному з листів, а інші кажуть, що Єлизавета II сама попросила принца одружитися з нею. Як би там не було, офіційно про заручини палац оголосив у червні 1947 року, а 20 листопада цього самого року зіграли весілля у Вестмінстерському абатстві. Напередодні весілля з принцесою Філіп отримав титул герцога Единбурзького. Принцесі тоді був 21 рік, а її чоловікові – 26. Із запрошених родичів з боку нареченого була тільки мати, яка на той момент вже багато років страждала від психічного захворювання. Перед весіллям майбутній принц Філіп, герцог Единбурзький, перейшов у англіканство, відмовився від титулів принца Грецького і принца Данського та отримав британське підданство.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Associated Press

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На самій церемонії принцеса Єлизавета наполягла на тому, щоб виголосити традиційну клятву, в якій обіцяла коритися своєму чоловікові. Це дещо збентежило присутніх гостей, адже всі розуміли, що, коли принцеса стане королевою, Філіп повинен буде підкорятися їй. У шлюбі у пари народилося четверо дітей: принц Чарльз (головний спадкоємець престолу), принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард. 73 роки вони підтримували одне одного і продемонстрували гарний приклад своїм онукам і правнукам. Королева Єлизавета II говорила, що якби не Філіп, вона б не впоралася з важким тягарем корони і тільки своєму принцові дозволяла не зовсім коректні жарти на свою адресу. Але це, як кажуть, вже зовсім інша історія.

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