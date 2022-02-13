Історія кохання прабабусі Єлизавети II – королеви Вікторії – та принца Альберта

Королеву Великої Британії Вікторію знають, як сувору правительку, мати дев'ятьох дітей і дружину, яка зберігала вірність своєму дорогому чоловікові принцу Альберту все своє життя, а після його смерті і до кінця днів своїх носила жалобу. Історія життя і кохання королеви Вікторії дивовижна і варта уваги.

Народження майбутньої королеви

Олександрина Вікторія народилася 24 травня 1819-го і була дочкою Едуарда, герцога Кентського, четвертого сина короля Георга III. Вони обидва померли в 1980 році, і Вікторія, яка була єдиною дочкою своїх батьків, росла під контролем суворої матері-німкені Вікторії Саксен-Кобург-Заальфельдської. Дівчинка не мала зійти на трон, але її мати всіляко готувала юну Вікторію до ролі майбутньої королеви.

королева Вікторія / Getty Images

З юних років принцеса раз у раз займалася навчанням: багато читала, вивчала іноземні мови (французька, німецька, італійська і латина, але вдома говорила тільки англійською) і дотримувалася правил, запроваджених її деспотичною матір'ю. До заміжжя Вікторія мала спати тільки в спальні зі своєю матір'ю, їй не дозволялося розмовляти з незнайомими людьми і плакати на публіці. Єдиною відрадою для дівчинки був її собака — спанієль на прізвисько Деш. Але і на ігри з ним дівчинці приділялося дуже мало часу.

Після народження Вікторія була п'ятою в лінії спадкування після її батька та трьох його старших братів: принца-регента Георга, принца Уельського, герцога Йоркського та герцога Кларенса (пізніше короля Вільгельма IV). Обидві законні дочки короля Вільгельма IV (принцеси Шарлотта та Єлизавета) померли у дитинстві, тому британський престол успадкувала його племінниця Вікторія. На престол Вільгельм IV вступив у віці майже 65 років і був найстарішим британським монархом у момент воцаріння. А коли він помер, принцесі Вікторії, якраз виповнилося 18 років. З цього моменту життя юної принцеси сильно змінилося, і зміни відбулися на краще. Першим, що зробила нова королева — був переїзд з маминої спальні до своєї власної.

Зустріч із майбутнім чоловіком та швидке заміжжя

Перша зустріч принцеси Вікторії та принца Альберта відбулася за рік того сходження майбутньої королеви на трон. 1836 року дядько Вікторії — король Бельгії Леопольд — вирішив познайомити племінницю зі своїм племінником — Альбертом Саксен-Кобург Готським (мати Вікторії та батько Альберта були рідними братом і сестрою королю Леопольду). Дядько планував організувати шлюб Вікторії та Альберта, і в цьому йому допомогла мати принцеси. Саме вона влаштувала прийом, на який було запрошено гостей, а серед них був і Альберт. Проте, король-правитель Вільгельм VI не бачив Альберта у ролі майбутнього чоловіка для принцеси Вікторії і хотів їй влаштувати шлюб із Олександром Нідерландським, другим сином принца Оранського. Принцеса Вікторія знала, що родичі підшукують їй вигідну партію та спокійно ставилася до такого "параду наречених". А після знайомства з Альбертом більше не хотіла шукати інших варіантів.

королева Вікторія / Getty Images

Якщо вірити щоденнику принцеси, вона написала про їхню першу зустріч таке: "Альберт надзвичайно гарний, його волосся того ж кольору, що і моє, у нього великі і блакитні очі, і прекрасний ніс, і дуже милий рот з хорошими зубами. Але чарівність криється. у виразі обличчя, яке найбільш чарівливе". У тому ж щоденнику 17-річна принцеса писала листа подяки своєму дядькові Леопольду, який влаштує для неї цю зустріч із Альбертом. Однак тоді, 1836 року, про весілля звичайно ж не йшлося.

Шлюб за розрахунком та кохання всього життя

Королева Вікторія та принц Альберт / Getty Images

Вікторія стала королевою Великої Британії 1837 року і була коронована 28 червня 1838 року. Однак у свої 19 років вона була незаміжня і змушена була продовжувати жити з матір'ю. Королева Вікторія була першою, хто вибрав як свою резиденцію Букінгемський палац. Але навіть у такому величезному палаці безпосередня близькість до матері приносила їй страждання. І тоді Вікторія вирішила, що чудовою альтернативою для неї міг би стати шлюб, та згадала про Альберта. У жовтні 1839 року принц приїхав до неї в гості до Віндзора, і між ними спалахнули почуття. За п'ять днів після цієї зустрічі Вікторія запропонувала Альберту одружитися. І він відповів згодою. Їхнє весілля відбулося 10 лютого 1840 року в капелі Сент-Джеймського палацу в Лондоні. Першої шлюбної ночі королева Вікторія записала у своєму щоденнику: "Його прив'язаність дала мені почуття небесного кохання і щастя, яке я ніколи не сподівалася відчути раніше!". І для неї самої стало очевидним, що шлюб, який спочатку замислювався фактично "за розрахунком", став для королеви справжнім щастям і кохання всього її життя. Це не гучні слова, а справжня правда, адже коли принц Альберт помер у грудні 1861 року від черевного тифу, спустошена королева вдягнулась у чорне і носила жалобу до кінця своїх днів. Через зречений спосіб життя королеву Вікторію стали називати "віндзорська вдова".

королева Вікторія / Getty Images

У шлюбі у королеви та принца народилося дев'ятеро дітей, і Вікторія не приховувала своєї неприязні до них. Вона ненавиділа бути вагітною, терпіти не могла годувати грудьми, і, ймовірно, мала проблеми із психічним здоров'ям після стількох вагітностей та пологів. А свого старшого сина принца Уельського Едварда Вікторія ненавиділа ще за те, що вважала його винним у смерті чоловіка. У той день, коли стан здоров'я принца Альберта погіршився, він якраз прямував до сина до Кембриджа, щоб розібратися з чутками про його любовні інтриги.

королева Вікторія / Getty Images

Незважаючи на те, що все життя (40 років) Вікторія носила чорний одяг, вона заповідала поховати її в білій сукні і весільній вуалі. Ще 1897 року Вікторія написала інструкції до свого похорону, який повинен був бути військовими, як належить дочці солдата та очільниці армії. Все виконали беззастережно. Церемонія похорону відбулася 2 лютого у капелі святого Георгія, і через два дні її поховали поряд з Альбертом у Фрогморському мавзолеї Великого Віндзорського парку.

королева Вікторія / Getty Images

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