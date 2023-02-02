Історія випадкового кохання: королева Максима і король Віллем-Олександр

Максима Сорреґ'єта Черруті до знайомства з принцом Віллемом-Олександром

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима Сорреґ'єта завжди була дуже цілеспрямованою дівчиною. Вона народилася в Аргентині (Буенос-Айресі), має змішане іспанське та італійське походження. Її батько Хорхе був міністром сільського господарства в уряді аргентинського диктатора Відели, саме цей факт з його біографії мало не завадив його дочці вийти заміж за кохану людину. Після закінчення школи Максима вступила на економічний факультет Аргентинського католицького університету. А після закінчення вишу працювала у фінансовій сфері і обіймала низку керівних посад у кількох великих банках. Власне, на момент знайомства з принцом Віллемом-Олександром Максима працювала в Нью-Йорку і навіть не уявляла, що після цієї випадкової зустрічі її життя так сильно зміниться.

Принц Віллем-Олександр до знайомства з Максимою

Віллем-Олександр – перша дитина принцеси Беатрікс і принца Клауса фон Амсберга. Майбутній король отримав історичну освіту в Лейденському університеті, проходив стажування у різних державних установах та в армії. Віллем-Олександр має військові звання в Королівських Сухопутних військах, Королівському Військово-морському флоті і Королівських Військово-Повітряних силах. У 18-річному віці принц Віллем-Олександр отримав місце в Державній Раді, часто представляв Королівський Дім на різних офіційних заходах у Нідерландах і за кордоном. У січні 2013 року, після зречення своєї матері – королеви Беатрікс – від престолу, став королем Нідерландів, до речі, першим чоловіком на нідерландському престолі за 123 роки.

Доленосна зустріч

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Вони зустрілися випадково, на приватній вечірці спільних друзів в Іспанії. Тоді Максима навіть не знала, що з нею завів розмову справжній принц і майбутній спадкоємець корони. А коли Віллем-Олександр повідомив їй свій титул, вона подумала, що він пожартував. Їхні зустрічі стали регулярними, правда, ускладнювались тим, що на той момент часу Максима працювала за океаном, в Нью-Йорку. Через деякий час Максима переїхала до Брюсселя, де жила близько року і перебувала всього за декілька годин їзди від Амстердама. Через два роки таких зустрічей майбутній король вирішив освідчитися своїй коханій. Про заручини оголосили королева Беатрікс і король Клаус, це сталося 31 березня 2001 року. Трохи менше ніж через рік Максима і Віллем-Олександр зіграли весілля.

Королівське весілля

Принц Віллем-Олександр і кронпринцеса Максима Сорреґ'єта. 2002 рік. Амстердам / Фото: Getty Images

Їхнє весілля відбулося 2 лютого 2002 року. Цивільна церемонія одруження відбулася в будівлі Старої біржі, а вінчання – у кальвіністській церкві XV століття Ніве Керк. Весільну сукню для Максими пошив дизайнер Валентино Гаравані. Вона була виготовлена з шовку мікадо кольору слонової кістки з рукавами три чверті і відкритим коміром. Сукня була доповнена шлейфом завдовжки п'ять метрів із шовкового мережива. Також Максима одягла діамантові сережки, браслет і діадему. Засмучувало цього дня наречену лише одне, її батько – Хорхе – не був присутній на урочистостях.

Справа в тому, що заручини спадкоємного принца повинні були бути офіційно схвалені парламентом Нідерландів. Однак каменем спотикання стала посада, яку обіймав батько Максими. Дочка міністра диктаторського режиму вважалася не найкращою партією для майбутнього короля Нідерландів. Якимось дивом дозвіл на весілля було одержано, проте батько Максими бути присутнім на урочистості не міг – це було під державною забороною, а мати просто вирішила підтримати чоловіка і не їхати на весілля дочки сама.

Нідерландці, до речі, не одразу визнали в особі Максими майбутню королеву. На момент заручин з принцом державною мовою Максима знала лише кілька фраз. За дуже короткий термін Максима вивчила мову і почала нею вільно спілкуватися, а її відкритість і латиноамериканська емоційність допомогли встановити необхідний контакт із людьми.

Спадкоємці

Буквально одразу ж після весілля королева Максима завагітніла, а в грудні 2003 року на світ з'явилася їхня перша донька – принцеса Катаріна Амалія. Ще через два роки, у 2005-му, Максима народила другу дочку – принцесу Алексію, у 2007 році у королівського подружжя народилася третя дочка – принцеса Аріана. На момент народження третьої дитини Максимі було 36 років.

Нідерландські монархи / Фото: Getty Images

2013 року, коли Віллем-Олександр офіційно став королем Нідерландів, його дружина отримала титул королеви-консорта. Як висококваліфікований фахівець у сфері фінансів королева Максима продовжувала працювати, а в 2009 році була призначена спеціальним адвокатом генерального секретаря ООН з питань фінансового розвитку. Крім роботи, королева Максима також займається соціальними проектами і, як і всі члени королівських сімей, благодійністю. Своїм прикладом Максима показала, що все в житті можливо – проміняти кар'єру на кохання, при цьому продовжувати займатися улюбленою справою, ростити дітей і просто насолоджуватися кожною миттю свого життя.

Королева Максима і король Віллем-Олександр з доньками / Фото: Getty Images

Читайте також: