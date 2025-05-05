Історія знаменитої чорної сукні Одрі Гепберн із фільму "Сніданок у Тіффані"

Одрі Гепберн в ролі Голлі Ґолайтлі / © Getty Images

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Золотий вік Голлівуду подарував світові безліч чудових акторок, які стали іконами елегантності та шику. Однією з найзнаменитіших представниць тієї епохи, звичайно ж, є британська зірка Одрі Гепберн.

На екрані вона втілила безліч ролей, але найвідомішою її роботою став романтичний фільм "Сніданок у Тіффані", де Одрі зіграла роль ексцентричної та наївної Голлі Ґолайтлі — дівчини, яка шукає багатого кавалера.

Безліч образів із цієї картини стали культовими, але головною зіркою "Сніданку у Тіффані" є приталена чорна сукня, в якій Голлі Ґолайтлі з'являється на перших кадрах, коли о п'ятій ранку, після чергової вечірки, приїжджає на таксі, на своє улюблене місце — П'яту авеню, щоб поснідати біля ювелірного магазину Tiffany & Co у ще безлюдному Нью-Йорку.

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Одрі Гепберн в ролі Голлі Ґолайтлі. Кадр із фільму "Сніданок у Тіффані" / © Getty Images

У цій сцені на Одрі Гепберн довга атласна чорна сукня-футляр із вирізом-човником і відкритими руками. Сукня підкреслює струнку і витончену фігуру акторки. Доповнили вбрання кілька вишуканих аксесуарів: масивне перлове намисто з брошкою, створене французьким дизайнером ювелірних виробів Роджером Шемамом, висока зачіска "Бабетта", теж прикрашена брошкою, атласні рукавички, чорні туфлі на маленьких підборах, невелика сумка і білий шарф в руці. А на обличчі у героїні великі сонцезахисні окуляри з черепашачим принтом.

Одрі Гепберн в ролі Голлі Ґолайтлі / © Getty Images

Створив цю довгу чорну сукню для знімань французький модельєр Юбер де Живанши. Він і Одрі були справжніми друзями та співпрацювали протягом багатьох років. Сукня стала уособленням стилю 60-х років і паризького шику в найкращих традиціях модного дому Givenchy.

Модельєр створив для Одрі дві копії сукні і перед зніманнями акторка принесла їх на Paramount, але спочатку вбрання мало розріз збоку, який здався їм недоречним із образом Голлі Ґолайтлі, тому костюмерка Едіт Гед трохи переробила низ суконь.

Сукня Одрі Гепберн від Givenchy на виставці / © Getty Images

Оригінальна зшита вручну сукня наразі перебуває в приватному архіві Givenchy, в той час, як одна копія, яку Одрі повернула Paramount, виставлена в Museo del Traje в Мадриді, а інша була продана на аукціоні Christie's у грудні 2006 року анонімному покупцеві за 923 тисячі долларів.

Жодна з оригінальних суконь, створених Юбером де Живанши, не була використана ні в фільмі, ні в рекламних фотографіях. А постер фільму, на якому героїня позує із розрізом спереду, був розроблений художником Робертом Макгіннісом, і в книжці Сема Воссона "П'ята авеню, 5 ранку" він пояснює, що додав ногу, аби зробити плакат привабливішим. Також можна помітити, що глибшим на плакаті стало і декольте акторки.

Плакат до фільму "Сніданок у Тіффані" / © Getty Images

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