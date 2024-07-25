Каблучка з сапфіром: який вигляд має і чим особлива прикраса, яку принцеса Анна отримала на другі заручини

Єдина дочка королеви Єлизавети II — принцеса Анна — була одружена двічі і двічі отримувала на честь заручин каблучки. Сьогодні говоримо про її другу каблучку, яку Анні, королівській принцесі, подарував її другий чоловік сер Тімоті Лоренс.

Другий шлюб принцеси Анни

Принцеса Анна та Тімоті Лоренс, весілля 12 грудня 1992 року / Фото: Associated Press

12 грудня 1992 року принцеса Анна вийшла заміж вдруге. З Тімоті Лоренсом, командиром Королівського флоту, Анна познайомилася, коли він служив на Королівській яхті "Британія", і 1989 року між ними закрутився роман. Через три роки пара вирішила узаконити свої стосунки. Принцесі на той момент було 42 роки і в неї вже було двоє дорослих дітей – Пітер та Зара Філліпси.

Заручальна каблучка з сапфіром і діамантами

Тімоті подарував своїй майбутній нареченій на честь заручин каблучку з синім сапфіром і двома крихітними діамантами з боків, загальною вагою в п'ять карат, яка вважається однією з найекологічніших коштовностей серед членів королівської родини, оскільки має найнижчий вуглецевий слід серед усіх королівських каблучок. Вартість прикраси складає 25 тисяч фунтів стерлінгів (31 700 доларів).

Друга заручальна каблучка королівської принцеси Анни / Фото: Getty Images

Що цікаво, перший чоловік принцеси Марк Філліпс також подарував їй каблучку із сапфіром, вона була була від ювелірного будинку Garrard.

Принцеса Анна в день своїх заручин із першим чоловіком капітаном Марком Філіпсом / Фото: Getty Images

Синій сапфір чоловік принцеси обрав, мабуть, не просто так. Зазвичай сапфір асоціюється з людьми відданими і дуже працелюбними, а принцеса Анна, як ніхто інший із членів своєї сім'ї, має ці якості. Провідний фахівець із заручальних каблучок Макс Стоун з компанії Seven Stone коментував Hello! вибір Тімоті Лоренса так:

"Цікаво, що принцеса Анна отримала каблучки з сапфірами замість традиційних діамантових каблучок. Блакитні сапфіри часто асоціюються з людьми, які поважні, віддані, працьовиті та чесні, що робить ці каблучки ще більш особливими для Анни".

Принцеса Анна в день своїх заручин із першим чоловіком капітаном Марком Філіпсом / Фото: Getty Images

Шанувальникам принцеси рідко вдається побачити заручальну каблучку Анни на її пальці, оскільки королівська особа найчастіше носить рукавички на публічні заходи. Так само робила і її мати, покійна королева Єлизавета II, але її заручальну каблучку була можливість роздивитися детальніше.

Сапфір носить не лише принцеса Анна

Одним із найзнаменитіших сапфірових прикрас у британській королівській родині є каблучка принцеси Уельської Діани, подарована їй принцом Уельським Чарльзом 1981 року. Докладніше про прикрасу ми вже розповідали.

Друга заручальна каблучка королівської принцеси Анни / Фото: Getty Images

Відомо, що після смерті Діани її прикраси, зокрема і ця сапфірова каблучка, дісталися її синам Вільяму та Гаррі. У своїй книжці "Запасний" принц Гаррі розповів, що був не проти, щоб прикрасу взяв старший брат Вільям, коли вирішив одружитися 2010 року з Кейт Міддлтон. Отже, тепер вона красується на пальці принцеси Уельської Кейт.

Каблучка принцеси Діани та принцеси Кейт / Фото: Associated Press

"Очевидно, що королівська родина — великі шанувальники сапфірів, каменю, який, як традиційно вважається, приваблює добробут і благословення. Історично він використовувався для захисту від негативної енергії, а також для заспокоєння розуму, посилення інтуїції та досягнення духовної ясності, тому не дивно, що королівські пані люблять їх", — каже експерт Макс Стоун.

Згадайте хоча б улюблену сапфірову брошку королеви Єлизавети II, яку носила кожна королева Великої Британії, а зараз продовжує носити дружина короля Чарльза III – королева Камілла.

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