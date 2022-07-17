Камілла Паркер Боулз: від пацанки до герцогині

Вона чекала на щастя понад третину століття і таки досягла свого: сьогодні Камілла – дружина свого коханого Чарльза. Їхня любов пережила всілякі випробування і була винагороджена гідно — вже сімнадцять років Чарльз і Камілла живуть разом і ні від кого не приховують свої почуття.

Камілла Паркер Боулз та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Мілла

Каміллу Розмарі Шанд, а саме так звучить повне дівоче ім'я нинішньої герцогині Корнуольської, усі в сім'ї називали Міллою. Дівчинка росла справжньою пацанкою — вона дружила виключно з хлопчиками, що давало їй можливість бігати, лазити по деревах і битися нарівні з ними. Сукні Мілла носила тільки по неділях – вона одягала їх, щоб піти до церкви, решту часу обходилася штанами, шортами та чоловічими сорочками.

Камілла Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Початкова школа "Дамбреллс", в якій Мілла провчилася п'ять років, була по-справжньому режимною установою – в ній застосовували фізичні покарання, а в класах та житлових кімнатах не топили – нібито холод мав піти на користь вихованкам. Незважаючи на те, що дівчинці час від часу перепадало, вона жодного разу не поскаржилася батькам – про те, що відбувалося за зачиненими дверима респектабельного навчального закладу, вони дізналися лише тоді, коли перевели доньку до іншої школи – "Куїн Гейт". Камілла також навчалася в пансіоні Mon Fertile у Швейцарії та Британському інституті в Парижі, так що вважалася дівчиною освіченою навіть у своєму оточенні, де нікого не здивуєш дипломом старовинного та престижного університету.

Мілла ніколи не була красунею, але це не заважало їй користуватися успіхом у хлопчиків, з якими вона поводилася як хороший товариш – наприклад, курила разом з ними на даху школи, що суворо каралося викладачами. Першим коханням міс Шанд став син відомого підприємця, 19-річний студент Ітона Кевін Берк. Дуже скоро Камілла і Кевін стали коханцями, але за словами самої дівчини особливих почуттів вона до молодої людини не відчувала — швидше, нею рухала цікавість: Міллі хотілося дізнатися, що є секс, про який так багато говорили її подруги. Результат її задовольнив і якийсь час молоді люди чудово проводили час, але тривали їхні стосунки недовго – на превеликий жаль та розчарування Кевіна Мілла його покинула.

Камілла Паркер Боулз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Камілла

З принцом Чарльзом Камілла зустрілася 1970 року під час матчу з поло — обидвоє досі є затятими вболівальниками. Їх познайомила подруга Шанд, дочка чилійського посла в Лондоні Люсія Санта Крус, яка раніше зустрічалася з принцом, але потім охолола до нього. Люсія, сміючись, заявила Чарльзу, що Камілла створена для нього, і її жарт виявився пророчим.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Фото: Getty Images

"А ви знаєте, що у вашого прадіда був роман з моєю прабабусею? Можливо, і нам у цьому сенсі пощастить", — відразу заявила Чарльзу міс Шанд. Незважаючи на те, що в той час Камілла була у стосунках з молодим військовим Ендрю Паркер-Боулзом, їхній роман спалахнув миттєво, але дівчина не спокушалася з цього приводу: стосунки Чарльза до жінок були безладними і зовсім ні до чого його не зобов'язували — одружуватися він міг лише з дозволу своїх вінценосних батьків, яке численні подружки розраховувати на таку честь не могли. Як вийшло, що Чарльз закохався в не найкрасивішу зі своїх пасій, Каміллу, достеменно не знає ніхто, включаючи самого принца. Біографи королівської сім'ї вважають, що дівчина привернула увагу принца веселою вдачею, розумом і дотепністю, але, головне, вона завжди була готова по першому поклику їхати до нього — ходити з ними барами, спілкуватися, говорити і слухати. Камілла завжди була дуже уважна до принца, а саме такого відношення не вистачало Чарльзу, який страждав від самотності через постійну зайнятість своїх батьків. Завдяки цій негарній, але чарівній дівчині принц знайшов впевненість у собі і почав радіти життю, йому з нею було дуже добре, і він цінував ці стосунки.

Преса, якою завжди і до всього є справа, поквапилась і зібрала на Шанд досьє. Воно привело королівську сім'ю — і особливо Єлизавету II — в жах: прочитавши його, королева переконалася, що міс Шанд не пара її синові. Чарльза відправили служити на флот, а Каміллі дали зрозуміти, що вона може вважати себе вільною від будь-яких зобов'язань принца, який встиг освідчитися коханій.

Каміллі нічого не залишалося як повернутися до Паркер-Боулза — їхнє весілля відбулося 1973 року. Вона чесно намагалася стати зразковою дружиною та народила Ендрю двох дітей – сина Тома, хрещеним якого став принц Чарльз, та дочка Лору. Нажаль, зразкової сім'ї не вийшло: чоловік зраджував Каміллі праворуч і ліворуч, вона ж, у свою чергу, не могла забути Чарльза, який був одружений з нелюбою ним, але схваленою королівською родиною Діаною Спенсер. Це призвело до того, що через кілька років стосунки між ним та Каміллою відновилися, що не було секретом ні для кого – у ЗМІ раз у раз з'являлися фотографії, на яких одружений принц та заміжня Паркер-Боулз були заскочені разом. Статті послужили Каміллі погану службу: до принца у публіки претензій не було, а от Паркер-Боулз називали розлучницею і звинувачували в тому, що вона всіма правдами та неправдами намагається зруйнувати родину народної улюблениці – принцеси Діани.

Важко навіть уявити, що на той час довелося пережити Каміллі – цькування в пресі, відверту зневагу – можна навіть сказати, зневагу, яку демонструвала їй королівська родина. Але ще сильніше Камілла боялася народного гніву — навіть через дев'ять років після смерті Діани, вона, щоб уникнути ексцесів, готова була відмовитися від публічного весілля з Чарльзом. Камілла боялася, що їх освистають або, ще гірше, закидають гнилими овочами, як невдалих комедіантів. На щастя, все минуло спокійно — любов, яку викликала у публіки Діана, Каміллі, звичайно, не бачити, але й ненависті вона ні в кого вже не викликає.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Фото: Getty Images

Герцогиня Корнуольська

Чарльз офіційно представив Каміллу своєї матері 2000-го року. Тоді ж їм було дозволено жити разом, але на офіційних заходах принц, як і раніше, з'являвся один. І лише через п'ять років Єлизавета II нарешті змилостивилася і благословила їхній шлюб, який був укладений 9 квітня 2005 року. Ще кілька років тому королева нізащо б не допустила мезальянсу, але історія кохання Чарльза і Камілли багато чому навчила її: якби колись вона не заборонила синові одружитися з жінкою, яку він кохав, Чарльз прожив ці роки щасливо, а Діана була б жива. Коли ще через кілька років їй потрібно буде вирішити, чи дозволити старшому онуку, принцу Вільяму, взяти за дружину не родовиту, але славну і милу Кейт Міддлтон, вона, не задумавшись, відповість згодою — зіпсувавши життя синові, Єлизавета II багато чого зрозуміла і осмислила і вирішила не повторювати помилку щодо свого старшого онука.

Після весілля всі титули, які колись належали Діані, зокрема і "принцеса Уельська", перейшли до Камілли. Однак до честі останньої треба сказати, що вона не прийняла його, обравши інший, скромніший – "герцогиня Корнуольська". Їй вдалося те, чого не змогла свого часу Діана: Камілла стала Чарльзу не лише справжньою дружиною, а й другом. Вона завжди і в усьому підтримує чоловіка, перебуваючи при цьому, як і належить зразковій дружині, на півкроку позаду. Камілла супроводжує Чарльза у всіх протокольних поїздках, більше того, вирушає туди на тиждень раніше, щоб підготувати всі умови для комфортного перебування принца. Але після повернення додому, розуміючи, що йому, можливо, потрібно відпочити від її суспільства, їде до свого заміського будинку в Гайгроув, де із задоволенням няньчить онуків – їх у герцогині Корнуольської вже п'ятеро. Подейкують, що дозвіл на весілля з Каміллою Чарльз свого часу отримавши, пообіцявши матері поступитися короною своєму старшому синові. Але поки що на троні все так само Єлизавета II.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Міла Корольова

Читайте також: