Карл у Клари вкрав: життя і кохання жінки, яка придумала 8 Березня

На жаль, в особистому житті Цеткін щаслива не була, і значною мірою усьому виною — революційна боротьба, якій вона присвятила своє життя. Захоплення ідеями Карла Маркса зіграло, скоріше, негативну роль в її житті. Якою було особисте життя жінки, яка придумала свято 8 Березня

Клара Цеткін (в центрі) / Фото: Getty Images

"Жінка може все, що може чоловік"

Клара Ейснер народилася 5 липня 1857 року в невеликому селі Відерау, розташованому біля підніжжя Рудних гір, недалеко від Лейпцига. Вона була старшою дочкою в сім'ї і росла разом із братом Артуром і сестрою Гертрудою.

1872 року батьки, щоб дати освіту дітям, передусім, Кларі і її брату Артуру, переїхали до Лейпцига. Щоправда, у останнього шансів було набагато більше. Для дівчат освіта вважалася не тільки зайвою, а й екстравагантною. Але матері з великими труднощами вдалося домогтися приймання Клари в Лейпцігський учительський інститут. Вступила вона легко, заняття відвідувала охоче. Навесні 1878 року Клара з відзнакою склала іспит і отримала звання вчительки.

"Ти щаслива, Кларо?"

У гуртку російських студентів, в який Клара ввела подруга по інституту, вона познайомилася з Осипом Цеткіним. Емігрантові з царської Росії було трохи більше тридцяти. Батьки Осипа були заможними людьми, але він пішов із дому, позбавивши себе всіх благ. Коли Цеткін починав говорити про революційну боротьбу, про страждання народу і царське самодержавство, його очі спалахували, голос ставав красивим і звучним. Романтично налаштована, спрагла яскравих пригод Клара не могла не зацікавитися такою людиною, він же, своєю чергою, звернув увагу на щиру захоплену дівчину. Під впливом Осипа Клара почала читати соціал-демократичну літературу і поступово захопилася її ідеями. Робітничий рух став саме тією справою, яку вона шукала.

Щоб займатися ним без перешкод, Клара вирішила піти з дому, а в серпні 1880 року Цеткіна заарештували і потім вислали з Німеччини. На вокзалі, їдучи до Парижа, він сказав, що кохає Клару, але нічого, крім наповненого небезпекою і злиднями життя революціонера, запропонувати їй не може.

У листопаді 1882 року Клара приїхала до коханого. Осип чекав на неї в маленькій квартирці на Монмартрі: в каміні палав вогонь, на столі було розкладено приготоване до її приїзду нехитре частування — хліб, сир та вино. Так вони відсвяткували перші дні свого спільного життя.

Це був, мабуть, найщасливіший час в її житті. Париж дарував їй свої скарби — музеї, театри, художні виставки, найкращий у світі чоловік — свої кохання і відданість. І бідність була їм не страшна. Оскільки того, що заробляв Осип перекладами, на життя удвох не вистачало, Клара теж влаштувалася на роботу — перекладала, викладала німецьку. Щоправда, вони так і не розписалися. У емігранта Осипа не було необхідних для цього документів, а Клара, вийшовши за нього заміж, втратила б німецьке громадянство. І вони ухвалили єдине можливе в цій ситуації рішення: Клара просто прийняла прізвище Осипа, яке стали носити і їхні діти.

Клара Цеткін активно включилася в політичну боротьбу, і, навіть будучи вагітною, не пропускала жодного зібрання в соціал-демократичному союзі, важливу роль в якому почав грати Осип. А в кінці 1883 року рівно через рік після її приїзду до Парижа, Клара народила сина, якого назвали Максимом. Ще через два роки на світ з'явився Костянтин. Осип і Клара обожнювали своїх синів, хоча ростити їх було неймовірно важко. Маленька квартирка, що складається з двох кімнаток і кухоньки, виявилася для цього мало пристосованою. Сім'я відмовляла собі навіть у найнеобхіднішому. Шматок конини, який Клара з властивим їй гумором називала "Но-о, вперед!", вважався розкішшю, яку вони могли дозволити собі тільки в ті дні, коли Осип отримував гроші за якусь велику роботу. І якщо дітей так-сяк, але годували, то батьки часто не мали і шматка хліба. Клара перетворилася на худу виснажену жінку із загостреними рисами обличчя. Вона раз у раз носила хоч якісь цінні речі в ломбард, а щоб прикрити свій до межі поношений костюм, накидала згори велику шаль.

Одного разу Осип не отримав вчасно обіцяний гонорар, і вони не змогли заплатити за квартиру. Їх просто викинули на вулицю. Коли прийшли поліцейські, Клара купала дітей. Їй дозволили їх одягнути, але на всі інші пари дитячої білизни був накладений арешт. Та ж доля спіткала і одяг Клари, якій довелося вийти на вулицю в тому, в чому вона була — блузці, нижній спідниці і шалі. У такому вигляді вони і сиділи на бульварі, поки Осип бігав до друзів, щоб позичити грошей. Йому вдалося винайняти кімнату, яка повинна була звільнитися тільки до вечора. Але ввечері господиня навідріз відмовилася їх пускати, сказавши: "Я не знала, що у пана сім'я!" Того разу їм пощастило. Російська революціонерка, яка недавно приїхала до Парижа із Сибіру, випадково зустрівши їх на бульварі, запропонувала на час оселитися в її кімнаті. Сама ж поїхала до друзів.

Ті роки були роками потреби і поневірянь, але якби тоді Клару запитали, чи щаслива вона, вона б відповіла ствердно. Жінка вирвалася з міщанського середовища, жити в якому не могла і не хотіла. Вона кохала свого чоловіка, якому була віддана всім серцем. Незважаючи на рідкісні конфлікти, Осип і Клара і радість, і горе ділили порівну, і були цілком задоволені одне одним. І, нарешті, вона могла присвятити себе улюбленій справі — вивченню революційної теорії, яка, вона щиро в це вірила, полігшить життя тих, хто працює.

Клара Цеткін (праворуч) / Фото: Getty Images

"Я не можу!" — не існує!"

А тим часом невтомної і мужньої боротьби вимагало її власне життя. Осипа остаточно звалила хвороба спинного мозку, яка мучила його вже давно. Його паралізувало, і Клара була змушена спостерігати, як чоловік повільно вмирає, — лікарі нічого вдіяти не могли. Тепер боротися за існування їй доводилося самотужки. Іноді здавалося, вона не витримає! Саме в ті, найскладніші в її житті дні, вона виробила для себе формулу, якою керувалася потім завжди: "Слова "Я не можу! "- не існує!" І вона все могла: працювала, ростила дітей, доглядала за чоловіком.

На початку 1889-го Осип Цеткін помер. Повернувшись з кладовища, Клара вийшла на балкон і подивилася донизу. Здавалося б, так просто — всього один крок і нестерпному душевному болю прийде кінець. Її утримали діти і робота. На Міжнародному соціалістичному конгресі, що відбувався в Парижі влітку 1889, вона вперше виступила з промовою, присвяченою боротьбі за права жінок.

Повернувшись додому, до Німеччини, Клара стала головною редакторкою жіночого журналу "Гляйхайт. Газета на захист інтересів робітниць", якою керувала двадцять п'ять років — аж до травня 1917 року. Журналістка Цеткін ходила заводами і фабриками, заглядала до скромних будинків злидарів і найжалюгідніші нетрі. Скільки покалічених жіночих доль вона бачила, скільки гнівних статей написала! Виступаючи на мітингах, вона буквально зачаровувала всіх присутніх — так красиво, складно і темпераментно говорила, що гарнішала буквально на очах. І тим не менше в день свого сорокаріччя вона подумки відреклася від усього, що пов'язано з особистим життям, щоб поставити самій собі одне єдине запитання: "Що я зробила для нещасних, знедолених і пригноблених?" Це був її вибір, і вона мала на нього право.

"Жінка — це людина жіночого роду..."

Через шість років в її житті з'явився художник Георг Фрідріх Цундель. Коли він попросив її руки, Клара не знала, на що зважитися. Так, вона кохає Цунделя, але ж їй уже сорок шість, у неї двоє дорослих дітей. До того ж він молодший за неї! Та й чи зрозуміє він її, адже, незважаючи на захоплення революційними ідеями, він швидше за мрійник, ніж борець. Друзі, і особливо Август Бебель, який мав славу гарного психолога, застерігали Клару від свідомо нерівного шлюбу. І тоді вона зважилася на крайній крок — звернулася за порадою до синів. Вони дали згоду.

Спільне життя з Цунделем принесло в життя Клари багато радощів — кохання, ніжність, чоловічу турботу, за якою вона так сумувала. Коли вона хворіла, чоловік за нею доглядав, коли переживала через роботу, втішав. Він навіть, як міг, допомагав партійній групі: малював плакати, оформляв зал для зборів, брав участь в розробці інтер'єрів будинків відпочинку для робітників, писав їхні портрети.

Тоді, за часів власного щасливого сімейного життя, вона багато працювала над проблемою становища жінки в сім'ї та суспільстві. Багато з нас дуже здивувалися б, дізнавшись, що живуть сьогодні за тими правилами, які визначила і описала в своїх статтях Клара Цеткін. Сучасна жінка, вважала вона, повинна мати професію, яка дозволить їй вийти за межі сімейного життя — у великий світ. Тому за образом своїх думок і почуттів вона різко відрізняється від жінок колишніх часів і висуває до життя набагато вищі вимоги. Так, вона, як і раніше, хоче бути дружиною і матір'ю, але в той же час прагне відбутися в професії.

1905 року загострилася катаракта, яку Кларі прооперували ще п'ять років тому. Зір настільки погіршився, що вона не могла ні читати, ні писати, але все одно продовжувала працювати — їй допомагав чоловік або один із синів. Цеткін довелося зробити кілька операцій, і тільки в 1906 році Клара вийшла з лікарні, до зору, який так і не відновився, додалося повне виснаження сил. Лікарі заборонили їй поїздки і виступи, навіть "Гляйхайт" в той час робили інші — чоловік, сини, друзі.

Але не в її правилах було довго сидіти склавши руки. І знову закрутилася круговерть: газетні статті, виступи на мітингах, участь в міжнародних з'їздах і конференціях, в основному жіночих. 1910 року, на другій Міжнародній соціалістичній жіночій конференції, Клара Цеткін виступила з резолюцією про щорічне проведення жіночого дня. У ньому не було і сотої частки тієї романтики, яку привнесли в свято 8 Березня наступні покоління... Його головною метою була... агітація за надання жінкам виборчого права, тому Клара пропонувала зробити його міжнародним.

Фото: Getty Images

"Війна проти війни"

За два роки до початку Першої світової війни, виступаючи в Базелі, Клара сказала: "Жінки і матері, що дарують світу нові життя, насамперед покликані до того, щоб захищати їх від злочинних військових авантюр". Коли війна почалася, вона не відступилася від своїх переконань. І її страшна військова дійсність торкнулася не тільки як соціалістку, але і як жінку — дружину, матір — в армію призвали її синів. Цеткін продовжувала боротися так, як вважала за потрібне і єдино можливим: брала участь в конференціях, писала прокламації. 29 липня 1915 року Клару Цеткін заарештували за звинуваченням у державній зраді і шпигунстві. Вона не знала, скільки часу їй доведеться провести у в'язниці. Кларі було п'ятдесят вісім років ... Коли в середині вересня під тиском громадськості і через хворобливоий стан її звільнили під заставу, вона тут же включається в "війну проти війни".

Загальна біда не оминула і Клару Цеткін. З фронту від синів вона отримувала через польову пошту рідкісні і короткі листи. У них не було поганих новин, але вона ніколи не була спокійною: хмало що могло трапитися за той час, поки лист шукав свого адресата. Як редакторка газети, вона не отримувала додаткового пайка, призначеного робітникам, Фрідріх Цундель нічого не заробляв: хто під час війни замовляє і купує картини! Маленької платні Клари не вистачало на двох. Незабаром чоловік записався добровольцем на фронт, чого Цеткін не могла йому пробачити і довго не давала розлучення, незважаючи на те, що дізналася — у Фрідріха давно є молода коханка. Їх офіційно розлучили тільки тоді, коли Кларі виповнився 71 рік.

Фото: Getty Images

"Я працюю, працюю, працюю — вдень і вночі"

В останні роки життя вона почувалася дуже зле: страждала від нападів серцевої слабкості, часто непритомніла, майже з кожних зборів вона поверталася абсолютно вимотаною і виснаженою. І тим не менше продовжувала працювати. "Ти запитуєш, дорогий хлопчику, як я почуваюся? — писала вона синові Максиму. — Я працюю, працюю, працюю — вдень і вночі".

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Коли стан здоров'я Клари дещо поліпшився, близькі наполягли на тому, щоб вона покинула Німеччину, яка стала для неї небезпечною. І вона переїхала до Радянського Союзу, де відвідувала школи і піонерські табори, пригадавши свою професію, розмовляла з вчителями, виступала перед жінками. Ще кілька разів вона їздила на Батьківщину, до Німеччини, але жила переважно в Москві, під суворим наглядом лікарів. За Кларою віддано доглядали син Максим і його дружина. Останні роки життя вона провела в підмосковному санаторії "Архангельське".

18 червня 1933 року Клара почулася недобре. Їй здавалося, нібито в кімнаті вона задихається, і жінка попросила винести її в парк. Там Клара спробувала продовжити диктувати статтю, але після кількох рядків змушена була припинити роботу. До вечора наступного дня у неї різко підвищилася температура, але почувалася вона не гірше, ніж звичайно. Клара не страждала, вона просто впала в забуття, а наступного дня, 20 червня, померла.

Понад 600 тисяч осіб проводжало Клару Цеткін в останню путь. Урну з прахом замурували в Кремлівській стіні.

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