Картина, що змінила долю: як сестри Волдегрейв підкорили британську аристократію і вийшли заміж

Три сестри Волдегрейв / © Getty Images

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На цій знаменитій картині, написаній сером Джошуа Рейнольдсом, зображені три сестри, які разом займаються вишивкою. У центрі сидить найстарша — леді Елізабет Лора. На момент написання картини, 1780 року, їй було лише 20 років. Ліворуч — середня сестра леді Шарлотта Марія, якій було 19. Праворуч — наймолодша леді Анна Горація, якій тоді виповнилося лише 18 років.

Леді Волдегрейв / © Getty Images

Усі три сестри були красунями й уже досягли шлюбного віку. Але без посагу — або хоча б значного посагу — вони мали дуже мало шансів знайти вигідних наречених. Тому їхня мати Марія Волпол розпочала справжню рекламну кампанію — об’єднала зусилля з двоюрідним дідусем дівчат і замовила Джошуа Рейнольдсу створити ту саму ефектну картину.

Вони чудово розуміли, що якщо картину напише Рейнольдс, то майже напевно її покажуть на виставці Королівської академії мистецтв у Лондоні. А це приверне величезну увагу до сестер. Саме так і сталося — картину зустріли із загальним захопленням, і кожна з дівчат дуже швидко знайшла собі відповідного нареченого.

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Елізабет

Уже через рік після виставки вона знайшла собі чоловіка — вийшла заміж за свого кузена Джорджа Волдегрейва. 1784 року її чоловік успадкував титул графа Волдегрейва, тож Елізабет стала графинею. У шлюбі вона народила шістьох дітей.

Згодом Елізабет зробила успішну кар’єру при дворі короля Георга III та королеви Шарлотти. Вона обіймала посаду леді опочивальні (Lady of the Bedchamber) при їхній старшій доньці — принцесі Шарлотті.

Шарлотта

1784 року вона вийшла заміж за майбутнього герцога Графтона. На той час її чоловік мав ввічливий титул графа Юстона, тому після шлюбу вона стала відома як леді Юстон. У подружжя народилося десятеро дітей, хоча не всі з них дожили до дорослого віку.

Протягом усього життя вона була постійною учасницею королівського двору та найвищого аристократичного товариства. Проте померла дуже молодою — у 46 років — від, як тоді писали, «хвороби печінки та жовчної гарячки».

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Анна

1786 року вона також уклала блискучий шлюб. Її чоловіком став адмірал лорд Г’ю Сеймур, після чого вона стала відома як леді Г’ю Сеймур. Анна народила сімох дітей, шестеро з яких дожили до дорослого віку.

Як і дві її старші сестри, вона славилася своєю красою й була однією з найпомітніших світських красунь свого часу. Саме тому її неодноразово писали відомі художники.

Раніше історикиня розповідала про історію картини «Гугенот у день святого Варфоломія» художника Джона Еверетта Мілле, що була створена на піку його творчості в середині 19 століття.

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