Картина з прихованим обличчям: захоплива історія портрету непопулярної королеви Іспанії

Луїза Єлизавета Орлеанська / © Getty Images

15 січня 1724 року емоційно неврівноважений король Іспанії Філіп V зрікся престолу на користь сина Луїса — чоловіка Луїзи Єлизавети.

Однак після семи місяців правління Луїс помер від натуральної віспи. Оскільки новий король не залишив нащадків, його батько, Філіп V, повернувся на престол. Луїза Єлизавета, яка теж недовго пробула у статусі королеви-консорта, залишалася протягом певного часу в Мадриді після смерті чоловіка.

Луїза Єлизавета Орлеанська / фото: Суспільне надбання

Однак Луїза була непопулярною при дворі, зокрема через свою, як тоді вважалось, імпульсивну та дивну поведінку, наприклад, могла ходити голою, відмовлялася від їжі або, навпаки, їла усе, що потрапляло їй до рук, незалежно від того, чи було це їстівним. Зараз же багато психологів та істориків вважають, що у неї був емоційно нестабільний розлад особистості. Попри це, коли Луїс I помер, Філіп V домігся анулювання шлюбу Луїзи Єлизавети. Внаслідок цього вона втратила виплати як колишня королева і була змушена повернутися до Франції.

Ймовірно, через це портрет королеви не був завершений. Однак він також має прихований символ — на ньому зображене ще одне обличчя. Експерти з музею Museo del Prado вважають, що це насправді свекруха Луїзи Єлизавети — Єлизавета Фарнезе.

Фрагмент з обличчям з портрету Луїзи Єлизавети Орлеанської / фото: Суспільне надбання

Автором картини був французький портретист Жан Ранк. Він зробив собі ім’я та написав портрети майже всіх членів іспанської королівської родини.

Але чому ж нову королеву він написали поверх старої? За словами історикині та письменниці докторки Емі Боїнгтон, варто пам’ятати, що в ту епоху художники часто повторно використовували полотна, бо вони були дорогими, їх не хотіли марнувати. Ймовірно, художник саме так і зробив — Єлизаветі Фарнезе мабуть не сподобався її портрет і вона від нього відмовилась, тому художник вирішив використати полотно знову для портрета нової королеви Луїзи Єлизавети Орлеанської.

А оскільки роботу не завершили, обличчя свекрухи повністю не перекрили. Картину Луїза Єлизавета так ніколи й не побачила, адже на той час уже повернулася до Франції.