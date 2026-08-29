Кайлі Дженнер хоче більші груди: знову повертається мода на "очевидну" пластику

Кайлі Дженнер / © Associated Press

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Ще кілька років тому головним компліментом після мамопластики було: «Нічого не помітно». Натуральні форми, м’який контур і максимально непомітні імпланти стали новим стандартом краси. Проте, здається, маятник знову починає рухатися в інший бік, про це розповіло видання Hello!.

© Associated Press

Кайлі Дженнер зізналася, що хоче вдруге збільшити груди. Першу операцію вона зробила у 19 років, а тепер, за її словами, мріє про більший розмір. Вони мають бути більшими та помітнішими, вважає Кайлі та жартома додає, що хоче, щоб груди «заходили до кімнати раніше за неї». І її бажання — не новина, адже Кайлі вже близько року говорить про бажання збільшити їх ще більше.

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Відвертість Дженнер особливо цікава на тлі спадщини Доллі Партон, яка протягом десятиліть без сорому говорила про косметичні процедури. Співачка жартувала, що все, що починає «провисати» чи втрачати форму, можна підкоригувати. Її позиція допомогла зробити пластичну хірургію менш табуйованою для кількох поколінь жінок.

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Від натуральності до «видно, що зроблено»

© Associated Press

Минулого року Кайлі також напрочуд детально розповіла про свою першу мамопластику. За її словами, у 19 років вона встановила силіконові імпланти об’ємом 445 куб. см із помірним профілем, частково розташовані під м’язом. Тоді її зовнішність настільки впливала на аудиторію, що шанувальниці прагнули повторити цей образ.

Тепер виникає питання: чи може нове бажання Дженнер стати сигналом до зміни б’юті-тренду. Пластичні хірурги вважають, що перші ознаки такого повороту вже помітні. Останнє десятиліття пацієнтки переважно просили про натуральний результат: груди, пропорційні фігурі, плавний верхній контур і максимально непомітний перехід між імплантом та власними тканинами.

Тепер запит може звучати інакше. Не «хочу, щоб ніхто не здогадався про операцію», а навпаки — «хочу, щоб результат було видно». І це цілком відповідає циклічності моди. У 1990-х та на початку 2000-х великі, округлі та помітні груди були одним із головних символів сексуальності. Потім естетика різко змістилася у бік стриманості та природності. Вплив знаменитостей на такі зміни величезний, тому відверта позиція Дженнер справді може прискорити новий поворот.

Повторити Кайлі неможливо

© Associated Press

Вплив Дженнер помітний й у кабінетах пластичних хірургів. Пацієнтки приходять із фотографіями знаменитостей, називають конкретні процедури, техніки та цікавляться певним об’ємом імплантів.

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Проте тут є важливий нюанс: однаковий імплант не означає однаковий результат. Ширина грудної клітки, форма грудей, кількість власних тканин, стан шкіри та пропорції тіла у кожної жінки різні. Тому навіть точне копіювання параметрів Кайлі не зробить іншу людину схожою на неї.

І, можливо, саме це найважливіше у новому тренді. Якщо він справді набирає обертів, майбутнє естетичної хірургії навряд чи буде про єдиний «правильний» розмір грудей.

© Associated Press

Кайлі Дженнер може змінити не стільки розмір імплантів, скільки саме уявлення про красиву мамопластику. Після років культу «максимально натурально» жінки можуть знову дозволити собі хотіти помітного результату. Втім, справжній тренд майбутнього не у поверненні до конкретного розміру, а у свободі обирати власну естетику без правила, що «правильно» має мати лише природний вигляд.

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