Келлі Осборн вперше розповіла про різке схуднення

Келлі Осборн / © Getty Images

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Життя під прицілом камер не залишає багато простору для особистого болю. Особливо коли навіть зміни у зовнішності стають приводом для публічних обговорень. Келлі Осборн добре знає, як це — переживати втрату на очах у всього світу, про це розповіло видання Hello!.

Келлі Осборн / © Getty Images

22 липня минулого року помер її батько, рок-легенда та фронтмен гурту Black Sabbath Оззі Осборн. Йому було 76 років. Через рік Келлі разом із трирічним сином Сідні повернулася до Великої Британії та намагається поступово прийняти життя після втрати.

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На тлі горя увагу публіки привернуло й її різке схуднення. Особливо гостро тема прозвучала після церемонії Brit Awards у лютому 2026 року, де Келлі разом із мамою Шерон отримувала посмертну нагороду за видатний внесок Оззі. Тоді на неї звалилася хвиля бодішеймінгу.

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У новому інтерв’ю виданню HELLO! Келлі вперше відверто розповіла, що за публічною витримкою приховувався зовсім інший стан. «Я не справлялася, мені було погано«, — зізналася вона та пояснила, що у такому стані просто не могла реагувати на жорстокі коментарі.

Келлі Осборн / © Associated Press

Сьогодні 41-річна Келлі зосереджена на здоров’ї та насамперед на психологічному. Вона підкреслює, що відновлення не відбувається за один день: «Спочатку потрібно привести до ладу голову, а вже потім тіло«.

Важливою частиною цього процесу стала терапія. Келлі говорить, що поступово повертається до себе, розбирається з причинами власних реакцій та знаходить зв’язки з досвідом дитинства. За її словами, це допомагає їй пізнавати себе зовсім по-новому та набагато здоровішим способом.

Підтримкою для Осборн стала невелика, але важлива команда людей поруч. Вона зізнається, що під час горя частина друзів може віддалитися, адже не всі знають, як поводитися з людиною, яка переживає втрату. Саме тому ті, хто залишається, набувають особливого значення.

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Келлі Осборн / © Associated Press

Ще після Brit Awards Келлі емоційно звернулася до критиків у соцмережах. Вона закликала не перетворювати чужий біль на публічну розвагу та наголосила, що дуже жорстоко атакувати людину саме тоді, коли вона переживає один із найважчий період свого життя.

Келлі Осборн більше не намагається відповідати чужим очікуванням щодо того, який вигляд має мати чи поводитися людина після втрати. Її нова мета значно простіша та важливіша — відновити себе крок за кроком. Без поспіху, необхідності бути щодня «сильною» та з розумінням, що справжнє одужання — це процес на все життя.

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