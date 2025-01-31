Керол Міддлтон: 15 цікавих фактів про маму принцеси Уельської

Мама принцеси Уельської Кейт – Керол Міддлтон – святкує 70-річчя. Особливий ювілей, який Керол, звичайно, відсвяткує у колі своєї дружної родини. А ми тим часом згадуємо найцікавіші факти з її життя.

1.Керол Голдсміт народилася 31 січня 1955 року в сім'ї робітничого класу. Її предки були шахтарями у графстві Дарем.

2. Керол би навряд чи стала відомою у світському суспільстві Лондона, якби її старша дочка Кейт не вийшла заміж за спадкоємця британського престолу.

Керол Міддлтон з дочкою Кетрін / Фото: Getty Images

3. Зі своїм майбутнім чоловіком Майклом Міддлтоном Керол познайомилася, коли працювала в британських авіалініях. Вона була стюардесою, а Майкл працював диспечером.

Керол та Майкл Міддлтони / Фото: Associated Press

4. Керол і Майкл одружилися 21 червня 1980 року. 1982 року народилася їхня перша дочка Кейт Міддлтон, а ще через рік – друга – Піппа. 1984 року сім'я з двома маленькими доньками переїхала до Аммана (Йорданія), куди Майкла відправили працювати.

Маленька Кейт Міддлтон у Йорданії зі своїм батьком Майклом та сестрою Піппою / Фото: Getty Images

5. 1987 року Керол народила третю дитину – сина Джеймса Міддлтона. На той момент її старшій дочці Кейт було п'ять років. Керол, мабуть, була у декретній відпустці і вирішила, що хоче організувати власний бізнес. Він був пов'язаний з організацією свят і запустився завдяки саме Кейт, оскільки її мама намагалася організувати найкращий день народження доньки та зіткнулася з проблемою, що немає на ринку ще такої компанії, яка б їй у цьому допомогла.

Керол Міддлтон / Фото: Associated Press

6. 1987 року розпочала своє існування компанія Party Pieces. Завдяки цьому бізнесу Міддлтони змогли заробити достатньо грошей, щоб купити будинок і дати хорошу освіту трьом своїм дітям. Вони навчалися в одному з найкращих британських коледжів Мальборо, а Кейт ще й у Сент-Ендрюському університеті, де познайомилася з принцом Вільямом.

Керол Міддлтон / Фото: Associated Press

7. Це був сімейний бізнес. Піппа вела блог "Party Times", Джеймс робив торти, коли тільки-но закінчив школу, а Кетрін займалася дизайном каталогів, зніманням продукції та проведенням маркетингової кампанії.

Королева Камілла та Керол Міддлтон / Фото: Associated Press

8. Через 36 років 2023-го Міддлтони продали бізнес після інформації, що просочилася в публічний простір, про те, що сім'я заборгувала кредиторам, а бізнес збанкрутував.

8. Живе Керол та її чоловік Майкл у власному будинку Bucklebury Manor у селі Баклбері, у Беркширі. Він значною мірою перебуває поза досяжністю громадськості і був куплений Майклом і Керол за 4,7 мільйона фунтів стерлінгів 2012 року. Будинок розташований лише за кілька хвилин їзди від того місця, де вони виростили своїх трьох дітей у меншому маєтку під назвою Oak Acre.

Керол Міддлтон / Фото: Associated Press

9. Керол дуже близька зі своїми дітьми, і особливо з дочками. Вона брала активну участь в організації весіль Кейт та Піппи. Керол Міддлтон, розповіла The Telegraph про цей досвід. "Ми говорили про музику... про все. Я багато брала участь у весіллях Піпи та Кетрін".

10. Керол обожнює своїх сімох онуків – трьох дітей Кейт, трьох дітей Піппи та одну дитину Джеймса. Особливо Міддлтони люблять збирати всю сім'ю на свята у своєму заміському будинку. Вони люблять веселитися і грати в настільні ігри та карти.

Керол та Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

11. Якось Керол Міддлтон зізналася, що кухня – її щасливе місце. "Це серце дому. Я люблю вечеряти на кухні, коли у мене трохи гостей. Я приготую щось смачненьке і красиво це прикрашу, а потім ми закінчимо кухонною дискотекою", — говорила вона в інтерв'ю Hello!.

12. Керол вільно розмовляє французькою мовою.

13. Вона не любить світське суспільство, але іноді з'являється на важливих королівських заходах разом зі своїм чоловіком Майклом. Вони разом були присутні на похороні королеви Єлизавети II та коронації короля Чарльза III.

Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

14. Керол любить теніс і щороку відвідує Вімблдонський тенісний турнір. А ось до кінних змагань вона байдужа.

15. Любить активний відпочинок та піші прогулянки на свіжому повітрі.

Керол Міддлтон та принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас 10 фактів, які ви не знали про принцесу Уельську.

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