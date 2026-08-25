Кетлін Робертсон розкрила свій головний бʼюті-секрет

Кетлін Робертсон / © Associated Press

Реклама

Кетлін Робертсон добре знає, що означає жити між знімальними майданчиками. У її графіку — «Річер», нові епізоди «Слідопиту», а за плечима — ролі у"Беверлі-Гіллз, 90210», «Убивство першого ступеня», «Північний порятунок» та «Простір». Водночас акторка зізнається, що коли камера вимикається, її образ максимально далекий від голлівудського гламуру, про це розповіло видання NewBeauty.

Ретинол, подвійне очищення та мінімум макіяжу

Кетлін Робертсон / © Associated Press

Коли Робертсон працює перед камерою, вона значно уважніше ставиться до себе. А от тиждень Zoom-дзвінків і роботи у домашньому офісі легко перетворює її на прихильницю режиму «без зайвих зусиль». У повсякденному житті акторка практично не користується макіяжем, дозволяє волоссю висихати природним шляхом і виходить із дому в бейсбольній кепці, сонцезахисних окулярах та SPF.

Реклама

Її вечірній ритуал починається з ванни, після якої вони робить подвійне очищення обличчя оліями. Зараз Робертсон захоплюється корейським доглядом і часто її використовує. Серед її фаворитів — вібраційний гаджет для обличчя, спрей, колагенові тканинні маски, маски для волосся та олії.

Реклама

Але головна елемент у її рутині — ретинол. Акторка використовує його п’ять ночей на тиждень. Також у її арсеналі — крем для шкіри навколо очей та скраб для тіла.

Ностальгічна краса

Кетлін Робертсон / © Associated Press

Робертсон не приховує, що б’юті-епоха «90210 „була сміливою. Вона із задоволенням повернула б культові помади кольору бордо, а власне контрастне „скунсове“ фарбування волосся, як і мінічубчик, називає майже епічними.

А ось надтонкі, надмірно вищипані брови акторка воліла б залишити у минулому, хоча жартує, що на Джулії Фокс цей тренд чомусь працює.

Цікаво, що героїні Робертсон у «Річер» та «Слідопиті» мають значно жорсткіший та практичніший вигляд. Проте акторка не переносить цей стиль у власне життя, за її словами, її повсякденний гардероб майже не має нічого спільного з образами на екрані. І точно не містить костюмів чи спідниць-олівців.

Реклама

Миска з льодом замість дорогого засобу

Кетлін Робертсон / © Associated Press

Найцікавіша порада Робертсон — максимально проста. Вона радить взяти велику металеву миску, наповнити її водою та великою кількістю льоду, а потім занурити туди обличчя. На її думку, жоден косметичний засіб не зрівняється з таким хитриком.

До цього списку акторка додає достатню кількість води, менше алкоголю та натрію, ходьбу, сауни та мікронідлінг, а ще — практикувати вдячність.

Її філософія краси звучить напрочуд просто: не намагатися постійно мати бездоганний вигляд, а навчитися добре ставитися до себе.

Новини партнерів

Новини партнерів