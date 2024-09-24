Кейт і Вільям зустрілися в університеті, а Гаррі та Меган – на побаченні "наосліп": історії знайомств королівських пар

Багато з цих пар уже багато років разом, деякі відсвяткували десять і більше років життя у шлюбі. Сьогодні ми вирішили пригадати їхні перші зустрічі та те, яким було знайомство для кожного з них.

Кейт і Вільям Уельські

Кейт і Вільям / Фото: Getty Images

Принц і принцеса Уельські вперше зустрілися в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії, де обоє навчалися після коледжів. Принц Вільям говорив, що погано пам'ятає, якою була їхня перша зустріч, але добре запам'ятав студентський модний показ, у якому Кейт Міддлтон дефілювала на подіумі у прозорій сукні. Сама ж принцеса каже, що знала, хто такий Вільям, і під час їхнього першого знайомства дуже нервувала та бентежилася. Роман між ними не зав'язався миттєво. Декілька років вони жили в одному будинку, як друзі, разом з іншими своїми однокурсниками. А на офіційний рівень ці стосунки вийшли вже після того, як обоє закінчили університет. Через майже десять років стосунків принц Вільям нарешті вирішив, що настав час освідчитися Кетрін. Це сталося під час поїздки до Африки 2010 року. Кейт сказала "так" і у квітні 2011 року пара зіграла весілля у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Княгиня Шарлін та князь Альбер

Княгиня Шарлін та Альбер II / Фото: Getty Images

Ця пара зустрілася завдяки своїй любові до спорту. Альбер у молодості займався футболом, плаванням та злюзо і п'ять разів брав участь в Олімпійських іграх як бобслеїст. Шарлін була професійною плавчинею і також брала участь в Олімпійських іграх. Вперше вони зустрілися 2000 року на змаганнях у Монако, та лише через шість років, 2006-го в Турині, після другої зустрічі між Альбером і Шарлін почалися стосунки. Незабаром вона переїхала до княжого палацу в Монако, вивчила французьку мову і через п'ять років, 2011-го, вийшла заміж за князя. Важко сказати, чи принесло їй це щастя, бо говорили, що Альбер не припиняв крутити інтрижки на стороні, а також мав позашлюбних дітей.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Associated Press

Майбутня королева Швеції познайомилася з Даніелем у спортзалі. Він був її фітнестренером. Спочатку пара намагалася приховувати свої стосунки і на публіці з'явилася лише через два роки – 2003-го. Вони прибули разом на день народження близької подруги принцеси Кароліни Крюгер. Пара зустрічалася понад сім років, перш ніж принцеса отримала дозвіл на шлюб від уряду Швеції (згідно з положеннями шведського Акту про престолонаслідування, уряд на прохання короля дає остаточну згоду на династичний шлюб принца або принцеси Швеції). Після цього визначилися і з датою весілля – 19 червня 2010 року, у 34-ту річницю шлюбу батьків Вікторії – короля Карла Густава та королеви Сільвії.

Меган Маркл та принц Гаррі

Меган і Гаррі / Фото: Getty Images

Американська акторка Меган Маркл і принц Гаррі познайомилися завдяки спільній подрузі. Меган саме гостювала в Лондоні в перервах між зніманнями у "Форс-мажорах", і її подруга Віолет фон Вестенгольц запропонувала організувати їй побачення з Гаррі. Втрачати було нічого і вечір намічався вільний. Меган погодилася і прийшла на побачення, на яке принц запізнився через затори на дорогах Лондона. Симпатія між ними спалахнула одразу. Гаррі описував цю першу зустріч у своїй книжці "Запасний", а також розповідав, яким було друге та всі наступні побачення. Здавалося, що він закохався по самі вуха. Вже після другого побачення Гаррі запропонував Меган поїхати разом з ним у поїздку до Ботсвани, і вона погодилася. Саме там розпочалася романтична історія пари. На відміну від брата, Гаррі не чекав надто багато і через півтора року стосунків запитав Меган, чи вийде вона за нього заміж. І вона сказала "так". Весілля зіграли у травні 2018 року в соборі Святого Георгія у Віндзорі.

Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

На той момент спадковий принц Данії зустрів свою майбутню дружину під час Олімпійських ігор в Австралії 2000 року. Це було в барі готелю Slip Inn у Дарлінг-Гарборі в Сіднеї, куди і він, і вона зайшли, щоб трохи відпочити після чергового дня змагань. Принц просто представився Фредом, а Мері не знала, що він – спадкоємець данського престолу, проте чоловік її зацікавив. Два роки вони тримали свої стосунки в таємниці, доки 2002 року Мері не переїхала до Копенгагена. Їй довелося не лише вивчити з нуля данську мову, а й прийняти лютеранську церкву, щоб згодом стати дружиною спадкового принца. Весілля пара зіграла у травні 2004 року.

Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Ще одна зустріч, яка могла ніколи не трапитися. Максима зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком також випадково на вечірці спільних друзів в іспанській Севільї. Як і в разі з данською парою, нідерландський принц представився просто Олександром і не розкривав, що є майбутнім монархом. А коли він повідомив Максимі свій титул, вона подумала, що він пожартував. Їхні побачення проходили в різних містах світу і часто в Нью-Йорку, де на той момент працювала Максима. Через деякий час дівчина переїхала до Брюсселя, де жила близько року і перебувала лише за кілька годин їзди від Амстердама. А ще за два роки Віллем-Олександр освідчився коханій. Вони одружилися в лютому 2002 року, а про їхню історію кохання навіть був знятий серіал.

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