Кейт Волш більше не прагне мати молодший вигляд: що для себе обрала актриса

Кейт Волш / © Associated Press

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Кейт Волш не збирається оголошувати війну зморшкам. Для акторки старіння — це радше баланс між турботою про себе та здатністю відпустити те, що неможливо зупинити. Бути проактивною, але не жити у постійному страху перед змінами — так вона описує свій підхід, про це розповіло видання NewBeauty.

І це особливо цікаво з огляду на її власну кар’єру. Волш стала по-справжньому відомою лише після 35 років, коли отримала роль доктора Еддісон Монтгомері у серіалі «Анатомія Грей». Згодом вона понад десятиліття грала цю героїню також у спінофі «Приватна практика». Тож її історія — чудовий доказ того, що у професійному житті точно немає терміну придатності.

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Від «треба мати гарний вигляд» до «хочу добре почуватися»

Кейт Волш / © Associated Press

У 20 років самодогляд для Волш фактично означав роботу, навчання акторської майстерності та ще більше роботи. Про спорт вона тоді думала переважно з позиції зовнішності, тобто, як залишатися у формі та водночас не стати надто мускулистою.

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У 30 років її ставлення змінилося, акторка почала більше цікавитися харчуванням, вітамінами, фізичною активністю та загалом здоров’ям. Чим більше вона дізнавалася про організм, тим усвідомленішою ставала її турбота про себе.

Сьогодні Волш не приховує, що любить їсти та не збирається сидіти на жорстких дієтах. Натомість стежить, щоб отримувати достатньо білка, необхідних поживних речовин і добавок.

Старіти — не означає «здаватися»

Кейт Волш / © Associated Press

Для Волш здорове старіння — це баланс. З одного боку, вона тренується, добре харчується та піклується про організм, з іншого — дозволяє собі насолоджуватися життям. Її головна ідея проста: не потрібно сприймати кожну зміну зовнішності як катастрофу. Замість страху та шоку вона пропонує зацікавленість, адже старіння — не помилка, яку треба виправити, а природний процес.

Акторка переконана, що жінкам потрібні позитивніші та цілісніші розмови про вік, без ідеї, що молодість є єдиною версією краси.

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Справжня впевненість починається зсередини

Кейт Волш / © Associated Press

На початку кар’єри впевненість Волш значною мірою залежала від зовнішніх речей, а саме, роботи, нових ролей, професійного успіху. Тепер усе інакше, вона говорить про «внутрішню подорож» і необхідність знаходити опору у собі.

Це дуже важливо у світі, який постійно змінюється. Для самої Кейт, яка називає себе дуже комунікабельною людиною, робота завжди була ще й джерелом спільноти, зв’язків та енергії. Проте з віком вона дедалі більше цінує внутрішній спокій.

Її формула краси теж змінилася. На думку актриси, краса — це внутрішня робота, вона помічає, що щасливі люди часто мають молодший вигляд, тому що радість буквально змінює те, як ми себе відчуваємо.

Сон, їжа та медитація

Акторка переконана, що креми, макіяж, салонні процедури та засоби для волосся можуть бути чудовими, але самі по собі не створюють відчуття щастя. Не менш важливими вона називає сон, відпочинок, правильне харчування, фізичну активність, медитацію та турботу про внутрішній стан. Усе це має працювати разом із зовнішнім доглядом.

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«Я не впізнаю себе на екрані»

Кейт Волш / © Associated Press

Цікаво, що багаторічна робота на телебаченні не зробила Волш залежною від власного відображення. Навпаки, акторка зізнається, що їй навіть дивно постійно бачити себе на екрані.

Вона не виросла у світі селфі, камер і соцмереж, де люди звикають щодня спостерігати за власним обличчям. Тому, коли переглядає свої старі фільми чи серіали, часом буквально не розуміє, хто та жінка на екрані.

Можливо, саме у цьому є ще один секрет її спокійного ставлення до віку, а саме, не перетворювати власну зовнішність на проєкт, за яким потрібно безперервно стежити.

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