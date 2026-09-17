Хороша мачуха: які стосунки у Меланії Трамп із дітьми Дональда Трампа

Меланія Трамп / © Associated Press

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У Дональда Трампа п’ятеро дітей від трьох шлюбів. Від першої дружини Івани Трамп у нього троє дітей — Дональд-молодший, який народився 1977 року, Іванка (1981) та Ерік (1984). Подружжя було разом із 1977 до 1990 року. Івана Трамп померла у 2022 році після падіння зі сходів.

У шлюбі з Марлою Мейплз, який тривав із 1993 до 1999 року, народилася донька Тіффані Трамп (1993). Наймолодший син президента США, Баррон, народився 2006 року в шлюбі з Меланією Трамп, з якою Дональд одружився у 2005 році, про це йдеться у матеріалі видання Hello!.

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Меланія Трамп / © Associated Press

Для Меланії це означало увійти в уже сформовану велику родину. У своїх мемуарах вона відверто описала цей досвід і назвала сімейну динаміку складною, проте попри все, вони мали можливість пізнавати одне одного. За її словами, це все вимагало гнучкості та відкритості, а кожна взаємодія ставала можливістю налагодити зв’язок, чогось навчитися та разом змінюватися.

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Важливою частиною її підходу стало бажання невтручання у життя пасинків і падчерки. Меланія зазначила, що намагалася залишати їм особистий простір, водночас залишалася доброзичливою та щасливою присутністю в їхньому житті.

Меланія Трамп / © Associated Press

Її підхід до побудови стосунків із дітьми Дональда ґрунтувався на любові та повазі, пояснила вона. Меланія наголосила, що ніколи не прагнула замінити їм матерів. Її роль, за власними словами, полягала у тому, щоб підтримувати теплий та дружній зв’язок із кожним із дітей.

При цьому вона визнає, що у великій родині неможливо завжди погоджуватися одне з одним. Меланія розповіла, що не поділяє деяких поглядів або рішень дорослих дітей Дональда, як і не погоджується з усіма рішеннями самого чоловіка. Однак для неї різні позиції — природна частина людських стосунків.

Її сімейна філософія зводиться до короткої формули: «Не контролювати, а комунікувати». Меланія також підкреслює, що надмірне бажання контролю не допомагає здоровій сімейній атмосфері. Кожному члену родини, на її думку, потрібен власний простір і вона намагається його поважати.

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Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп описує свою роль у змішаній родині не як спробу стати головною фігурою для всіх, а як прагнення зберігати баланс між близькістю та особистими кордонами. Її принцип — повага, спілкування та свобода залишатися тим, ким ви є і це стосується не лише стосунків із дорослими дітьми чоловіка, а й того, як вона бачить сімейне життя загалом.

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