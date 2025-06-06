Група протесту під назвою «Гарячий безлад» тримає вивіски із зображенням Джеффрі Епштейна перед будівлею федерального суду 8 липня 2019 року в Нью-Йорку / © Getty Images

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Останнім часом сексуальними скандалами світ уже ситий по горло. І все-таки справа Джеффрі Епштейна залишається актуальною і іноді переживає сплеск інтересу та уваги. Нещодавно, у квітні 2025 року, Вірджинія Джуффре, яка звинуватила Джеффрі Епштейна і британського принца Ендрю в сексуальній експлуатації, наклала на себе руки у віці 41 року. А буквально вчора Ілон Маск заявив, що ім’я Дональда Трампа є у «файлах Епштейна», пов’язаних із секс-торгівлею.

Крім того, мало хто вірить у те, що така заможна людина, якою був Епштейн, пішов із життя з власної волі, а тому браку конспірологічних версій щодо того, хто міг би йому в цьому допомогти, не спостерігається.

То хто ж такий Джеффрі Епштейн і як він помер — була його смерть самогубством чи вбивством?

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Джеффрі Епштейн / © Getty Images

Свій життєвий шлях Джеффрі Епштейн, що з’явився на світ у Нью-Йорку, почав з викладання математики та фізики у приватній школі Далтон на Манхеттені. Але вже 1976 року він вирішив зайнятися фінансами і, заснувавши власну фірму J Epstein & Co, неабияк у цьому досяг успіху, отримавши негласний титул «таємничого багатія» — ні про нього, ні про його клієнтів практично нічого не було відомо, хоча він обріс зв’язками у вищих верствах світової еліти.

Будинок Джеффрі Епштейна розташований на великій набережній у місті Палм-Біч, неподалік Мар-а-Лаго президента Трампа. / © Getty Images

Епштейна, який жив, як то кажуть, на широку ногу, називали «непристойно багатим»: незважаючи на те, що точний розмір його статку невідомий, у тому, що він є мільярдером, ні в кого з економістів і журналістів сумнівів не було і немає. Епштейну належали особняк у Нью-Йорку, два будинки на Віргінських островах (один із них знаходився у власності фінансиста), нерухомість у Парижі, Нью-Мексико та Флориді, 2 літаки та 15 автомобілів.

Однак прославився фінансист аж ніяк не розміром свого статку, а організацією будинку розпусти для високопосадовців з усього світу. «Співробітницями» його борделю, як правило, були неповнолітні дівчата, а серед клієнтів називають — окрім інших — Білла Клінтона, Дональда Трампа, який на повний голос називав його «прекрасним хлопцем», і принца Ендрю. Структура, яку він організував, була складною та розгалуженою і схожою на сексуальне рабство. Він запрошував дівчат для того, щоб вони робили йому, а потім його друзям і знайомим масаж у оголеному вигляді, після чого їх наражали на сексуальне насильство. За нього — як, зрештою, і за вербування нових учасниць оргій — малоліткам щедро платили.

Арешт та звинувачення

Джеффрі Епштейн / © Getty Images

Загалом — за сукупністю скоєних злочинів (до організації сексуального рабства додалося звинувачення у підкупі свідків — він переказав на рахунок деяких з них 350 тисяч доларів) — Епштейну загрожувала до 45 років позбавлення волі, що з урахуванням його віку — а фінансисту на момент ув’язнення виповнилося 66 років — було тотожно пожиттєвому ув’язненню. Епштейна затримали 2019 року в аеропорту Тетерборо в Нью-Джерсі, куди він прилетів на власному літаку. Сторона звинувачення наполягла на арешті, оскільки мільярдер має такий статок, що легко може втекти від суду.

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До того ж, одного разу Епштейна вже намагалися засудити: 2005 року його звинувачували в організації підліткової проституції — свідчення проти нього тоді дали понад 30 дівчат. Фінансист був на волосину від ув’язнення, але 2008 року він визнав себе винним і уклав угоду зі слідством. Провівши поад рік у в’язниці, Епштейн вийшов на волю. Щоправда, він змушений був виплатити компенсацію постраждалим і був внесений до списку осіб, які чинили злочини на сексуальному ґрунті, але визволення з в’язниці того варте. Адвокати жертв насильства протягом кількох років намагалися оскаржити покарання, але це так і не вдалося.

Дональд Трамп та його дівчина (і майбутня дружина), колишня модель Меланія Кнаус, Джеффрі Епштейн та британська світська левиця Гіслен Максвелл разом позують у клубі Mar-a-Lago. Палм-Біч, Флорида, 12 лютого 2000 р. / © Getty Images

На своє виправдання фінансист і мільярдер заявив, що зустрічі високопосадовців із дівчатами, багатьом з яких ледве виповнилося 14 років, відбувалися за взаємною згодою. До того ж, за його словами, він не знав, що вони є неповнолітніми — вони мали дорослий вигляд.

Конспірологія і ще раз конспірологія

Звістка про те, що Епштейн наклав на себе руки — повісився — у тюремній камері Metropolitan Correctional Center, облетіла світові ЗМІ 10 серпня 2019 року, викликавши цілу низку конспірологічних версій — журналісти та експерти відмовлялися вірити в те, що така людина пішла з життя добровільно. Тож які причини смерті Джеффрі Епштейна?

Фотографія Джеффрі Епштейна та Тілі Девіс поширювалася під час прес-конференції у 2019 році. У позові, поданому дівчиною, вона стверджує, що Епштейн зґвалтував і продав її, коли їй було 17 років. / © Getty Images

Кілери — охоронці в’язниці. Насамперед підозра впала на тюремних охоронців, які, за словами офісу прокурора США у Південному округу Нью-Йорка, регулярно не виконували своїх посадових обов’язків — не проводили перевірку ув’язнених та фальсифікували офіційну звітність, щоб приховати це. Саме їх зобов’язали в ніч смерті Епштейна навідуватись до його камери, щоб переконатися, що з її мешканцем усе гаразд — їм нічого не заважало інсценувати самогубство. Були навіть офіційно названі їхні імена — Това Ноел та Майкл Томас. Від роботи їх усунули, порушили кримінальну справу, звинувативши у злочинній недбалості, навіть пропонували угоду зі слідством, але довести провину у вбивстві так і не змогли.

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Вірджинія Джуффре тримає фотографію себе у 16 років, вона стверджує, що мультимільйонер з Палм-Біч Джеффрі Епштейн вчинив над нею тоді сексуальне насильство. / © Getty Images

«Він дуже багато знав». Якщо повірити конспірологам — як професійним, і доморослим — і охоронці справді вбили Епштейна, то найголовніше — з’ясувати, хто це вбивство замовив. Але назвати їхні імена дуже складно — знайомства фінансиста подібні до айсберга, де на вершині всього лише кілька відомих імен, а всі інші приховані під «темною водою». Не дивно, що ці люди й прибрали Епштейна, побоюючись, що на суді він може заговорити, розповівши про їхню участь у гучному сексуальному скандалі. Втім, тих знайомих фінансиста, імена яких названі — наприклад, ті ж Дональд Трамп і принц Ендрю — також виключати не можна: ніхто не знає, які таємниці про них міг видати Епштейн, тоді як його смерть ховає якщо й не всі, то багато кінців у воду.

Чистісіньке самогубство. Велика ймовірність того, що смерть Джеффрі Епштейна справді самогубство. Охоронці мали чергувати біля його камери, оскільки незадовго до цього фінансист уже намагався звести рахунки з життям, але його встигли відкачати. Але цього разу вони виявили недбалість і не встигли вчасно — Епштейн встиг померти до їхнього приходу. Якщо це дійсно так, то як бути з висновками відомого судмедексперта — колишнього головного судмедексперта Нью-Йорка — Майкла Бадена, який на прохання брата Джеффрі був присутній на розтині. За його словами, численні переломи кісток шиї, швидше, вказують на вбивство, а не на самогубство, тож, схоже, ставити в цій справі крапку ще зарано.