Хвора, зла та самотня: донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Вівʼєн зізналася про госпіталізацію через РХП

Анджеліна Джолі та Вівʼєн / © Associated Press

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За бездоганними світлинами, відомим прізвищем і життям у тіні голлівудської слави не завжди ховається казка. Історія Вів’єн Джолі — болісне нагадування про те, що психологічні труднощі не оминають навіть дітей найвідоміших зірок. Цього разу донька Анджеліни Джолі наважилася показати публіці дуже особисту частину свого життя і зробила це мовою мистецтва, про це розповіло видання Page Six.

«Це був найгірший і найкращий час мого життя»

Вів’єн Джолі / © Getty Images

Своїм зізнанням Вів’єн поділилася в авторській заяві під назвою «The Tulip Field» («Тюльпанове поле»), яку представили разом із її картинами на виставці «The Tulip Field: A Gallery on Patience of Patients». Експозиція проходила з 2 до 8 листопада в галереї Forager Crafts у Лос-Анджелесі.

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Дивиться фото робіт Вівʼєн за посиланням.

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Дівчина розповіла, що на початку року опинилася у лікарні через розлад харчової поведінки (РХП). Вона не приховувала, наскільки важким був цей період.

«Як і багато інших людей, я боролася з проблемами ментального здоров’я. Я також мала труднощі з розладом харчової поведінки. На початку цього року мене госпіталізували. Я почувалася злою, хворою і дуже самотньою» — написала Вів’єн.

Анджеліна Джолі та Вівʼєн / © Associated Press

Однак саме у лікарні вона знайшла підтримку там, де найменше очікувала. Тепло медичного персоналу та інших молодих пацієнтів поступово допомогло їй подолати внутрішні бар’єри.

«Я ніколи так сильно не сміялася і не плакала. Ніколи не була настільки чесною із собою та справжньою» — зізналася дівчина.

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Вона також подякувала дітям, із якими познайомилася під час лікування, за важливий урок, адже вони навчили її знаходити силу навіть тоді, коли почуваєшся найвразливішим.

Історія, яку вона вирішила зберегти

Вів’єн Джолі / © Getty Images

Назву виставки Вів’єн обрала невипадково. «The Tulip Field» — так вона називала лікарню, де проходила лікування. Її картини стали своєрідним візуальним щоденником того періоду, бо у них відображені моменти смутку, безнадії, сміху, відчуття безпеки та маленькі перемоги над собою.

Оскільки фотографій із лікарняного періоду не залишилося, мистецтво стало для Вів’єн способом зберегти спогади про людей і переживання, які змінили її.

Особливо зворушлива деталь — назви робіт дівчина взяла зі своїх щоденникових записів. Наприклад, картина «Vitals» («Життєві показники») супроводжувалася нотаткою від 14 травня 2026 року: «Я почуваюся винною через те, що мені доводиться так довго залишатися у лікарні». Інші роботи також містили фрагменти її особистих записів, маленькі моменти великої історії про вразливість, прийняття та відновлення.

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Вів’єн знадобилося чимало мужності, щоб відверто розповісти про настільки особистий досвід. Проте вона сподівається, що її історія допоможе хоча б одній людині не почуватися самотньою та наважитися звернутися по допомогу.

Що таке розлад харчової поведінки

Родина Анджеліни Джолі / © Associated Press

Розлад харчової поведінки (РХП) — не просто проблеми з апетитом чи невдоволення власною зовнішністю, це серйозні психічні розлади, які впливають на ставлення людини до їжі, ваги, власного тіла та самооцінки. До них належать, зокрема, анорексія, булімія та компульсивне переїдання.

РХП можуть супроводжуватися тривогою, почуттям провини, соромом, нав’язливими думками про їжу та тілесні зміни. Водночас це не питання сили волі чи браку самоконтролю, а стани, які потребують професійної допомоги, зокрема психологічної, психіатричної та медичної.

Саме тому відвертість Вів’єн дуже важлива, адже її історія допомагає нагадати, що за зовнішньою усмішкою може ховатися серйозна боротьба, а звернутися по допомогу — не слабкість, а важливий крок до одужання.

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