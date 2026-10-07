Хвилі немов після пілатесу: як повторити зачіску акторки Крістен Белл

Крістен Белл / © Getty Images

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Найпривабливіші хвилі часто мають такий вигляд, ніби вони виникли самі собою. Волосся після тренування — ідеальний приклад, адже хвіст залишає нерівномірні заломи, окремі пасма трохи вибиваються, а текстура виходить живою та природною, про це розповіло видання NewBeauty.

Саме цей ефект стиліст Дімітріс Джаннетос створив для Крістен Белл. Замість однакових ідеальних локонів він зробив ставку на хвилі різного розміру, накручені у різних напрямках і трохи недбалу лінію росту волосся.

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Як повторити укладання

Розділіть волосся на секції. Не намагайтеся працювати з однаковими за товщиною пасмами. Невелика різниця допоможе отримати природнішу, «живу» текстуру. Візьміть два розміри плойки. Один інструмент має бути тоншим, другий — більшим. Це важливо, бо однаковий діаметр зробить хвилі надто однаковими. Накручуйте пасма у різних напрямках. Одне пасмо — від обличчя, інше — до обличчя. Не потрібно гнатися за ідеальною повторюваністю, навпаки, легка хаотичність тут працюватиме краще. Не робіть тугі локони. Ваше завдання — не пружні кучері, а м’який вигин. Після накручування дайте волоссю охолонути, а потім легко розберіть хвилі пальцями. Додайте текстуру біля обличчя. Нанесіть трохи мусу на гребінець і м’яко пройдіться ним уздовж лінії росту волосся, та зачісуйте пасма назад. Потім залиште їх висохнути природним шляхом. Так можна отримати той самий ефект легкої текстури, який з’являється після тренування. Не розчісуйте волосся. Фінальний штрих — кілька пасом, які лежать «проти інших». Саме ця недосконалість і робить зачіску схожою на справжні «живі» хвилі.

Секрет цієї зачіски — не у складній техніці, а у контрольованій недбалості. Два розміри плойки, різні напрямки накручування, трохи мусу біля коренів і замість ідеально однакових локонів ви отримуєте м’які хвилі, які мають такий вигляд, ніби волосся просто красиво висохло саме собою.

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