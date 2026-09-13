Кіно з зубами: 6 чорних комедій, де смішно до сліз і моторошно водночас

Реклама

Коли серйозно реагувати на всіляку дичину, що коїться навколо, вже просто не виходить, на допомогу приходить чорна комедія — жанр, який дозволяє сміятися там, де наче треба плакати, і паралельно — чітко бачити всі наші спільні помилки та болючі точки. У цій добірці ми зібрали шість чорних комедій: найсмішніших — і водночас наймоторошніших через свою реалістичність, — які доводять, що найкращий спосіб витримати абсурд навколо — це вчасно та влучно над ним посміятися.

«Трикутник смутку» (2022)

Стрічка шведського режисера Рубена Естлунда, яка завоювала Золоту пальмову гілку Канн, отримала свою назву від терміна з модельного бізнесу та косметології: «трикутник смутку» — так називають мімічну зморшку між бровами від насуплених очей, котру розгладжують ботоксом. Ця іронічна назва чудово задає тон усій сатирі на світ, де зовнішність стала головним капіталом, а життя вимірюється кількістю лайків. У центрі сюжету — пара молодих моделей та інфлюенсерів, Карл і Яя, які не мають грошей, проте завдяки своїй медійності вирушають у розкішний круїз на яхті в компанії «володарів світу»: цинічного російського олігарха, мільйонерів-технократів та торговців зброєю, котрі обговорюють свої контракти за келихом шампанського так само невимушено, як погоду.

Реклама

Однак невдовзі грандіозний шторм і ланцюжок комічних та відверто абсурдних халеп миттєво перевертають усе догори дригом, викидаючи вцілілих пасажирів яхти на безлюдний острів. Оскільки заможні інфлюенсери та мільйонери виявляються абсолютно безпорадними в диких умовах, ситуацію рятує звичайна прибиральниця, яка єдина вміє добувати їжу й орієнтуватися в природі. Але, відчувши власну силу, вона дуже швидко перетворюється на жорстоку диктаторку у своїй новій мікроспільноті.

Реклама

«Меню» (2022)

У чорній комедії-трилері від режисера Марка Майлода компанія заможних гурманів, снобів та інфлюенсерів вирушає на відокремлений острів заради ексклюзивної вечері від зіркового шеф-кухаря Джуліана Словіка (Рейф Файнз). Проте замість вишуканого задоволення на гостей чекає моторошний перформанс, де кожна страва є частиною ретельно спланованої і безжальної кари.

Словік — людина, яка віддала улюбленому ремеслу все життя, але врешті-решт усвідомила, що її мистецтво перетворилося на черговий атрибут розкоші для людей, які давно втратили здатність відчувати смак чи справжнє натхнення. До розпачу та люті шефа довели не стільки гроші чи пихатість його гостей, скільки їхня споживацька порожнеча та повна зневага до самої суті кулінарного мистецтва. Для цих гостей його їжа — його творчість! — є лише інструментом для демонстрації високого статусу і фоном для чергового селфі, позбавленого будь-якого живого сенсу. Тож своєю радикальною вечерею Словік влаштовує гірку та іронічну розправу над усіма, хто звик споживати культуру бездумно і паразитувати на чужому таланті.

«Не дивіться вгору» (2021)

Режисер, сценарист і продюсер Адам Мак-Кей (до речі, він також був продюсером згаданого раніше «Меню») створив ідеальну кіносуміш гострого гумору і тривожного абсурду нашого часу. У центрі сюжету опиняються двоє скромних астрономів — професор у виконанні Леонардо Ді Капріо та його студентка, яку зіграла Дженніфер Лоуренс, — які з’ясовують, що до Землі на величезній швидкості наближається комета, яка гарантовано знищить усе людство. Намагаючись попередити світ про неминучу катастрофу, герої вирушають у виснажливе турне кабінетами міністерств та популярними телевізійними шоу, але натомість стикаються з повною байдужістю політиків, марнославством соцмереж та інфантильністю селебріті.

Стрічка отримала чотири номінації на «Оскар», зокрема за найкращий фільм і найкращий оригінальний сценарій, а її головною окрасою став неймовірно зірковий акторський каст. Поруч із Ді Капріо та Лоуренс на екрані з’являються Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе та інші зірки першої величини, які разом створюють дотепну й реалістичну карикатуру на сучасне суспільство. Фільм майстерно показує, як перед обличчям глобальної загрози люди здатні сперечатися про що завгодно, крім самої проблеми, перетворюючи кінець світу на черговий галасливий медійний скандал.

Реклама

«Еддінгтон» (2025)

Це кіно від студії А24 та режисера Арі Астера поєднує такі несумісні жанри, як сучасний вестерн, параноїдальний трилер та чорна комедія. Події розгортаються під час ковідно-карантинного літа-2020 у містечку Еддінгтон в штаті Нью-Мексико. Сюжет картини зосереджений на гострому протистоянні між консервативним місцевим шерифом Джо Кроссом (Гоакін Фенікс) та прогресивним мером Тедом Гарсією (Педро Паскаль), який прагне модернізувати провінційне селище шляхом будівництва тут нового центру обробки даних для ШІ.

Цей конфлікт підпалює справжню порохову бочку, де через спіралеподібні змови, вплив інтернет-конспірології та соціальних мереж, а також через обридлі карантинні обмеження сусід іде війною на сусіда, перетворюючи невелику громаду на вибухову мікромодель усієї країни.

«Паразити» (2019)

Ця стрічка південнокорейського режисера Пон Джун Хо свого часу здійснила справжню революцію у світі кіно, здобувши головну нагороду Каннського кінофестивалю, а згодом тріумфувавши на «Оскарі». Фільм увійшов в історію премії як перша неангломовна стрічка, яка здобула перемогу в категорії «Найкращий фільм», а загалом «Паразити» забрали чотири золоті статуетки, включно з найкращою режисурою та оригінальним сценарієм. Такий небачений успіх перетворив гостру соціальну сатиру на всесвітній феномен, який однаково захопив і масового глядача, і кінокритиків.

У центрі сюжету опиняється бідна родина Кім, яка мешкає у вологому напівпідвалі та перебивається випадковими заробітками. Коли старшому сину випадає шанс стати репетитором у надзвичайно заможній родині Пак, кмітливі родичі поступово розгортають зухвалу аферу: за допомогою підроблених документів і хитрощів вони по черзі влаштовуються до цього ж особняка під виглядом водія, економки та арттерапевтки. Але те, що спершу нагадує дотепну сімейну комедію, згодом різко змінює тон, перетворюючись на напружений трилер із чорним гумором, який блискуче та безжально демонструє прірву між різними світами.

Реклама

«Справжній герой» (2026)

Чорнокомедійний екшен режисера Ромена Гавраса побудований на їдкій та влучній сатирі, яка висміює одразу дві небезпечні крайнощі сучасного суспільства — фанатичний, доведений до абсурду екоактивізм, та не менш радикальну холоднокровну зневагу до всього живого з боку безпринципних ділків. За сюжетом на закритий гала-вечір для багатіїв вривається група екоактивістів на чолі з «провидицею» Джоан (Аня Тейлор-Джой). Джоан переконана, що світ на межі екологічної катастрофи, і зупинити це може лише жертвоприношення трьох людей, а саме — голлівудського актора бойовиків Майка Тайлера (Кріс Еванс), найбагатшого бізнесмена світу Бена Бракена (Венсан Касель) і… випадкової гості вечора на ім’я Кеті (Амбіка Мод). Унаслідок моторошного ультиматуму з vip-персон миттєво злітають маски вихованості, і герої опиняються у справжній грі на виживання, що безжально висміює лицемірство сучасних еліт.

Стрічка вирізняється винятковим акторським ансамблем, до якого, окрім згаданих вище, також увійшли Сальма Гаєк Піно, Джон Малкович та навіть попдіва Charli XCX у ролі… Матінки-природи. А побачити у кіно цю моторошно-смішну історію про те, як легко втратити здоровий глузд у боротьбі за свої ідеї, можна в українських кінотеатрах.

Новини партнерів

Новини партнерів