Класика, яка завжди у моді: 5 б’юті-секретів макіяжу супермоделі Іман

Іман / © Associated Press

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У світі, де б’юті-тренди змінюються швидше, ніж ми встигаємо оновити косметичку, є речі, які залишаються незмінними. Супермодель Іман — саме з тих жінок, чий стиль не підпорядковується модним диктатам. Її краса завжди була про впевненість, витонченість і вміння залишатися собою.

Цю філософію поділяє і її візажист Кейтa Мур, який працює із зірками світового масштабу. Спеціально для видання NewBeauty він розповів про створення макіяжу супермоделі для CFDA Fashion Awards 2026 та пояснив, чому класика — найкраща інвестиція у власний стиль.

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Класика замість трендів

Іман / © Associated Press

«У світі, повному трендів, я віддаю перевагу класиці» — ця фраза Іман стала своєрідним орієнтиром для створення її образу. За словами Кейтa, саме ця думка нагадує йому, наскільки важливо не втрачати власний стиль, навіть коли навколо постійно з’являються нові тенденції.

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Для виходу на CFDA Fashion Awards команда обрала перевірену часом естетику, а саме, виразний макіяж очей із м’яким димчастим ефектом, нюдові губи з коричневим контуром і напівосяяну шкіру.

Образ вийшов елегантним, але не надто урочистим, виразним, але без зайвої драматичності. Саме той випадок, коли макіяж не перекриває індивідуальність, а делікатно її підкреслює.

Осяяна шкіра — основа

Кейтa зізнається, що його головний б’юті-пріоритет — шкіра. І незалежно від того, для якої події він готує клієнтку, робота над макіяжем завжди починається з якісного зволоження.

Візажист наголошує, що без правильної підготовки шкіри навіть найкраща декоративна косметика не ляже так, як потрібно. Саме зволоження допомагає створити гладку основу, завдяки якій тональний засіб має природніший вигляд, а макіяж довше залишається охайним.

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Для Іман він обрав легке тональне покриття, яке вирівнює тон обличчя, але не приховує природну текстуру шкіри. Його підхід — не наносити щільний шар косметики на все обличчя, а працювати локально та додавати покриття лише там, де це справді необхідно. У результаті шкіра має свіжий, здоровий вигляд, а природні об’єми обличчя залишаються помітними.

Головний секрет ідеального тону

Одна з найцікавіших порад візажиста стосується підбору відтінку тонального засобу. Мур рекомендує орієнтуватися не лише на колір обличчя, а й на відтінок шкіри у зоні шиї, підборіддя та декольте.

Це важливо, бо обличчя може відрізнятися за кольором від інших ділянок тіла, тому тон, який здається ідеальним у дзеркалі, іноді створює помітну різницю між обличчям і шиєю.

Ще один професійний лайфгак — перевіряти відтінок за різного освітлення. Денне світло, теплі лампи та спалахи фотокамер можуть по-різному змінювати сприйняття кольору. Це актуально для вечірніх заходів, де макіяж має мати гармонійний вигляд і наживо, і на фотографіях.

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Легкий рум’янець

Іман / © Associated Press

Щоб додати обличчю свіжості, візажист використав теплий персиковий відтінок рум’ян. Він наніс його на яблучка щік, а потім м’яко розтушував у напрямку скронь. Такий хитрик допомагає візуально освіжити обличчя, делікатно підкреслити вилиці та створити ефект природного рум’янцю.

Фінальний штрих — легке сяйво на верхній частині вилиць. Мур не прагнув отримати інтенсивний блиск або помітний шиммер. Його завданням було створити ефект свіжої, добре зволоженої шкіри, яка красиво відбиває світло, але не має надмірного осяяння.

Димчасті очі

Найвиразнішою деталлю образу Іман стали очі. Класичний «smoky eyes» — одна з тих технік, які залишаються актуальними незалежно від сезону, модних палітр чи популярності нових б’юті-трендів.

Мур почав із нанесення коричневих тіней у складку повіки, поступово додав глибини темнішими відтінками вздовж лінії росту вій та у зовнішніх куточках очей.

Однак справжній секрет цієї техніки — у розтушовуванні. Межі між відтінками не повинні бути різкими, кольори мають плавно переходити один в інший та створювати м’яку димку.

Для завершення макіяжу очей візажист зробив акцент на віях, спочатку підкреслив їхню довжину та розділення, а потім додав об’єму. Завдяки цьому погляд став виразним, але не перевантаженим.

Нюдові губи з коричневим контуром

Губи стали логічним продовженням класичної естетики образу. Мур обрав коричневий контур, щоб делікатно підкреслити природну форму губ, а зверху додав нюдовий відтінок із легким глянцевим фінішем.

Цей хитрик добре працює, коли хочеться зробити губи виразнішими, але зберегти природність. Коричневий контур додає об’єму та чіткості, а нюдовий колір пом’якшує загальне враження.

У поєднанні з димчастими очима та осяяною шкірою виходить універсальний вечірній макіяж, який легко адаптувати і для особливої події, і для елегантного повсякденного образу.

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