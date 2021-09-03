Клінтон проти Левінскі: історія найгучнішого секс-скандалу в історії 20 століття

Це резонансна справа, яка не дає її головним фігурантам спокою вже понад 20 років.

В історії було чимало злочинів, в основі яких лежали кохання, зради, секс, гроші і політика, але мало про який з них безупинно говорять у всьому світі понад тиждень. Найбільш довготривалим секс-скандалом 20 століття стала історія 42-го президента США Білла Клінтона і Моніки Левінскі — 24-річної дівчини, життя якої зламали назавжди політичні ігри.

Оскільки 7 вересня виходить серіал "Імпічмент: Американська історія злочинів", що покаже резонансний роман президента і судові розгляди, ми вирішили розповісти, чому так сталося і які мало наслідки для всіх фігурантів цієї справи.

Білл Клінтон проти Поли Джонс

Білл Клінтон - яскрава особистість, харизматичний чоловік, який багато в чому хотів був схожим на улюбленця мільйонів і свого кумира Джона Кеннеді. 1997 року він вдруге обіймає пост президента від Демократичної партії, Америка його любить, адже стан справ в економіці країни помітно покращився, а сам президент - приємний, красномовний і грає роль порядного сім'янина.

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Якими були стосунки президента і його дружини Гілларі насправді невідомо, але те, що він шукав втіхи на стороні, — стало суспільним фактом. Як виявилося згодом, романів у президента було чимало.

Першою хто публічно звинуватив Білла Клінтона в сексуальних домаганнях була колишня працівниця адміністрації штату Арканзас Пола Джонс. За її словами, 8 травня 1991 року, вона працювала державною службовицею і відвідала Щорічну конференцію в місті Літл-Рок. Джонс стверджувала, що місцевий поліцейський попросив її з'явитися у готельному номері губернатора Арканзасу Біла Клінтона. Коли вона прийшла до номера, Клінтон оголився і запропонував їй оральний секс.

Пола Джонс під час інтерв'ю / Getty Images

Спочатку Пола тримала цю історію в секреті, але 1994 року чомусь зважилася розповісти правду. Дівчина дала інтерв'ю виданню The American Spectator, а потім у травні того ж року подала проти Клінтон позов про сексуальні домагання і зажадала компенсацію в розмірі 750 тисяч доларів і публічних вибачень.

Оскільки Пола не могла довести факт домагань, її адвокати вирішили піти іншим шляхом і довести суду, що Клінтон неодноразово вступав у сексуальні стосунки з державними службовицями. Тому вони викликали до суду жінок, з якими, як вони підозрювали, Клінтон мав зв'язок, однією з цих жінок була Моніка Левінскі.

Моніка Левінскі / Getty Images

Моніка Левінскі

1995 року 22 річна Моніка Левінскі, випускниця Коледжу Льюїса і Кларка, зробила важливий крок у своїй кар'єрі — дівчину взяли стажеркою до Білого дому, а потім призначили на постійну посаду. Через місяць роботи її попросили занести теку з документами до кабінету президента Білла Клінтона. Так все і почалося — Моніка закохалася в чоловіка, який був старший за неї майже на 30 років.

Овальний кабінет ніколи не проглядався службами безпеки і що в ньому відбувалося не знав ніхто, тому досить тривалий час побачення Клінтона і Левінскі залишалися секретом.

Моніка Левінскі зустрічається з президентом Біллом Клінтоном на різдвяному святі в Білому домі, 16 грудня 1996 року / Getty Images

Їхні зустрічі були нечастими, але вони поводилися, як закохані: обмінювалися подарунками, називали одне одного пестливо-зменшувальними. У Білому домі багато хто знав про сексуальні захоплення президента і 1996 року, коли Левінскі, на їхню думку, почала занадто багато часу проводити з Клінтоном її вирішили перевести на іншу роботу до Пентагону. Але ці сексуальні стосунки все одно тривали до 1997-го. Моніка була закохана і вірила, що коли президентський термін Клінтона завершиться, він розлучиться з дружиною і одружується з нею.

Після зустрічі і розмови з Клінтоном Моніка ділилася своїми почуттями і переживаннями з новою подругою — співробітницею міністерства оборони Ліндою Тріпп. Лінда була набагато старшою за Моніку і секрет наївної дівчини зберігати не стала, а розповіла все Люсіанні Гольдберг — своїй подрузі і літературній агентці. Люсіанна переконала Лінду записувати всі телефонні розмови з Монікою Левінскі.

Лінда Тріпп розмовляє з пресою біля будівлі Федерального суду 29 липня 1998 року у Вашингтоні / Getty Images

Так протягом досить довго часу Лінда Тріпп записувала всі телефонні одкровення Моніки. Мабуть, під час однієї з таких розмов, спливло, що під час інтимної близькості сукня Моніки була забруднена спермою Клінтона. Тріпп переконала дівчину цю сукню зберегти і не здавати до хімчистки.

Імпічмент

Коли справа Поли Джонс набирала все більших обертів і Моніку викликали до суду, люди Клінтона провели з дівчиною бесіду, пояснивши, що говорити про секс з президентом там вона не повинна. Тобто збрехати під присягою.

У січні 1998 року Лінда Тріпп дізнавшись, що в ході судових розглядів у справі Поли Джонс Левінскі заперечувала під присягою факт стосунків із Клінтоном, надала плівки із записами їхніх розмов Кеннету Стару, незалежному адвокату, який розслідував пов'язані з Клінтоном справи.

Стар та інші адвокати натиснули на Левінскі, розповідали їй про ув'язнення, якщо вона збреше на суді. В результаті дівчина здалася і після підписання угоди про недоторканність надала докази — синю сукню, про наявність якого раніше у суді розповіла Лінда Тріпп.

Кеннет Старр, 19 листопада 1998 року / Getty Images

Клінтона викликали повторно до суду, допитував його тепер Старр. Під присягою президент продовжив заперечувати сексуальний зв'язок з Монікою.

"У мене не було жодних сексуальних зв'язків з цією жінкою, міс Левінскі", — сказав він на пресконференції.

Тоді Кеннет Старр надав суду свій головний доказ: телефонні розмови і синю сукню. Лабораторний аналіз показав, що сперма на сукні належала президентові США. Сумнівів не залишилося — Клінтон брехав.

Синя сукня Моніки Левінскі, забруднена під час сексуального контакту з президентом Біллом Клінтоном / Getty Images

У звіті Старра було перераховано 11 можливих підстав для імпічменту за чотирма категоріями: лжесвідчення, перешкоджання здійсненню правосуддя, фальсифікація свідків і зловживання владою. Але ось лише в неправдивих свідченнях Клінтон так і не зізнався, адже поняття "оральний секс" до "сексуальних стоснків" він не відносив про що і заявив у суді.

Рукописна записка від Моніки Левінскі президенту Біллу Клінтону, представлена як доказ в документах розслідування Кена Старра / Getty Images

19 грудня 1998 Палата представників проголосувала за імпічмент Клінтона. Але, попри республіканський контроль над Сенатом, вони не змогли зібрати необхідну більшість у дві третини голосів, щоб визнати його винним. Імпічмент відхилили, Клінтон залишився на посаді президента до 20 січня 2001 року — завершення свого терміну. Згодом суд виніс рішення у неповазі до правосуддя, призупинив його юридичну ліцензію на 5 років і оштрафував на 90 тисяч доларів.

Білл Клінтон робить коротку заяву, що Сенат виправдав його за звинуваченням в імпічмент, 12 лютого 1999 року / Getty Images

Гілларі

Говорячи про цю історію, мало хто згадує ще одну жертву — першу леді Гілларі Клінтон. Дізнавшись про багаторічні зради чоловіка, вона була розбита і зла, але на публіці продовжувала грати роль зразкової дружини, яка підтримує чоловіка і усміхається пресі.

Президент Білл Клінтон і перша леді Гілларі Клінтон, 31 липня 1998 року / Getty Images

Для неї розлучення було неприйнятним, адже в чоловіка вона вклала і пожертвувала занадто багато. Тому вирішила залишитися з Біллом, але обернула цю ганебну історію своєю потужною зброєю. Вона змінила імідж і по завершенню президентського терміну чоловіка почала активно розвивати свою кар'єру в політиці. Гілларі стала сенаторкою штату Нью-Йорк, а потім державним секретарем за Барака Обами.

Вона написала не одну книжку, в якій згадала про зради чоловіка, виступала з лекціями в університетах (за які отримувала по 220 тисяч доларів), виступала на публіці з промовами і все сильніше пробивала собі шлях у президентське крісло. Якби вона розлучилася, претендувати на пост президента не могла б. 2016 року Гілларі домоглася свого і стала кандидаткою у президенти від Демократичної партії, але на виборах програла.

Гілларі Клінтон тримає свою автобіографію "Жива історія" / Getty Images

Наслідки

Паола Джонс, яка почала судову тяганину, все ж отримала свої гроші. Клінтон заплатив їй 850 тисяч доларів за припинення позову. Джонс і її адвокати згодом заявили, що ця виплата є доказом провини Клінтона.

Також розголосу набула ще одна історія. На суд у справі була викликана Дженніфер Флаверс, яка під присягою розповіла, що у неї були 12-річні стосунки з Клітоном і вона навіть зробив аборт. Це водночас, що про ці стосунки вона заявляла ще 1992 року. Клінтон цей зв'язок теж заперечував, але під час судової справи таки зізнався, що спав з цією жінкою, але лише один раз.

Дженніфер Флаверс проводить пресконференцію / Getty Images

Моніка ж стала головною жертвою цієї секс-історії, адже її колишній коханець і Білий дім просто залишили на поталу. Протягом багатьох років Левінскі намагалася сховатися від преси, навіть поїхала до Лондона, безрезультатно намагалася знайти роботу, щоб хоч якось заробляти на життя, але ніхто не хотів приймати її до своїх компаній.

У пресі та Інтернеті Моніку називали "королевою орального сексу", її обличчя було на всіх сайтах, а новини з нею вперше в історії публікувалися в Мережі швидше, ніж в традиційній пресі. Про неї писали пісні, жартували, ставили театральні постановки.

"1998 року я була найприниженішою людиною на землі і першим хто став жертвою Інтернету. Мене соромили і труїли рік за роком", — розповідала Моніка.

Через постійний булінг вона почала замислюватися про суїцид, постійно відвідувала сеанси психотерапії. Щоб мати хоч якийсь дохід, почала шити сумки, але купувати їх ніхто не хотів.

Моніка Левінскі / Getty Images

Оскільки змінити минуле Моніка не могла, вона вирішила навчитися з ним жити, тому теж написала книжку мемуарів, у якій розповіла свою версію того, що відбулося. За неї вона отримала мільйон доларів від видавництва, але майже все витратила на суди. Сім'ї вона так і не завила, дітей у неї немає.

Моніка Левінскі / Getty Images

"Всього за одну ніч я перетворилася з повністю приватної фігури на людину, яку публічно принижував увесь світ. Я була першою, хто майже моментально втратив особисту репутацію на глобальному рівні, — сказала Моніка в своїй лекції "The Price Of Shame" ("Ціна сорому") на TED. — Люди віртуально закидували мене камінням".

Після скандалу сама Левінскі неодноразово публічно перепросила подружжя Клінтонів і Америку за свій вчинок, але від Білла вибачень так і не отримала.

Зараз вона активістка і виступає проти кібербулінгу. У 2020-му стала продюсеркою серіалу "Імпічмент: Американська історія злочинів", який розповість про її та Клінтона історію. Прем'єра серіалу відбудеться 7 вересня 2021 року.

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