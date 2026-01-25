ТСН у соціальних мережах

Княгиня Монако Шарлін: десять цікавих фактів про невістку Грейс Келлі

Сьогодні княгині Монако Шарлін — дружині князя Альбера II — виповнюється 48 років. Розповідаємо вам десять цікавих фактів про жінку, яка народила спадкоємця князеві.

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

1. Шарлін Віттсток народилася 25 січня 1978 року в Булавайо, Родезія (нині Зімбабве). Її батько, менеджер з продажу Майкл Віттсток, і мати Лінетт, колишня професійна стрибунина у воду та тренерка з плавання. Не дивно, що дівчинка з дитинства захопилася плаванням і згодом стала професійною плавчинею.

Шарлін Віттсток / © Getty Images

Шарлін Віттсток / © Getty Images

2. Її сім’я німецького походження переїхала до Південної Африки 1989 року, коли Шарлін було 12 років. Шарлін має двох молодших братів — Гарета і Шона, вони займаються бізнесом у Монако та Південній Африці відповідно.

3.Шарлін досягла значних успіхів у плаванні, розпочавши свою кар’єру у 18 років, коли 1996 року виграла чемпіонат Південної Африки. Пізніше вона представляла Південну Африку на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї, де її команда посіла п’яте місце в естафеті 4×100 метрів комплексним плаванням.

Шарлін Віттсток / © Getty Images

Шарлін Віттсток / © Getty Images

4. Шарлін познайомилася з Альбером на змаганнях з плавання Mare Nostrum в Монте-Карло 2000 року. А 2006 року на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор в Італії вони вже постали як пара.

5. Офіційно про заручини Шарлін та Альбер оголосили 2010 року.

Альбер і Шарлін / © Associated Press

Альбер і Шарлін / © Associated Press

6. Одружилася пара 1 липня 2011 року, що стало першим королівським весіллям в Монако за 55 років, що відбулося після «Весілля століття», коли принц Реньє одружився з голлівудською акторкою Грейс Келлі на пишній церемонії 1956 року.

Весілля Шарлін та Альбера, 2011 рік / © Getty Images

Весілля Шарлін та Альбера, 2011 рік / © Getty Images

7. Через три роки — 10 грудня 2014 року — князівське подружжя вітало появу на світ близнюків — принцесу Габріеллу та спадкового принца Жака, який є першим у черзі на престол Монако.

Альбер і Шарлін зі своїми маленькими дітьми / © Associated Press

Альбер і Шарлін зі своїми маленькими дітьми / © Associated Press

Шарлін та її дорослі діти / © Getty Images

Шарлін та її дорослі діти / © Getty Images

8. 2012 року княгиня Шарлін розповіла, що знайшла щось дуже цінне в їхньому заміському будинку Roc Agel. «Я знайшла на нашій кухні кулінарну книжку з рецептами принцеси Грейс із Філадельфії. Її яблучний пиріг просто чудовий, як і смажене ягня. Вона дуже любила свою кухню», — сказала Шарлін.

9. Княгиня Шарлін кілька років була вегетаріанкою. Зараз її Світлість то їсть м’ясо, то відмовляється від нього. Але дотримується правильного харчування.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

10. Шарлін насправді не цікавиться модою. У своєму інтерв’ю You! South Africa вона якось сказала, що їй все одно, як вона одягається, і що їй найкомфортніше у спортивних штанях та джинсах. Сам принц Альберт говорив, що любить, коли Шарлін без макіяжу і зі зібраним у пучок волоссям. Що досить мило, хоча ми жодного разу не бачили її на публіці у такому образі.

